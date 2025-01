Dit automerk volgt het voorbeeld van Toyota en geeft voortaan 10 jaar garantie

Nieuws

Bij Toyota en Lexus krijg je de langste garantietermijn: 10 jaar. Maar daar is nu nog een merk bij gekomen.

Ook Kia geeft zijn klanten in het vervolg 10 jaar algemene garantie. Dat meldt Algemeen Dagblad op zijn site. Voorheen stopte de garantie bij 7 jaar. De zekerheid geldt voor maximaal 150.000 kilometer. Toyota en Lexus doen het net iets beter en spreken hun vertrouwen uit voor 200.000 kilometer.

10 jaar garantie Kia alleen in Nederland

Nederland heeft een uitzonderingspositie wat betreft de garantietermijn van Kia; in alle andere landen blijft het vooralsnog 7 jaar. Net als bij Toyota en Lexus is de langere garantie ook van toepassing op auto's die nu al rondrijden. Als je dus in een 8 jaar oude Kia rijdt, krijg je er opeens 2 jaar garantie bij.

Onderhoud volgens Kia-voorschriften

Er is (uiteraard) wel een voorwaarde: de Kia in kwestie moet al die jaren onderhoud volgens de voorschriften van Kia hebben gekregen. Als dit niet het geval is, kun je alsnog in aanmerking komen voor de 10 jaar garantie. Dan moet je naar de Kia-dealer voor een garantiekeuring van 99 euro. Als je Kia voor de keuring slaagt, krijg je alsnog de langere garantietermijn.