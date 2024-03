TEST - Skoda Enyaq verslaat Tesla Model Y op dit voor EV-rijders belangrijke punt

Tests

De Skoda Enyaq was in 2022 de bestverkochte EV van ons land, maar moest vorig jaar zijn troon afstaan aan de Tesla Model Y. Om weer serieus kans te maken op de koppositie, is de Skoda Enyaq nu vernieuwd. We reden met de meer gestroomlijnde Enyaq Coupé.

De grootste verandering betreft de nieuwe elektromotor met 286 pk - de vorige kwam niet verder dan 204 pk. Daarmee veranderde de naam van Enyaq 80 in Enyaq 85. Waar dat laatste getal vandaan komt, is ons een raadsel. Bij Skoda slaan de cijfers op de capaciteit van de accu, afgerond naar boven. Zo heeft de Enyaq 60 een accu van 58 kWh. Maar de batterij van de Enyaq 85 is gelijk gebleven aan die van de Enyaq 80, namelijk een bruikbare 77 kWh.

“Skoda heeft de laadcapaciteit van de Enyaq verbeterd.”

Skoda heeft de laadcapaciteit van de Enyaq verbeterd (de toevoeging iV is komen te vervallen). Zo wordt de batterij voortaan op de ideale bedrijfstemperatuur gebracht zodra de bestuurder de navigatie naar het dichtstbijzijnde beschikbare laadpunt gestart heeft. Dan verlies je zo min mogelijk tijd als de lithium-ion accu aan de snellader (maximaal 135 kW) van stroom wordt voorzien. Door de verbeterde efficiëntie is de batterij in 28 minuten opgeladen (10-80 procent).

Skoda Enyaq actieradius

De gewiekste Skoda-technici wisten verder de actieradius van de Skoda Enyaq te vergroten tot 563 kilometer (WLTP), dat was 537 kilometer voor de Enyaq 80. De gunstiger gestroomlijnde Enyaq Coupé waarmee wij reden, heeft een Cw-waarde van 0,23 in plaats van 0,25 en komt op papier 10 kilometer verder. Hiermee verslaat de Skoda Enyaq in ieder geval de Tesla Model Y, die 533 kilometer ver komt (bij een bruikbare accucapaciteit van 72,5 kWh).

Warpsnelheid

Al snel wordt duidelijk hoeveel beter de Enyaq geworden is door zijn krachtkuur. Ondanks zijn gewicht van 2290 kilogram, schiet de Enyaq uit de startblokken als Usain Bolt. En waar de Jamaicaanse atleet op een gegeven moment buiten adem raakt, steekt de Tsjechische elektrische suv nog een tandje bij. Vooral tijdens inhaalmanoeuvres profiteer je van deze onuitputtelijke versnelling; dan kun je dankbaar gebruikmaken van zijn maximumkoppel van 545 Nm en is het alsof je met warpsnelheid een vrachtwagen inhaalt.

Door de Enyaq Coupé via het centrale scherm in de sportstand te zetten, worden de prestaties nog scherper, maar dat betekent niet dat je met een fluwelen rechtervoet hoeft te rijden. De doseerbaarheid van het 'gaspedaal' blijft uitstekend.

De afgebeelde stoelen met massagefunctie en Laurin & Klement-logo zijn in Nederland niet leverbaar (in België wel).

Kabouterscherm

Na verloop van tijd is het gedaan met onze sportieve voornemens en kiezen we voor de rustigere B-stand van de automaat, waarbij de auto afremt op het moment dat je het rechterpedaal loslaat. We rijden door bergachtig gebied (waar het flink gesneeuwd had) en hier blijkt hoe goed de suv-coupé is in het terugwinnen van de energie die vrijkomt tijdens het afdalen. In het digitale instrumentarium zien we dat de resterende actieradius zomaar met enkele kilometers toeneemt, zonder dat we hier veel moeite voor hoeven te doen.

Wat ons wel enige moeite kost, is het lezen van de informatie die je op het instrumentarium van 5,3 inch ziet. Het kabouterscherm is nauwelijks groter dan dat van een smartphone. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de nieuwe, intuïtieve lay-out van het centrale display. Dat heeft voortaan zowel onder als boven een rij duidelijke pictogrammen waarmee je direct toegang hebt tot de belangrijkste functies.

Skoda Enyaq test conclusie

De rouwperiode vanwege het verlies van de Skoda Enyaq 80 kan kort zijn. De Skoda Enyaq 85 die ervoor in de plaats is gekomen, bevalt nog beter. Door het extra vermogen komt de suv-coupé levenslustiger over. Dat Skoda hierbij het comfort en de alledaagse inzetbaarheid niet over het hoofd gezien heeft, verdient alle lof.