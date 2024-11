Zo bereken je de wegenbelasting van jouw elektrische auto in 2025

Nieuws

EV-rijders werden jarenlang gematst, maar moeten vanaf 1 januari 2025 toch echt motorrijtuigenbelasting betalen. Alleen staan die bedragen nog niet op de site van de Belastingdienst. Met deze 3 stappen kun je zelf berekenen hoeveel jouw EV gaat kosten.

2024 is het laatste jaar waarin elektrische personenauto’s volledig zijn vrijgesteld van wegenbelasting. Ze krijgen dus 100 procent korting op het normale tarief. In 2025 bedraagt de tariefkorting nog altijd 75 procent, dus je betaalt een zogeheten kwarttarief. Dat is simpelweg een kwart van het normale (benzine)tarief.

Vanaf 1 januari 2026 eindigt deze korting, maar hoef je toch niet de volle mep te betalen. De overheid wil namelijk voorkomen dat de motorrijtuigenbelasting van een elektrische personenauto met een zwaar accupakket hoger wordt dan die van een vergelijkbare benzineauto. Daarom krijgen EV-rijders 25 procent korting in 2026, 2027, 2028 en 2029.

Wegenbelasting elektrische auto berekenen

Je hebt drie dringen nodig om in 2024 de motorrijtuigenbelasting van jouw elektrische auto in 2025 te bereken: het leeggewicht van de auto, het benzinetarief dat daarvoor geldt en de korting die je krijgt. Als je dit artikel leest in 2025, ga dan direct naar de site van de Belastingdienst. Maar zolang daar de bedragen van 2024 staan en nog niet die van 2025, doen we het zo:

Stap 1: leeggewicht van je auto opzoeken

De Belastingdienst gaat uit van het leeggewicht van de auto. Dat staat in de prijslijst of brochure van de auto, maar wij gaan liever naar de bron (de RWD): ovi.rdw.nl. Vul je kenteken in en klik op het roze balkje getiteld ‘Gewichten’.

Daar lezen we af dat de tweedehands Tesla Model 3 die wij op het oog hebben, een ‘Massa ledig voertuig’ heeft van 1831 kg. Met dat getal gaan we naar stap 2.

Stap 2: het gewone tarief bepalen

Zoek op hoeveel motorrijtuigenbelasting je zou betalen als de auto op benzine rijdt. Dit doe je op de site van de Belastingdienst. Scroll naar beneden en vul het riedeltje in: Woont u in Nederland? Ja. Voor welke soort voertuig … personenauto. Volledig elektrisch? Nee! Welke brandstof dan wel? Benzine! En tot slot de gewichtsklasse. Wij kiezen 1751 t/m 1850 kilo, want daar valt de Model 3 van 1831 kg in (zie stap 1).

Het resultaat voor inwoners van Utrecht is 324 euro per 3 maanden. Dat is de volle mep. Nu gaan we de tariefkorting eraf halen.

Stap 3: tariefkorting eraf halen

In 2025 krijg je 75 procent tariefkorting, dus betaal je maar 25 procent van het benzinetarief. Wij berekenen: 324 euro x 0,25 = 81 euro per kwartaal. Kijk, dat is een schappelijk bedrag om met een Tesla Model 3 over Nederlandsch wegen te mogen rijden.

Vanaf 1 januari 2026 draaien de getallen als het ware om: dan krijg je 25 procent korting en betaal je 75 procent van 324 euro. Dat is 243 euro per kwartaal. Oef.



Let op: kabinetsplannen kunnen veranderen



De langetermijnplanning van het kabinet kan nog veranderen. Want in het voorjaar van 2025 zal het kabinet de hoogte van de tariefkorting voor elektrische auto’s opnieuw beoordelen. In 2028 volgt nog een evaluatie.

Voor EV-rijders zou het fijn zijn als het kabinet besluit dat ze vanaf 2026 méér korting krijgen dan 25 procent, maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Misschien wordt de 25 procent tariefkorting al stopgezet vóór 2029.