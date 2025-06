Tests

Als je iets doet, moet je het goed doen. En dus namen we de Lexus NX 450h+ in de nieuwste uitvoering Overtrail mee op een roadtrip van 2278 kilometer.

De Lexus NX 450h+ Overtrail herken je aan de zwarte deurhendels, buitenspiegels en dakrails, en aan de 18-inch lichtmetalen wielen in dezelfde kleur. Hij staat iets hoger (+15 mm) op zijn wielen dan de andere uitvoeringen en is verder uitgerust met raamlijsten in zwart metallic en een gitzwarte spindle-grille die je gaaf vindt of lelijk, een gulden middenweg is er niet. Wij behoren overigens tot de eerste categorie.

De Lexus NX 450h+ is uitgerust met een 2,5-liter 4-cilinder benzinemotor en twee elektromotoren waarvan een op de achteras. Het systeemvermogen komt hiermee uit op 309 pk. Dat is meer dan zat, merken we zodra we onderweg zijn. Vooral in de sportievere rijstanden komt de NX vlot vooruit. Vanuit stilstand (0-100 km/h in 6,3 seconden), maar ook als we 120 km/h rijden en even vlug een andere auto willen inhalen.

Haal niet als een bezetene in. Dat is nooit een goed idee, maar in de Lexus NX hoor je in dit geval de benzinemotor nadrukkelijker dan je zou willen. Dat is inherent aan de combinatie met een traploze transmissie (CVT). Haal je in met beleid, dan is er niks aan de hand. Wat je totaal niet in de gaten hebt, is de wisselwerking tussen de benzinemotor en zijn elektrohulpjes. Die werken zo goed samen, daar kunnen de ruziënde weduwe en kinderen van André Hazes sr. een puntje aan zuigen.

Lexus NX 450h+ actieradius

De elektrische actieradius van de Lexus NX 450h+ van 69 kilometer is voor veel woon-werkverkeer voldoende. Het stroomverbruik dat de boordcomputer na enkele ritjes laat zien, geeft een stevige 24,9 kWh/100 km aan. Van het gemiddelde benzineverbruik van 6,6 l/100 km (1 op 15,1) dat we realiseren, zijn we wél onder de indruk. Zeker als je bedenkt dat we onderweg regelmatig met 160-180 km/h aan de linkerbaan van de Duitse autobahn gekleefd zitten.

Onverstoorbaar en stil

We worden ook blij van het uitgebalanceerde onderstel, het fijne stuurgedrag en het hoge comfort. De Lexus NX filtert al het ongerief in het wegdek keurig weg en blijft tot op zeer hoge snelheid onverstoorbaar en stil. Al met al een fijne reisauto met voldoende ruimte voor- en achterin. De enige reden waarom we na 2,5 uur rijden toch even de benen willen strekken, is dat onze bovenbenen net te weinig ondersteuning hebben. Ga vooral proefzitten, want dit zal niet voor iedereen gelden.

Lexus NX 450h+ test conclusie

De kleur Moon Desert Metallic is gaaf (én gratis), de afwerking top en het onderstel tot in de puntjes gefinetuned. De Lexus NX 450h+ Overtrail is niet goedkoop (vanaf 73.495 euro), maar je krijgt er veel voor terug. Waaronder een hoge kwaliteit, een prettig weggedrag, 10 jaar garantie én een betrouwbaarheid waar andere merken jaloers op zijn. En zo komen we alsnog uit bij het koopje van de week.