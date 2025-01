Skoda Enyaq (2025) krijgt een nieuwe snoet, maar wat nog meer?

Nieuws

Na 4 jaar op de markt en meer dan 250.000 verkochte exemplaren, krijgt de elektrische Skoda Enyaq een facelift. De nieuwe voorkant springt het meest in het oog, maar er is nog meer veranderd.

De Skoda Enyaq krijgt het zuinige mondje van de kleinere Elroq, het zogeheten Tech-Deck-gezicht. De grille is platter en breder geworden en gaat moeiteloos over in de dagrijverlichting. De echte koplampen zitten – net als bij de Elroq - wat lager op de bumper. De merknaam Skoda staat voortaan uitgeschreven op de motorkap, eerst prijkte hier het ronde merkembleem.



De Enyaq was al leverbaar met een verlichte grille en ook het nieuwe Tech-Deck Face zie je in het donker van ver aankomen. We wachten nog op de prijslijst, maar we vermoeden dat de lampjes optioneel zijn.

Nog een optische verandering die het design een opfrisser geeft, is de onderrand in een andere kleur. Kijk maar goed naar de foto’s van de Enyaq in de nieuwe kleur Olibo Green: onderlangs loopt een fraaie grijze baan.



Iets grotere actieradius



Bij een facelift is het normaal dat de aandrijflijn niet uitgebreid op de schop gaat. Logisch dus, dat de Enyaq nog steeds wordt geleverd met vermogens van 204 en 286 pk en accupakketten van 59 en 77 kWh (netto).

Dankzij de geoptimaliseerde aerodynamica heeft de nieuwe Enyaq een lager stroomverbruik en dus een grotere actieradius gekregen. Het scheelt 26 of 27 kilometer. Het rijbereik van de SUV met de grootste batterij gaat namelijk van 562 naar 588 kilometer (+26 km) en dat van de Coupé stijgt van 570 naar 597 kilometer (+27 km).

Skoda pocht ook met kortere laadtijden, maar het duurt nog steeds 28 minuten om het grote accupakket te snelladen van 10 tot 80 procent. Het maximale laadvermogen was en blijft 175 kW.



Stoel- en stuurverwarming zijn standaard



Het stuur is herontworpen. Het is standaard verwarmbaar en de knoppen zijn nog steeds fysiek (geen touchknoppen, hoera). En net als op de motorkap, is het Skoda-embleem verruild voor de merknaam uitgeschreven in letters.

En niet alleen het stuur is verwarmbaar … de standaarduitrusting omvat voortaan verwarmde voorstoelen en automatische klimaatregeling met drie zones. Voor een verwarmde voorruit en een warmtepomp moet je wel bijbetalen.

In onze test van de Skoda Elroq was collega Gert erg te spreken over het Maxx-pakket en dat heeft nu zijn weg gevonden naar de Enyaq. Het bevat elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfuncties, massagefuncties en elektrisch verstelbare lendensteun.

Skoda Enyaq (2025): prijs en levertijd



De basisprijs van de Skoda Enyaq blijft 42.990 euro, met één belangrijk verschil: je krijgt een grotere batterij en meer power dan voorheen. Het oude instapmodel was de 170 pk sterke Enyaq 50 met 52 kWh en dat wordt nu dus de Enyaq 60 met 204 pk en 59 kWh. De Enyaq Coupé begint bij 44.990 euro.

De vernieuwde Enyaq is vanaf morgen (9 januari 2025) te bestellen en staat eind maart bij de dealer.