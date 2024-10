Hoe een nieuwe Subaru voor Japan het sympathieke merk in Nederland kan redden

Nieuws

Subaru is in Nederland actief, maar de kans dat je een nieuwe Ferrari of Bentley op de weg ziet, is groter. Toch zou dit in de toekomst wel eens kunnen veranderen nu Subaru iets bedacht heeft wat in ieder geval de Subaru Crosstrek in Nederland goedkoper zou maken.

De goedkoopste nieuwe Subaru is momenteel de Crosstrek. Neem 'goedkoop' gerust met een korreltje zout; de Subaru-dealer rekent minimaal 56.300 euro met je af. Voor de overige modellen, Subaru Forester, Subaru Outback en Subaru Solterra, moet je al snel 60 mille of meer meenemen. En hoe gaaf we het eigenzinnige Japanse merk ook vinden, dat hebben we er niet voor over.

Die hoge prijzen hebben deels te maken met de CO2-uitstoot van Subaru's, de elektrische Solterra uitgezonderd. De Crosstrek heeft de laagste uitstoot, maar dat is nog altijd een stevige 174 gr/km. En dan ga je betalen in Nederland, de bpm is immers gekoppeld aan de hoogte van de CO2-uitstoot.

Ferrari verkoopt beter dan Subaru

Wij zijn niet de enigen die Subaru voor een 'volumemerk' wat aan de dure kant vinden. In de eerste negen maanden van 2024 vonden 52 nieuwe Subaru's een eigenaar in Nederland. Hoe weinig dat is, ontdek je als je de verkopen van Ferrari en Bentley erbij pakt, 82 respectievelijk 56 stuks.



Wat zou helpen, is als de prijzen wat naar beneden gaan. En daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag. Ons advies is dan ook om de Subaru Crosstrek met nieuwe full hybride aandrijflijn naar Nederland te halen. Hier moeten we het vooralsnog doen met mild hybrids.

Natuurlijk: een boxermotor

De Subaru Crosstrek krijgt in Japan vanaf december 2024 een nieuwe hybride aandrijflijn met een 2,5-liter boxermotor (160 pk, 209 Nm) en een 120 pk en 270 Nm sterke elektromotor. Volledig in eigen huis ontwikkeld en dus niet van Toyota waarmee Subaru regelmatig samenwerkt.



De lithium-ion batterij ligt onder de laadvloer en heeft een capaciteit van 1,1 kWh. Wat de CO2-uitstoot precies is, zegt Subaru nog niet, maar die zal lager zijn dan 174 gr/km. En dat betekent in Nederland een lagere aanschafprijs. Wat Subaru wel zegt, is dat het verbruik 20 procent lager is dan dat van de huidige mild hybride. Vertaal je dat naar de CO2-uitstoot, dan kom je op nog geen 140 gr/km, een aanzienlijk verschil.

Omdat de brandstoftank groter is geworden (63 liter) bedraagt de actieradius van de hybride Subaru Crosstrek meer dan 1000 kilometer, de grootste range in de geschiedenis van Subaru. Hij rijdt dus ongeveer 1 op 16.



Hybride Subaru Crosstrek naar Nederland?

Of de nieuwe hybride Subaru Crosstrek naar Europe komt, is overigens nog maar de vraag. De officiële reactie van Subaru luidt: "Wij kunnen op dit moment niets zeggen over de plannen voor andere markten. Gelieve te wachten op de officiële aankondigingen van de individuele markten." Wij zetten het koffiezetapparaat aan en pakken er een goed boek bij. Laat het wachten beginnen.