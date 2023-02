TEST – Dit is waarom de Skoda Enyaq iV de populairste elektrische suv van Nederland is

De Skoda Enyaq iV is nu al twee jaar op rij de bestverkochte elektrische suv van Nederland. Waarom dat zo is, bewijst hij nogmaals in een vergelijkende test tegen de nieuwe Subaru Solterra.

De Skoda Enyaq iV is een ruime auto

De Subaru Solterra is bepaald niet klein. Met zijn 4,69 meter lengte en 1,65 meter hoogte is hij zelfs nog iets groter dan de toch al forse Enyaq iV. Die extra centimeters aan de buitenkant vind je dan weer niet terug aan de binnenkant. De Subaru biedt minder hoofdruimte op zowel de voorstoelen als de achterbank. Al zijn de Japanners wel kwistiger met beenruimte achterin, terwijl juist de Tsjechen een relatief lang volk zijn …

De Solterra is evenmin een ster in het vervoeren van spullen. Met een kofferbak van 585 liter is de Enyaq iV een vermomde verhuiswagen, maar met een laadvolume van 452 liter biedt de Solterra niet meer dan doorsnee in deze klasse. Met de rugleuning omlaag vervoert de Skoda tot wel 1710 liter. Subaru communiceert geen maximum volume, maar wel een laadvermogen van 503 kilo. De Enyaq iV vervoert op zijn beurt tot 522 kilo aan boodschappen en sporttassen.

Je zit lekkerder in een … Skoda!

Skoda plaatst het betere meubilair. De voorstoelen van de Enyaq iV bieden meer zijdelingse steun en ze ondersteunen je bovenbenen beter dan Solterra-­stoelen met korte zitting. Passagiers vinden snel een fijne zitpositie op de comfortabele achterbank van de Skoda. In de Subaru is de achterbank lager geplaatst, wat het moeilijker maakt om de ondersteunende talenten van de zitting te benutten.

De Enyaq iV heeft een grotere actieradius

De Skoda iV 80 springt véél zuiniger met energie om. De ‘80’ in zijn modelnaam verwijst naar de bruto accucapaciteit, de bruikbare capaciteit bedraagt 77 kWh. Met een testverbruik van 21,1 kWh/100 km ligt een realistische actieradius van 364 kilometer in het verschiet.

De Subaru verbruikt tijdens onze praktijktest 27,0 kWh/100 km en dat is ronduit veel. Bovendien is zijn accupakket wat kleiner (71,4 kWh), waardoor je maar 264 kilometer ver komt op een acculading stroom. Dat scheelt honderd kilometer met de Enyaq iV! Ook als je je best doet om zo zuinig mogelijk te rijden, blijft de Solterra een gulzigaard; zijn verbruik blijft steken op 23,8 kWh/100 km (range: 300 km). Ga met de Enyaq iV op de zuinige toer en je haalt 18,3 kWh/100 km en 420 kilometer.

De Skoda rijdt het leukst en remt het best

Het is Skoda gelukt om zijn ruim twee ton zware elektrische suv een lichtvoetig rijgevoel te geven. Of we nu over een slingerende dijkweg of over ons uitdagende testcircuit slalommen, de vele kilo’s zitten niet in de weg. Zijn besturing is direct en precies en geeft je aardig wat terugkoppeling. De Su­baru verpest de sportieve feestvreugde een beetje. Hij stuurt trager in en komt vervolgens niet in de buurt van de bochtsnelheden die de Enyaq iV klokt. Zijn softwarematige scheidsrechters staan het simpelweg niet toe.

Was het remsysteem van de Solterra maar net zo halsstarrig. Want zowel met koude als opgewarmde remmen, bedragen zijn remwegen meer dan 38 meter (noodstop 100 km/h). Dat zijn ronduit matige scores. En de Subaru heeft nog wel schijfremmen rondom, terwijl de Skoda zijn achterwielen voorziet van simpele trommelremmen. Toch heeft de Tsjech beduidend minder meters nodig om bij een noodstop tot stilstand te komen.

Conclusie

Skoda bouwt praktische auto’s voor nuchtere mensen en de Enyaq iV is er ook zo een. Hij is ruim en handig, want hij komt veel verder op een acculading stroom dan de Subaru Solterra en heeft meer fysieke knoppen dan de Volkswagen ID.4. Dat laatste maakt de bediening eenvoudig. En dan rijdt hij ook nog eens leuk en presteren de remmen goed. Nogal wiedes dat er al meer dan 12.000 Skoda’s Enyaq iV door Nederland rijden.

