Deze 5 dingen doet de Kia EV3 net zo goed als een benzineauto

EV-sceptici gebruiken al jaren dezelfde argumenten om een benzineauto te blijven rijden. Maar de Kia EV3 verwijst veel van deze argumenten naar de prullenbak. Dat is één van de redenen dat we hem tot onze Auto van het jaar hebben verkozen.



1. Niet of nauwelijks duurder in aanschaf

Nog maar kort geleden was een elektrische auto 20 tot 30 procent duurder dan een vergelijkbaar benzinemodel. De Kia EV3 bewijst dat die tijd achter ons ligt. De ruime elektrische SUV is er al vanaf 36.995 euro. Voor dat geld krijg je een auto met een comfortabele hoge instap, een riante achterbank, een bagageruimte van 460 liter, een complete standaarduitrusting en een vermogen van 204 pk.



Vergelijk je de Kia EV3 met niet-elektrische SUV’s die qua afmetingen en vermogen een beetje in de buurt zitten, dan kom je bijvoorbeeld bij de Volkswagen T-Roc 1.5 TSI uit. Die heeft een vanafprijs van 37.290 euro. Een andere concurrent is de Peugeot 2008 Hybrid 136 (35.250 euro). De Peugeot is in de basisuitvoering dus iets goedkoper, maar hij is vanbinnen minder riant dan de Kia EV3 en heeft slechts 136 pk.

2. Ruime actieradius voor dagelijks gebruik

Nog niet zo lang geleden mocht je blij zijn als een betaalbare EV je op één acculading 250 kilometer ver bracht. De Kia EV3 heeft zelfs in de basisversie (58,3 kWh) al een WLTP-actieradius van 436 kilometer. Dus ook als je niet naast de deur werkt, is de EV3 uitstekend geschikt als daily driver. En dan kun je na je werk ook nog met een gerust hart naar de sportschool of het restaurant in de stad.

Ga je voor de Kia EV3 met de jumbo-batterij van 81,4 kWh (vanaf 41.495 euro), dan kun je na kantoortijd zelfs nog doorrijden naar een Antwerps of Brussels hotel om de feestdagen door te brengen. Met een opgegeven bereik van 605 kilometer is er niemand die jou van die warme wafels met chocoladesaus en heerlijke amandelbroodjes afhoudt.

3. Riante garantie en lagere onderhoudskosten

Een defecte hoogspanningsbatterij komt bij een moderne elektrische auto hoogst zelden voor. Toch zijn veel benzineklanten daar niet gerust op. Een geheel nieuwe batterij is immers prijzig. Kia stelt zijn kopers al jaren gerust met zeven jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie. En uiteraard zijn de genereuze garantievoorwaarden van Kia ook van toepassing op het accupakket van alle elektrische modellen.

Daar komt nog bij dat ook het reguliere onderhoud van een elektrische auto als de Kia EV3 veel goedkoper is dan van een benzineauto. Geen distributieriem of bougies die regelmatig vervangen moeten worden en geen motorolie die verversing behoeft. Daar komt nog bij dat je door het afremmen op de elektromotor (regeneratief remmen) ook minder vaak nieuwe remblokken en -schijven nodig hebt.

4. Geen angst voor peperdure wegenbelasting

Lange tijd heerste er grote onzekerheid over de wegenbelasting voor elektrische auto’s. Nu bekend is hoe de hazen lopen, kun je als Kia EV3-rijder opgelucht ademhalen. In 2025 krijg je nog 75 procent korting op de mrb. Met 58,3 kWh weegt de Kia EV3 exact 1700 kg. Dit betekent dat je in 2025 elke maand slechts zo’n 25 euro aan mrb betaalt.



Het tarief voor een vergelijkbare benzineauto van 1200 tot 1300 kilo bedraagt gemiddeld 60 euro per maand. Met de Kia EV3 ben je over heel 2025 dus ruim 400 euro goedkoper uit dan je buurman die een benzineauto in hetzelfde segment rijdt.



Van 2026 tot en met 2029 krijgen EV’s nog 25 procent mrb-korting. Desondanks wordt de Kia EV3 dan iets duurder in de wegenbelasting dan een niet-elektrische klassegenoot op benzine. Reken op een tarief van zo’n 75 euro per maand. Oftewel zo'n 15 euro meer dan voor een benzineauto; dat komt overeen met de prijs van een halve kerstboom.



5. Gewoon erop uit met vouwwagen of caravan

Trek je er ’s zomers graag op uit met een vouwwagen of compacte caravan? Ook dat is geen probleem met de Kia EV3. De 81,4 kWh-versie mag een geremde aanhanger van 1000 kg trekken, wat ruim voldoende is voor de meeste vouwwagens.



Maar ook een caravan als de tweepersoons Kip Kompakt en zelfs de vierpersoons Knaus Sport 400 LK kan bij de EV3 met de grote batterij aan de trekhaak. Uiteraard heeft het rijden met een caravan invloed op de actieradius. Alleen kun je je afvragen hoe erg dat is. Want met een maximumsnelheid van 80 of 90 km/h, ben je tegen de tijd dat de accu om een refill vraagt, sowieso wel aan een pauze toe.