Eerste review Lexus NX (2021) - De eerste plug-in hybride-poging van Lexus is gelijk goed

Wat is er opvallend aan de nieuwe Lexus NX (2021)?

Dat de NX 450h+ de allereerste Lexus met een plug-in hybride-aandrijflijn is. Het model daaronder, de NX 350h, is een Lexus-hybride als alle andere: een beetje traag in zijn reactie op het gaspedaal, met een motor die vervelend loeit als de cvt-bak hem op toeren houdt. De 309 pk sterke NX 450h+ is andere koek. Als zijn batterij voldoende laadniveau heeft, dan ervaar je bij iedere acceleratie zo'n fijne elektroduw in de rug, waarmee de middelgrote suv in 6,3 seconden naar 100 km/h sprint.



Het accupakket van de NX 450h+ is 18 kWh groot en zou garant moeten staan voor een volledig elektrische actieradius van maximaal 76 kilometer. Of je moet in de stad blijven, dan houdt hij het vol tot zo’n 100 kilometer. Standaard staat de auto in zijn EV-modus. Je kunt ook kiezen voor een automatische stand (die het liefst elektrisch rijdt), een hybridemodus of een stand waarin de motor de batterij oplaadt.

Het opgegeven verbruik van 1 op 90,9 – 111,1 is erg theoretisch, maar toch ben je met de NX 450h+ ook in de praktijk zuinig op weg. Van sportieve pretenties kun je de Lexus echter niet betichten, ook al heeft de F Sport-uitvoering een adaptief onderstel met Sport S- en Sport S+-instellingen. De 450h+ is zwaar. En in bochten voel je dat die massa rechtdoor wil. In de basis is het model bovendien zacht geveerd, waardoor de carrosserie voor je gevoel veel overhelt.

Wat is er goed aan de nieuwe Lexus NX?

De NX is het eerste Lexus-model met de zogeheten Tazuna-cockpit. Holle marketingterm, gewoon vergeten, heeft iets met een paard, teugels en een jockey te maken. Wél interessant eraan is het feit dat Lexus nu eindelijk is afgestapt van zijn zo verguisde trackpad. Daarop moest je swipen en klikken om het multimediasysteem te bedienen.

In de kersverse NX doe je dat gewoon met een touchscreen. En wat voor touchscreen! Het is 14 inch groot en steekt als een soort roeispaan buiten de contouren van het dashboard. Als je voor een slagje kleiner gaat (het standaardscherm meet 9,8 inch), dan blijft het geheel wel binnen de lijntjes. In beide gevallen krijg je voor de belangrijkste functies een setje fysieke knoppen.

Opvallend aan het optionele Lexus Link Pro-systeem is de bedieningssnelheid. Het roteren, inzoomen en uitzoomen van de navigatiekaart gaat bijvoorbeeld zo gesmeerd, dat je je in een Tesla waant. Van het scherm zelf krijgen we dorst, want het is net als Heineken: heerlijk helder. Dus zijn we blij met de stemfunctie van de NX. ‘Hey Lexus, zoek het dichtstbijzijnde café!’



Op weg daarnaartoe zouden we zelfs nog wat collega’s kunnen oppikken, want de binnenruimte in de NX is riant. De gemiddelde Auto Review-redacteur is 1,90 meter lang en heeft op de achterbank genoeg bewegingsvrijheid om de horlepiep te dansen. Dus houdt de gemiddelde Nederlandse man (lengte: 1,83 meter) het er vast ook wel uit.

In de kofferbak vinden we weinig verrassingen. Het maakt niet uit of je voor de hybride NX 350h of plug-in hybride NX 450h+ kiest, altijd krijg je tussen de 545 en 1436 liter aan ruimte voor je bagage. Grappig – en functioneel – is dat Lexus de tijd heeft genomen om de elektrisch bedienbare klep sneller te maken. De luie zak deed er eerst 8 seconden over, nu nog maar 4.

Wat kan er beter aan de nieuwe Lexus NX?

Pietluttig dingetje: het innovatieve e-latch-systeem werkt niet altijd goed als je in de NX wilt stappen. E-latch is een slim systeem dat de deur van de auto niet meer mechanisch opent, maar elektronisch. Als je ergens parkeert, houdt het systeem de omgeving in de gaten. Komt er van achteren een fietser of voetganger aangestormd, dan kun je zo vaak op de deurknop drukken als je wilt, maar het portier blijft gesloten. Pas als het gevaar is geweken, mag je naar buiten.



Het werkt vloeiend en intuïtief, met een knop die op een logische plek op het deurpaneel zit. Wil je vanaf buiten instappen in de NX, dan grijp je echter soms mis (het knopje achterop de deurhendel is klein) en blijft het portier dus even dicht.

Verder hebben we de klacht die we vaker over een Lexus-hybride hebben: het is allemaal zo op efficiëntie ingesteld, dat er geen ziel in de aandrijflijn zit. De NX is een buitengewoon fijne reisauto, maar je hart gaat er niet sneller van kloppen.

Wanneer komt de Lexus NX en wat kost-ie?

De tweede generatie Lexus NX komt eind dit jaar op de markt, met vijf jaar gratis onderhoud en tot 10 jaar garantie. De NX 350h is er vanaf 59.995 euro. Als plug-in hybride is het model helaas schrikbarend veel duurder, zoals deze korte vergelijking met de concurrent laat zien.

Voor een 299 pk sterke Audi Q5 met stekker ben je minimaal 68.715 euro kwijt. Bij BMW begint de X3 xDrive30e (292 pk) bij 65.581 euro. En Volvo heeft een XC60 T6 Recharge met 350 pk klaarstaan vanaf 62.995 euro. Daar steekt de Nederlandse prijs van de Lexus NX 450h+ (309 pk) niet best bij af: 79.995 euro. Hij zal ongetwijfeld rijker zijn uitgerust dan zijn concurrenten, maar niet 17.000 euro rijker.

Wat vind ikzelf van de Lexus NX?

Prima gedaan, Lexus. Tien met een griffel. Stickertje voor op het schriftje. De eerste plug-in hybride van het merk is een zeer aangename suv, die je niet plankhard door de bocht stuurt, maar zachtjes wiegend naar je bestemming zoeft. De aandrijflijn van de NX 450h+ is duidelijk fijner dan die van de stekkerloze NX 350h, maar daar betaal je wel voor. Een beetje te veel, naar onze mening.