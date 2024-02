Renault 5 E-Tech Electric: 25.000 euro, 400 km, 1 stokbroodhouder

Nieuws

Dit is de Renault 5 E-Tech Electric. De elektrische auto die iedereen wil hebben en iedereen kan betalen, aldus Renault. Met zo’n vrolijk design en een prijs vanaf 25.000 euro, staan alle lichten op groen.



De definitieve Renault 5 lijkt enorm op de knalgele conceptcar waar we ons al drie jaar aan vergapen. Een 3,92 meter lange hatchback met uitgeklopte wielkasten en vierkante dagrijverlichting. Gaaf ding om te zien, hoor. Voor je beeldvorming: de Vijf is 9 centimeter korter en 6 centimeter hoger dan de huidige Renault Clio. Het gewicht varieert van 1350 tot ruim 1400 kilo.



Standaarduitrusting Renault 5

Elke elektrische Renault 5 staat op 18-inch wielen en schijnt de wereld in met full led-koplampen. Op het dashboard prijkt een 10-inch touchscreen en de telefoonkoppeling met Apple CarPlay of Android Auto werkt draadloos.

Twee accu’s



40 kWh met actieradius tot 300 km (WLTP)

52 kWh met actieradius tot 400 km (WLTP)

Drie elektromotoren

95 pk en 215 Nm – boordlader van 11 kW

120 pk en 225 Nm – snelladen met 80 kW

150 pk en 245 Nm – snelladen met 100 kW

AmpR Small-platform

De elektrische Renault 5 staat op een heel nieuw platform. Dit zogeheten AmpR Small-platform is bedoeld voor EV’s en 70 procent van de onderdelen komt uit het prettige onderstel van de Clio en de Captur.

De achterwielen krijgen onafhankelijke multilink-ophanging en die techniek vind je normaal in een slag grotere en duurdere auto’s. De Volkswagen ID.2 moeten het doen met een starre achteras …

Elektrische Renault 5 (2024): specificaties

De elektromotor ligt voorin en drijft de voorwielen aan. Deze synchroonmotor bevat geen zeldzame aardmetalen, is relatief goedkoop te maken en neemt weinig ruimte in. De elektromotor is compacter dan die in de elektrische Renault Megane en Renault Scenic. Hij levert een vermogen van 95, 120 of 150 pk.

De batterij van 40 kWh geeft de Renault 5 een range van 300 kilometer, het accupakket van 52 kWh brengt je 400 kilometer ver. Snelladen gaat met 80 of 100 kW, afhankelijk van welke elektromotor je kiest (120 en 150 pk). Het heeft er alle schijn van dat de instapmotor van 95 pk niet kan snelladen en alleen een gewone boordlader van 11 kW heeft.

Met de 11 kW-boordlader van de krachtiger 5’jes is iets speciaals aan de hand: hij ondersteunt bidirectioneel laden. Dus hij kan – in theorie – stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Doe dat op de momenten dat de actuele stroomprijs hoog is, en je kunt geld verdienen. Volgens Renault wordt thuis opladen op die manier de helft goedkoper.

Oer-Renault 5 uit 1972

Met de elektrische stadsauto wil Renault vooral jonge kopers aantrekken. Dat zijn consumenten die de oer-Renault 5 uit 1972 waarvan er 9 miljoen verkocht zijn, niet hebben meegemaakt. Gelukkig is de ontwerpformule tijdloos: betaalbaar en cool. Het maakt ook niet zoveel uit welk ontwerpgebbetje is afgekeken van welke Renault 5-versie. De vierkante dagrijverlichting is sowieso gaaf, net als het schermpje op de motorkap dat de batterijstatus laat zien.

Begeerlijk interieur

Het is leuk dat de haarscherpe displays op het dashboard knipogen naar de hoekige kokers van vroeger, maar wij hebben vooral aandacht voor de comfortabel ogende voorstoelen. Moet je die mollige wangen zien, en die kleurrijke bekleding. De rechthoekige ventilatieroosters lijken op de vierkante dagrijverlichting en je regelt de temperatuur met echte schakelaars.

Rechts van de middenconsole past een op maat gemaakte rieten mand om baguettes van de bakker te vervoeren. Je wordt bedankt Renault, nu hebben we honger.

Elektrische Renault 5: prijs en levertijd



De elektrische Renault 5 heeft een vanafprijs van 25.000 euro. Dan hebben we het ongetwijfeld over het basismodel met 95 pk en 40 kWh, maar het is evengoed een scherpe prijs. We zijn benieuwd wat de versie met 150 pk, 52 kWh en stoelverwarming gaat kosten.



Wil je straks onze rijtest van de Renault 5 lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Na de zomer staat hij bij de Nederlandse Renault-dealers. Dus laten we zeggen rondom oktober. Hopelijk zit er dan nog genoeg geld in de subsidiepot om te profiteren van 2950 euro SEPP-subsidie.