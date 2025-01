Waarom de goedkoopste Skoda Enyaq (2025) ineens een slimme keus is

Nieuws

De basisprijs van 42.990 euro mag dan gelijk zijn gebleven, met de nieuwe Skoda Enyaq (2025) krijg je veel meer waar voor je geld. Voortaan is de instapper een aanrader.

Als je naar beneden scrollt, zie alle prijzen van de vernieuwde Skoda Enyaq. Hierboven focussen wij ons op de drie grote pluspunten van de basisversie, de 42.990 euro kostende Enyaq 60 in Selection-uitvoering met 204 pk en 433 kilometer range.

1. Meer bereik en vermogen

De eerste klap is een daalder waard en dat geldt zeker voor de Enyaq. Want je krijgt een grotere batterij en meer power dan voorheen. Het oude instapmodel was de 170 pk sterke Enyaq 50 met 52 kWh en dat wordt nu dus de Enyaq 60 met 204 pk en 59 kWh. De grotere batterij tilt het officiële rijbereik van 377 naar 433 kilometer. Dat is een fijne upgrade en je betaalt er geen cent extra voor.

2. Meer luxe en comfort

De oude basisversie was best karig uitgerust. Zo ontbrak adaptieve cruise control; daarvoor moest je een pakket van 2190 euro aanvinken. Sinds de facelift beschikt ook de Selection-uitvoering over adaptieve cruise control en dat maakt ons blij. De standaarduitrusting omvat voortaan ook verwarmde voorstoelen én stuurverwarming. Die zaten voorheen ook in dat pakket van 2190 euro. Dus de vernieuwde Enyaq zit beter in zijn spullen.



3. Meer veiligheidssystemen

Vergelijk je de veiligheidsuitrusting die je eerst voor 42.990 euro kreeg met die van nu, dan zie je paar belangrijke verschillen. De nieuwe Enyaq heeft wél Side Assist (dodehoekwaarschuwing) en Crew Protect Assist. Dat laatste systeem probeert de voorste inzittenden te beschermen bij een mogelijke botsing, door de gordels aan te spannen en de ramen te sluiten. Turn Assist waarschuwt bij het afslaan voor tegenliggers en doet dat in alle nieuwe Enyaqs.

Alle prijzen Skoda Enyaq (2025)