Je raadt nooit waar de meest afgelegen laadpaal ter wereld staat

Nieuws

Er wonen ruim 4000 mensen, van wie er vijf een EV hebben. Die moeten knokken om die ene openbare laadpaal die er sinds kort staat. Subaru was er als de kippen bij om eindelijk een flink marktaandeel te scoren.



Die eenzame laadpaal staat op het eilandje Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Het is een van de meest afgelegen plekken op aarde. Dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom Napoleon hiernaartoe werd verbannen, nadat hij bij Waterloo was verslagen. Van 1645 tot 1659 was Nederland de baas op Sint-Helena.



Subaru elektrisch marktaandeel 20 procent



Dat er nu een laadpaal staat, is deels een pr-stunt. Subaru werkte mee en verscheepte een elektrische Subaru Solterra naar het eiland. De Japanners kunnen wel een succesje gebruiken en kunnen nu schermen met een EV-marktaandeel van 20 procent.

Maar de laadpaal heeft ook een serieuze boodschap. De regering van Sint-Helena wil vergroenen en hoopt dat de paal een startschot is voor meer laadpalen en dus ook meer schone elektrische auto’s op het eiland.



Sint-Helena fossielvrij



Omdat de zon op het eiland gemiddeld 12 uur per dag schijnt en er altijd wel een briesje staat, is Sint-Helena prima geschikt voor zonne- en windenergie. Het bestuur van Sint-Helena hoopt dat veel tweedehands EV’s uit andere landen hun weg naar het eiland vinden. Sint-Helena wil op termijn CO2-neutraal worden.



Vliegen naar Sint-Helena



Tot 2015 had Sint-Helena niet eens een vliegveld. Als je er vanuit Nederland wilde komen, vloog je eerst naar Kaapstad. Vervolgens moest je vijf dagen per pakketboot verder voordat je het eiland bereikte. Pas sinds 2017 gaat er een reguliere vlucht naar het eiland; één keer per week vanuit Johannesburg. Je moet dus nog steeds goed plannen om de meest afgelegen laadpaal van de wereld met eigen ogen te bekijken.