Review: Subaru Forester (2024) kampt met een typisch Nederlands probleem

Tests

De Subaru Forester bestaat al bijna dertig jaar en is een van de belangrijkste modellen van de Japanners. In 27 jaar tijd verkocht het merk er 5 miljoen wereldwijd, maar in Nederland speelt de Fozzy al jarenlang een rol in de marge. Kan de volledig nieuwe Forester daar verandering in brengen, of lijdt het model aan dezelfde problemen als zijn voorganger?

Wat valt op aan de Subaru Forester (2025)?

De Subaru Forester heeft nooit een ontwerp gehad dat mensen tegen de schenen schopt. Ondanks een volledig nieuwe carrosserie is ook de nieuwe Forester geen nekkendraaier, al zijn er wel een paar zaken die de SUV wat sjeu geven.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Zo zijn de wielkasten wat hoekiger vormgegeven om de koets een bonkiger voorkomen te geven, en zijn beide achterlichten volgens de laatste mode ogenschijnlijk verbonden. Het middelste gedeelte geeft echter geen licht. Aan de voorkant is de grille flink vergroot.



Verder is het interieur moderner gemaakt. Dat zie je vooral aan het grote rechtopstaande multimediascherm. Deze meet 11,6 inch, een stuk groter dan het touchscreen van 7 inch dat je in het oude model vond. Subaru is een merk van de oude stempel en zweert nog altijd bij echte knoppen.



Je merkt dat Subaru een merk van techneuten is. Ze vermelden namelijk met precieze cijfers welke verbeteringen ze allemaal hebben doorgevoerd in de nieuwe Forester, hoe klein ze ook zijn. In totaal hebben de Japanners er 24 geteld. Dat het onderstel 10 procent stijver is geworden, horen we vaker. Maar 39 procent minder geruis in de cabine en 44 procent minder hoofdbewegingen, zodat je fitter uitstapt? Dat horen we niet vaak.

Verwacht van Subaru ook op motorgebied geen echte veranderingen. Het nieuwe model staat op hetzelfde Subaru Global Platform als de uitgaande versie, en heeft wederom een mild hybride 2.0 liter-boxermotor met vierwielaandrijving. Dat is in Nederland met zijn strenge CO2-beleid geen lekkere combinatie ...

Wat is goed aan de Subaru Forester (2025)?

De doelgroep die Subaru voor de Forester noemt, is in Nederland beperkt. Het gaat om mensen die landelijk wonen en zeker willen weten dat hun auto hen ook door moeilijker begaanbaar terrein zonder problemen naar de eindbestemming kan brengen. Als we een stuk off-road rijden met de SUV, geloven we graag dat de Forester dat doet. Maar Nederland staat niet bekend om zijn onbegaanbare modderwegen ... Al komt die betrouwbaarheid natuurlijk altijd van pas.



Caravaneigenaren vormen een andere doelgroep en daar zijn er in Nederland wél genoeg van. Met een trekgewicht van 1870 kilogram zijn er maar weinig sleurhutten die de Forester niet kan trekken.



Zo zijn er meer praktische voordelen. Voorin zit het met de ruimte wel snor in de Forester en ook achterin hebben volwassenen meer dan voldoende beenruimte. Ook de bagageruimte is een groot pluspunt: standaard heb je de beschikking over 508 liter, met de achterstoelen naar beneden geklapt groeit dit tot wel 1720 liter. Daarbij zijn er handige haken en bevestigingspunten geïnstalleerd.



Ook belangrijk: Subaru hamert op veiligheid. We merken dat het zicht rondom opvallend goed is. Dit komt mede door een bijzonder dunne A-stijl en de rechtopstaande ruiten. Ook dragen verschillende systemen, zoals Eyesight, bij aan de veiligheid. Dit zijn twee camera’s die onder de voorruit zijn gemonteerd en constant met de bestuurder meekijken.

Wat kan beter aan de Subaru Forester (2025)?

In de Forester worden we al snel herinnerd aan de keerzijde van alle veiligheidssystemen die tegenwoordig verplicht zijn. We ergeren ons nogal aan de snelheidswaarschuwingen, die niet alleen vervelend zijn, maar soms ook onterecht. De auto leest de snelheidsborden regelmatig verkeerd af.

Als we onze ogen heel even afwenden om bijvoorbeeld wat beter naar de snelheidsmeter te kijken, schreeuwt de auto moord en brand dat we op de weg moeten letten. Subaru had het uitschakelen van de systemen makkelijker kunnen maken. We moeten diep in de menu’s duiken om dit voor elkaar te krijgen en dan krijgen we een reprimande van de strenge schoolmeester aan boord: ‘Let op de weg!’ Dat doet een merk als Renault handiger met een knop naast het stuur, waarmee je alle veiligheidssystemen in één keer het zwijgen kan opleggen.

Van een traploze CVT-versnellingsbak moet je maar net houden. In de Forester is-ie niet erg verfijnd. De auto maakt zonder overdreven hard het gaspedaal in te drukken razendsnel tot wel 4000 toeren voordat er wordt geschakeld. Tegelijkertijd gaat de auto loeien als een koe die wordt gebrandmerkt. Erg rustgevend werkt dit niet.

Sowieso is het aan boord van de Forester geen oase van rust. Rijwind is duidelijk hoorbaar en ook de winterbanden laten zich niet onbetuigd. Daarbij voelt de auto wat traag aan: het vermogen van de boxermotor is teruggeschroefd tot 136 pk. De elektromotor kan bijspringen met 16 pk extra, maar ondanks dat levert de aandrijflijn geen indrukwekkende sprintcijfers aan. De 0-100 van 12,2 seconden is niet om over naar huis te schrijven.

Wat is de prijs van de Subaru Forester en wanneer is hij in Nederland?

De prijs is al jaren het grootste probleem van Subaru in Nederland. Boxermotoren staan niet bekend om hun zuinigheid en 4WD draagt ook niet bij aan een laag verbruik. Dat straft de Belastingdienst af met een hoge bpm-boete. Hierdoor krijgt de Forester een prijskaartje om zijn nek gehangen dat niet bij de auto past. Wij rijden in de First Edition (leverbaar vanaf januari 2025) en die kost 72.930 euro.



Voor datzelfde geld sturen zelfs de BMW-, Mercedes-, en Audi-dealers je niet weg als je een middelgrote SUV wilt. De BMW X3 heb je bijvoorbeeld al vanaf 67.815 euro. De materialen, verfijning en luxe die je bij de Duitsers krijgt, zijn bij de nieuwe Forester niet aanwezig.

Subaru heeft de mild-hybrid boxermotor wat minder krachtig gemaakt om ‘m schoner te krijgen. Hierdoor belooft het merk dat de basisprijs van de Forester onder die van het uitgaande model valt. Die was verkrijgbaar vanaf 65.930 euro.



Hoewel het klopt dat het nieuwe model inderdaad 2 g/km CO2 minder uitstoot (183 g/km in plaats van 185 g/km), denken we dat Subaru buiten de prijsverhoging van de bpm heeft gerekend. Bij het vorige model betaalde je namelijk 26.831 euro bpm, bij het nieuwe model stijgt dit naar 28.795 euro. Dit hebben we berekend met de bpm-tarieven van de belastingdienst die in 2025 zullen gelden. Als Subaru inderdaad de nieuwe Forester goedkoper wilt aanbieden, zullen ze dus op een andere manier geld moeten besparen.

We zullen het weten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2025. Tegen die tijd introduceert Subaru andere versies van de nieuwe Forester.

Wat de Duitse merken niet bieden, is acht jaar garantie. Subaru doet het wel en daarmee spreken de Japanners vertrouwen uit in hun techniek. Maar het bedrag dat je voor een Forester betaalt is simpelweg te hoog voor wat hij biedt met zijn afwerking en rijeigenschappen.



Wat vind ikzelf van de Subaru Forester?

Subaru is een sympathiek merk. Ze zijn lekker eigenzinnig en geloven echt in hun producten en hun vaste recepten. Het merk is bij betrouwbaarheidsonderzoeken steevast in de hoogste regionen terug te vinden. En met de bekende boxermotor en 4x4-uitrusting is ook de nieuwe Forester een capabele no-nonsense auto die helemaal in zijn element is op plekken waar andere auto’s het af laten weten.

Daar hoort Nederland echter niet bij. Omdat de motor geen toonbeeld van zuinigheid is, moet de Forester op de blaren zitten met enorme bpm-bedragen. Bij de vorige Forester ging het om maar liefst 26.831 euro en liep de vanafprijs op tot 65.930 euro, bij het nieuwe model wordt de bpm-rekening ondanks iets minder uitstoot zelfs hoger.

De prijs loopt daarom helemaal scheef. Subaru heeft met de Forester een auto gemaakt die 40 tot 45 mille moet kosten, niet ruim 65 mille. Laatstgenoemde bedrag is niet te verantwoorden. De materialen, verfijning en luxe die je normaal gesproken koopt voor dat bedrag zijn bij de nieuwe Forester simpelweg niet aanwezig. Hierdoor is de auto juist door zijn bekende techniek bij voorbaat al volstrekt kansloos in Nederland.