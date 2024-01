Waarom de Subaru Crosstrek (2024) tot ons verdriet geen deuk in een pakje boter zal slaan

De Subaru Crosstrek (2024), die de XV opvolgt, is een heerlijke no-nonsense-auto. Je maakt een tijdreis naar de periode van grote fysieke knoppen, analoge meters en een hoge CO2-uitstoot. Wie zit in 2024 te wachten op een heerlijk sturende, maar peperdure vierwielaandrijver?



Trots meldt Subaru dat 40 procent van zijn Europese klanten voor de XV koos. Dat klinkt alsof de Crosstrek in een warm bad terechtkomt. Maar die cijfers verdienen enige relativering, want het gaat maar om 6000 mensen. Subaru heeft betere tijden gekend; met een boxermotor en vierwielaandrijving maak je geen vrienden bij overheden die willen dat de Europese koper snel overstapt op een elektrische auto. In Nederland wist het merk in 2023 nog geen 100 auto's te verkopen.



Wat kan Subaru nog doen om het tij te keren? De eerste verleidingstactiek van de Crosstrek is de prijs, want die ging naar beneden. De XV 2.0i kostte nog 54.700 euro, maar voor de Crosstrek 2.0i betaal je dankzij een iets beperktere CO2-uitstoot ‘maar’ 51.800 euro (Comfort-versie).



De Crosstrek is alleen leverbaar met deze tweeliter boxermotor zonder turbo, die ondersteund wordt door een elektromotortje van 16,7 pk. De 1.6 AWD met 114 pk, waarmee de XV nog leverbaar was, verdwijnt uit de prijslijst. Om de CO2-uitstoot van de atmosferische motor te beperken, werden 14 paardenkrachten geofferd en moet je het nu doen met 136 pk. Dat gaat niet ten koste van de prestaties, want de topsnelheid steeg van 193 naar 198 km/h te verhogen.



Back to the future met Subaru



Met zijn uiterlijk is de Crosstrek geen Casanova. Eigenlijk is het niet meer dan een facelift van de ook al niet niet bijster fraaie XV. De grille werd groter, het logo kreeg een prominentere plek, de motorkap ligt wat hoger en de led-koplampen zijn nieuw. Verder zijn de kunststof sierdelen rond de wielkasten wat groter. Aan modetrends als een grote led-strip voor en achter en piepkleine ruiten doet de Crosstrek niet mee. En wat een verademing is het eigenlijk om in een auto te stappen waarbij technici het laatste woord hebben en niet bange marketeers.



Binnenin zie je geen flitsende grote schermen. De Crosstrek heeft gewoon een analoge snelheidsmeter en toerenteller. Op de middentunnel prijkt een pronte pook en geen friemelig hendeltje of vreemde drukknop waarmee je de versnellingen inlegt. Naast de versnellingshendel zitten twee joekels van knoppen voor de stoelverwarming. Je bedient ze op de tast en hoeft niet door ingewikkelde menu’s in een onlogisch multimediascherm te ploegen. Alles is even vertrouwd, alsof je in een tien jaar oude auto stapt. Nog meer maffe finesses: grotere portiergrepen, zodat je nagels niet met de lak in aanraking komen, en stoelen die zo zijn vormgegeven dat je hoofd 44 procent minder schudt dan voorheen.



Vier liter meer



Ook de andere wijzigingen ten opzichte van de XV getuigen van een merkwaardige liefde voor details. De Crosstrek heeft drie ruitensproeiers in plaats van twee, en een 4,5 centimeter grotere achterruitwisser. De bagageruimte is gegroeid van 1310 tot 1314 liter, een toename van 4 hele liters.



Maar het belangrijkste is het weggedrag en dat is uitstekend voor elkaar. Subaru heeft merkbaar hard gewerkt om de geluidsisolatie te verbeteren. De Crosstrek is een heerlijk stille en comfortabel afgestemde auto (veel stiller dan de XV), die verrassend direct stuurt. En met zijn permanente 4WD is het een rots in de branding in winderig en nat winterweer. Onze testrit van een uur over modderige polderwegen rondom Lelystad was een genoegen. Vraag je veel vermogen, dan ontkom je niet aan het brullen van de CVT-transmissie, maar dat verdwijnt naar de achtergrond als je op constante snelheid verder rijdt.



Subaru Crosstrek trekkracht



Toch laat Subaru op één belangrijk onderdeel een flinke steek vallen. In Nederland worden Subaru's vaak gekocht door enthousiaste caravantrekkers, maar die zullen teleurgesteld zijn als ze met de mover hun sleurhut achter de trekhaak gemanoeuvreerd hebben. Een trekgewicht van 1270 kilogram is aan de matige kant. En dan zijn ook het verbruik (1 op 13 als je goed je best doet) en de CO2-uitstoot (174 gram) relatief hoog.



Tja, en hoe beoordeel je deze sympathieke auto dan? We zouden hem elke krasse knar aanrijden die met zijn afbetaalde huis en zijn riante prepensioen best 50.000 euro kan missen. Maar als we eerlijk zijn, sluiten het aanbod van Subaru en de vraag van de Nederlandse en Belgische koper niet op elkaar aan. De zakelijke rijder belieft een stekker, de particulier is niet bereid zoveel geld te betalen voor een nieuwe Subaru.