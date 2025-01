8 jaar garantie van Citroën? Dit is wat ze je niet vertellen

Nieuws

Als je op citroen.nl shopt voor een nieuwe auto, lees je dat Citroën tegenwoordig tot 8 jaar garantie geeft. Maar juich niet te vroeg; de garantie omvat niet de hele auto.

Alle nieuwe Citroën-personenauto’s die vanaf 10 januari 2025 zijn gekocht, krijgen ‘Citroën We Care’. Zo noemt Citroën zijn nieuwe 8 jaar fabrieksgarantie. En hoeveel het woord ‘fabrieksgarantie’ doet vermoeden dat de hele auto gedekt is, gaat het in werkelijkheid om een dekkingsprogramma voor alleen de motor, versnellingsbak en aandrijflijn. De standaardgarantie van Citroën is en blijft 2 jaar.

Toch wekt Citroën met een ‘tot 8 jaar garantie’-icoontje op zijn website (zie onderstaande screenshots) de indruk dat de standaardgarantie voortaan 8 jaar bedraagt. En dat zit ons dwars. Voor potentiële autokopers is die foutieve aanname snel gemaakt, want Toyota en Kia hebben recentelijk hun fabrieksgarantie verlengd tot 10 jaar. Hoe moeten klanten nou weten dat Citroën er zijn eigen draai aan geeft?

Zo werkt Citroën We Care

Citroëns nieuwe garantiedekking voor motorgerelateerde onderdelen is ongeacht het motortype of de energiebron van de auto. Met andere woorden: het maakt niet uit of je nieuwe Citroën op benzine of stroom loopt. Citroën We Care geldt voor maximaal 8 jaar na de eerste registratie van de auto of 160.000 kilometer. Dat is niet geheel toevallig ook de garantietermijn voor het accupakket van elektrische auto’s.

De aanvullende dekking van Citroën We Care wordt na afloop van de standaard garantie geactiveerd tijdens een onderhoudsbeurt bij de Citroën-garage en blijft geldig tot de volgende beurt. Citroëns met een benzine- of hybridemotor zijn elk jaar aan de beurt, volledig elektrische Citroëns krijgen elke 2 jaar een check-up.

Conclusie

Als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele hand. Dat spreekwoord passen de Fransen nu andersom toe: het lijkt alsof het merk je een hele hand geeft met 8 jaar verlengde garantie op de complete auto, maar in werkelijkheid is het maar één vinger (de aandrijflijn). En dat terwijl Toyota en Kia laten zien dat het wel kan, zo’n lange standaardgarantie.