Subaru Crosstrek (2024) review: deze absurde details maken opvolger XV geweldig

De Subaru Crosstrek 2.0i e-Boxer is eigenlijk een gefacelifte XV. Maar de wijzigingen zijn zo absurd dat we het excentrieke Subaru nog meer waarderen.

Wat valt op aan de nieuwe Subaru Crosstrek (2024)?

Nieuws van Subaru is zeldzaam, dus als er een nieuw model aankomt, klopt ons hart vol verwachting. Maar het allerspannendst aan de Subaru Crosstrek is zijn nieuwe naam. Eigenlijk is het een uitgebreid gefacelifte Subaru XV.

Zoals de Subaru-traditie voorschrijft, is de Crosstrek standaard een vierwielaandrijver. En ook een boxermotor behoort tot de bekende ingrediënten. De 2,0-liter viercilinder werkt – net als in de XV – samen met een kleine elektromotor. Om de CO2-uitstoot terug te brengen, werd het vermogen verlaagd van 150 naar 136 pk, maar dankzij doordachte Japanse foefjes kun je nu harder rijden dan in de XV. De topsnelheid is 198 km/h in plaats van 193 km/h. Hoewel het om een mild hybrid gaat, kun je toch 2 kilometer volledig elektrisch rijden met de Crosstrek.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Wat is goed aan de Subaru Crosstrek?

In deze woelige wereld is het fijn als sommige dingen bij het oude blijven. De Subaru Crosstrek is zo gewoon dat hij bijzonder wordt. Verwacht van het merk geen flitsend Italiaans design, of een interieur met de allermodernste beeldschermen of sfeervol ambient light.

De Crosstrek heeft gewoon een analoge snelheidsmeter en toerenteller. Op de middentunnel prijkt een pronte pook en geen friemelig hendeltje of vreemde drukknop waarmee je de versnellingen inlegt. Naast de versnellingshendel zitten twee joekels van knoppen voor de stoelverwarming. Je bedient ze op de tast en hoeft niet door ingewikkelde menu’s in een onlogisch multimediascherm te ploegen. Nog meer maffe details: grotere portiergrepen, zodat je nagels niet met de lak in aanraking komen, en stoelen die zo zijn vormgegeven dat je hoofd 88 procent minder schudt dan voorheen - we verzinnen dit niet.

Ook de uiterlijke wijzigingen zijn even krankzinnig als geniaal. De Crosstrek-koper krijgt drie ruitensproeiers in plaats van twee, en een 4,5 centimeter grotere achterruitwisser. De bagageruimte is gegroeid van 1310 tot 1314 liter, een toename van 4 hele liters.

Maar niet alleen de vele details stemmen ons vrolijk. Subaru heeft hard gewerkt om de geluidsisolatie te verbeteren en dat is te merken. De Crosstrek is een heerlijk stille en comfortabel afgestemde auto (veel stiller dan de XV), die verrassend direct stuurt. En met zijn permanente 4WD is het een rots in de branding in winderig en nat winterweer. Onze testrit van een uur over modderige polderwegen rondom Lelystad was een genoegen.

Wat kan beter aan de Subaru Crosstrek (2024)?

Subaru staat bekend om zijn boxermotoren, vierwielaandrijving en trekkracht. Vooral dat laatste is voor veel liefhebbers een reden om telkens weer een Subaru te kopen. Maar juist op dat laatste onderdeel laat de Crosstrek steken vallen. Hij kan een aanhanger trekken van maximaal 1270 kilo en dat is matig. Minstens 1500 kilo is Subaru toch eigenlijk wel aan zijn stand verplicht. Bovendien is het EU-verbruik van 1 op 13,0 niet indrukwekkend.

Verder maken we ons zorgen over de toekomst van Subaru: elke redelijk vermogende elektrische auto heeft tegenwoordig vierwielaandrijving en de boxermotor heeft zijn langste tijd gehad. Wat houdt Subaru dan nog over? Trek je kopers over de streep met alleen een robuust imago, als ook de prijs nog eens hoog is?

Wanneer komt de Subaru Crosstrek naar Nederland en wat is de prijs?

De Subaru Crosstrek staat begin 2024 bij de dealer. Er is goed nieuws over de prijs van de 2.0 e-Boxer: die werd lager. De oude XV kostte 2.0 e-Boxer AWD kostte 54.700 euro. Maar dankzij een lagere CO2-uitstoot betaal je voor de Crosstrek ‘maar’ 51.800 euro (Comfort-versie). Wie twijfelt aan het oerdegelijke imago van Subaru (waarschijnlijk niet nodig), kan nog over de streep worden getrokken met acht jaar fabrieksgarantie. De 1.6 AWD met 114 pk, waarmee de V nog leverbaar was, verdwijnt uit de prijslijst.

Wat vind ikzelf van de Subaru Crosstrek?

Subaru is zo’n merk dat je alle succes gunt. Een merk dat altijd zijn eigen gang gaat en wars is van trends die net zo snel komen als vervliegen. In de robuuste Crosstrek voel je je veilig tegen alle elementen en Subaru zit steevast in het rijtje van meest betrouwbare automerken.

Maar het aanbod van Subaru sluit niet aan op de Nederlandse vraag. 64 auto’s wist het merk in de eerste 10 maanden van 2023 in Nederland te verkopen. Nog geen zeven per maand dus … Een nieuwe Crosstrek kan het tij niet keren, hoezeer we de Japanners het succes ook gunnen. Daar zijn de wijzigingen niet ingrijpend genoeg voor en is de prijs nog steeds te hoog. Er is wel een lichtpunt: vanaf 2026 gaat het merk zelf elektrische auto's bouwen. De enige elektrische Subaru die je nu kunt kopen, de Solterra, is nog grotendeels hetzelfde als de Toyota bZ4X.