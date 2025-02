Test Citroën C3 (2025): versie met 786 km range is het goedkoopst

Tests

Met de ë-C3 wilde Citroën één van de goedkoopste elektrische auto’s op de markt brengen. Dat is gelukt, maar als je voor nog minder geld Citroën wilt rijden, ben je aangewezen op de benzineversie: de Citroën C3.

We kunnen er niet omheen: de goedkoopste elektrische auto’s komen uit China. Geef je echter de voorkeur aan een betaalbare, in Europa gebouwde EV van een Europees merk, dan komt de Citroën ë-C3 zeker op je shortlist terecht. Voor 24.300 euro heb je de ë-C3 in You-uitvoering voor de deur, maar de 100 pk sterke C3 1.2 Turbo is nog 1460 euro goedkoper. Onze zuiderburen hoeven voor de goedkoopste C3 zelfs maar 14.990 euro te reserveren.



Wat haal je voor dat geld in huis?

De nieuwe C3 meet ruim 4 meter in de lengte en is daarmee ongeveer even lang als zijn voorganger. Maar doordat z’n ontwerpers hem zo’n 10 centimeter de hoogte in hebben geschopt, is het geen reguliere hatchback meer. Eerder een compacte SUV of crossover.

Daarbij valt op dat de lijnen een stuk rechter en hoekiger zijn geworden. Het design van de koplampen en achterlichten hebben grofweg dezelfde C-vormige contouren en het Citroën-logo is gevat in een grote eivorm. Bij de Max-uitvoering zijn de voorbumper en de achterste zijruiten opgeleukt met zogenaamde color clips, stripjes in vrolijke, contrasterende kleuren.



Vertrouwenwekkend

Zeker bij zo’n compacte auto, vallen de kloeke, zwarte - dus niet meegespoten - portiergrepen in het oog. Bovendien voelen ze vertrouwenwekkend degelijk aan. Binnenin vallen het kleine, afgeplatte stuurwiel en smalle, digitale instrumentarium op. De fabrikant noemt deze ‘brievenbus’ het Citroën-head-up display en het zicht erop is beter dan gedacht. Linksonder op het dashboard vind je een knop waarmee je alle verplichte veiligheidsbemoeials stil krijgt.



Distributieketting dus geen ‘PurePech’

Op technisch gebied valt op dat Citroën de oude PureTech-motor met zijn natte distributieriem aan de wilgen gehangen heeft. Bij veel Citroëns, Peugeots en Opels kwamen brokjes van deze riem in de motorolie terecht, met soms vastlopende motoren tot gevolg. Onder de gedupeerden wordt de oude driecilinder dan ook wel 1.2 PurePech genoemd. Niet zo gek dus, dat Citroën de oude motorbenaming het liefst wil vergeten.

De nieuwe driecilinder met distributieketting levert 100 pk bij 5500 tpm. Het koppel mag er ook zijn: 205 Nm vanaf slechts 1750 tpm. Vooralsnog levert Citroën deze motor zonder enige vorm van elektrificatie. Toch haalt-ie volgens de fabrikant een keurig verbruik van 5,6 l/100 km. Met een tank van 44 liter ligt een rijbereik van 786 kilometer in het verschiet.



10,6 seconden en 183 km/h

Er zijn zuiniger auto’s in deze prijsklasse te koop, maar die zijn minder krachtig en veel minder vlot. De honderdsprint verloopt in 10,6 seconden. En ook met zijn topsnelheid van 183 km/h mag de kleine Fransoos zich laten zien.

De pook van de zesversnellingsbak valt netjes als vanzelf in de juiste versnellingen, maar de bediening voelt wat rubberachtig aan. De besturing blink evenmin uit in fijngevoeligheid. Het stuur gaat wat ons betreft te licht in de rondte en tijdens rechtuit rijden is het vaagheid wat de klok slaat.



Klasse hoger

Hoewel de motor van de Citroën C3 1.2 Turbo duidelijk herkenbaar is als driecilinder, vinden we niet dat het geluid een te grote inbreuk op het comfort maakt. Het veercomfort is zelfs opvallend goed. Monteerde Citroën de ophanging met de Progressive Hydraulic Cushions voorheen nog alleen op de duurdere versies van zijn grotere modellen, de huidige C3 krijgt ze standaard aangemeten.

Deze extra hydraulische dempers verzachten de klappen die de reguliere exemplaren uitdelen. In de Max-uitvoering worden je billen en rug ook nog eens verwend met extra dik gevoerde stoelen. Dat alles samen geeft de C3 een veercomfort van een klasse hoger, al gaat het ons te ver om te beweren dat de compacte Fransoos je een vliegend-tapijtervaring biedt. Op betonwegen is de carrosserie best veel in beweging, maar gelukkig hebben we die in Nederland niet zo veel.

Citroën C3 is opvallend ruim

Waar de nieuwe Citroën C3 ook punten mee scoort, is zijn ruimte. Als Langnek zich een beetje inhoudt, kun je hem in de C3 prima meenemen voor een gezinsuitje: ziet hij ook eens een ander pretpark vanbinnen dan de Efteling. De beenruimte is minder overvloedig, maar geeft geen aanleiding tot grote klachten. In de kofferbak past 310 liter aan boodschappen, wat in dit marktsegment een nette waarde is, maar ook niet meer dan dat.

You = karig

Voor 22.840 euro levert Citroën je de C3 in de basisversie You, wat in dit geval synoniem is met karig. Binnenin komt vooral het ontbreken van een multimediascherm nogal ‘El Cheapo’ over; navigeren doe je maar met je telefoon in de meegeleverde telefoonhouder! Zachte bekleding op de armleuningen? Ben je een watje of zo?



Gelukkig heeft Citroën inmiddels de Plus-versie (25.350 euro) geïntroduceerd. Die0 omvat bijna alle extra’s die de 26.050 euro kostende Max-uitvoering ook heeft, met uitzondering van lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling, een geluidwerende voorruit, elektrisch bediende achterste zijruiten en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Conclusie

Voor het geld van de basis-C3 krijg je een relatief ruime B-segmenter voor de prijs van een stadsauto. Breng je de uitrusting op een completer niveau, dan pakt de nieuwe Fransman weer wat duurder uit. Maar wie prijs stelt op wat meer vermogen en een iets volwassener veercomfort, is met de C3 ook echt beter bedeeld.