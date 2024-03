Hiermee slaat de goedkope elektrische Skoda Epiq de Citroën ë-C3 en Renault 5 om de oren

Nieuws

Dat Skoda grootse plannen heeft met zijn nieuwe betaalbare elektrische auto, blijkt al uit de naam: Epiq. Voorlopig is alleen de naam echt, de auto zelf bestaat alleen nog op de elektronische tekentafel. Maar de voorlopige specs en de prijs zijn veelbelovend.

Wij maar denken dat de nieuwe, elektrische Renault 5 episch was. En dat is-ie ook in uitstraling en design. Maar met dit virtuele studiemodel combineert Skoda een aantrekkelijk, stoer ontwerp met maten die de Renault 5 – op papier althans – lijken te doen krimpen.

Plaats voor vijf en 400 km actieradius



Zo belooft Skoda voldoende ruimte voor vijf inzittenden in de 4,10 meter lange Epiq en tot 490 liter aan bagageruimte. Daarmee troeft-ie zowel de Renault 5 als de Citroën ë-C3 af. Skoda spreekt zelf van een stads-SUV. Maar met een bereik van 400 kilometer hoef je langere trips ook niet badend in het actieradiusangstzweet af te leggen.



En dat voor een prijs van om en nabij de 25.000 euro, al zal de versie met dat grote bereik wel wat duurder worden. Dat is bij de Renault 5 ook het geval en met de Citroën ë-C3 kom je voorlopig evenmin verder dan ruim 300 km.



Skoda Epiq kijkt gemeen



Skoda heeft zich duidelijk uitgesloofd om de Epiq een nieuw, modern uiterlijk te geven. Daarvoor hebben de Tsjechen wat ze noemen de Modern Solid-designtaal gebruikt. Die staat volgens Skoda voor robuustheid, functionaliteit en authenticiteit.



De auto draagt een nieuw Škoda-merkembleem op zijn motorkap en kijkt met zijn T-vormige ledverlichting behoorlijk gemeen uit de ogen. We zijn benieuwd of de grofmazig geroosterde bumperspoilers aan voor- en achterzijde het productiestadium halen, wat die zien er nu wel heel dreigend uit. Al voegen de oranje accenten ook wel weer een vrolijke noot toe.



Het lijkt IKEA wel



Binnenin de Skoda Epiq vind je een minimalistisch wonderland met een ‘zwevende’ middenconsole. Die herbergt niet alleen een draadloze oplader voor je smartphone, maar biedt ook genoeg ruimte voor al je prullaria. De Simply Clever-opbergoplossingen zijn overal, van tassenhaken tot verborgen opbergvakken.

Hierdoor vraag je je soms af of je nu in een auto zit of in een Zweeds woonwarenhuis. De oranje accenten die je vanbuiten alleen in de onderbumpers aantreft, vind je binnenin trouwens veelvuldiger terug. Niet alleen in de bekleding, maar ook op het dashboard, de deurpanelen en de veiligheidsgordels.

Skoda Epiq kan bidirectioneel laden



De Epiq dient niet alleen als vervoermiddel, maar kan ook als een rijdende powerbank fungeren. Dankzij de mogelijkheid van bidirectioneel laden kan hij zijn energie delen met je huis of andere apparaten.



De productie van de Soda Epiq moet in 2025 van start gaan, in het Spaanse Pamplona. De Skoda Epiq gaat zijn geboortegrond dus delen met compacte elektrische modellen van Cupra en Volkswagen. Het is dus niet gek om te denken dat de Epiq het broertje wordt van de suv-versie van de Volkswagen ID.2.