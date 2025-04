Met deze 5 tweedehands cabrio's is elke rit een feestje

Inspiratie

De dagen zijn weer lang, de zon aangenaam. Je ziet steeds meer klassiekers op de weg en eigenaren van moderne cabrio’s rijden vaker open. En wie nog geen cabrio heeft, gaat naar Marktplaats.nl om er eentje te scoren ...

Als je bij het uitzoeken van je droomcabrio een beetje keus wilt hebben, ben je tegenwoordig aangewezen op de occasionmarkt. Merken die nog nieuwe open modellen in hun assortiment hebben, zijn bijna op de vingers van één hand te tellen. Als je daarentegen gaat kijken hoeveel flappen je voor zo’n nieuwe roadster of cabriolet moet neerleggen, raak je niet uitgeteld ...

De goedkoopste roadster die je nog nieuw kunt kopen in Nederland, is de Mazda MX-5. Hij is er vanaf ruim 44.000 euro, de Mini Cooper Cabrio is ruim twee mille duurder. En de Fiat 500e? Tja, die is er vanaf dik 31 mille en heet ­officieel Cabrio, maar in feite is het gewoon een tweedeurs auto met roldak.

Tweedehands cabrio: droom of nachtmerrie?

Nee, dan Marktplaats.nl. Daar kun je uit ruim 10.000 potentieel dakloze auto's kiezen. Nu kun je bij een particulier al vanaf een paar duizend euro een open autootje scoren, maar de vraag is of je dat moet willen. Aan de aanschaf van een cabrio of roadster zitten immers nog wat meer haken en ogen dan gemiddeld.



Om te voorkomen dat je zonnige zomerdroom eindigt in een beschimmelde nachtmerrie, is iets van garantie wel prettig. Let sowieso op beschadigingen van het ­canvas dak, ­verdachte kringen in de hemelbekleding en vochtplekken in het interieur. ­Probeer ook een paar keer achter elkaar of het dak vlot en zonder nare bij­geluiden open en dicht gaat.

Verschil tussen roadster en cabrio

Een roadster is van oudsher een compacte en lichte tweezitter met open dak. De rij­eigenschappen zijn doorgaans meer op puur stuurplezier gericht, dan op comfort. Cabriolets zijn iets groter en ruimer en ­bieden plaats aan vier inzittenden. Al moet je je van de ruimte en het comfort op de tweede zitrij niet al te veel voorstellen.

Voor- en nadelen coupé-cabriolet

Een andere subcategorie zijn auto’s met een metalen vouwdak, ook wel cabrio-­coupés genoemd. De constructie is stijver dan van een stoffen dak, wat goed is voor het rijgedrag en het gevoel van degelijkheid. Daarnaast is een metalen dak ­minder vatbaar voor lekkage en vandalisme. Nadelen zijn er ook: een metalen klapdak is zwaarder en neemt in open toestand veel ruimte in. Die gaat meestal ten koste van de kofferbak.

Is cabrio rijden wel zo leuk als je denkt?

Zeker als je nog nooit open hebt gereden, raden we je aan om voor aankoop een uitgebreide proefrit te maken. Alleen dan kun je beoordelen een cabriolet of roadster wel iets voor jou is. Het gebrek aan torsiestijfheid is bij sommige cabrio’s echt wennen, en de vraag is of je het inderdaad zo leuk vindt om met je haar – of met wat daarvan over is – in de wind te zitten.

Dat geldt in versterkte mate voor je eventuele nageslacht achterin. Het verblijf aldaar is vaak een zeer winderige, en niet al te prettige aangelegenheid. Voor je het weet heb je de Kinderbescherming op je open dak. Wil je vaak langer op pad met je open auto? Kijk dan of de kofferbak daar wel geschikt voor is.

Porsche Boxster S - 2010 - 93.717 km - € 34.250

Psst, niet tegen 911-rijders zeggen, hoor, maar een Porsche Boxster is eigenlijk een betere auto dan z’n grote broer. Of laten we het anders formuleren: het basisconcept met middenmotor is geschikter voor sportief rijden dan een motor die ­áchter de achterwielen hangt. Die tussen de stoelen en de achteras liggende roffelaar bezorgt de Boxster superkleefkracht, ­tegelijkertijd is de auto heerlijk lichtvoetig.



Deze tweedehands Porsche Boxster heeft ook nog een handbak, wat naar ons idee veel beter bij zo’n sportieve roadster past dan een Tiptronic- of PDK-automaat. En ... anders dan de meeste ­Boxsters van de laatste lichting, heeft deze geen viercilinder met turbo, maar nog een ‘ouderwetse’, ongeblazen zespitter. Rest de vraag: durf je het aan? Een occasion kopen is altijd spannend, maar als je weet wat de werkuren en onderdelen bij de ­Porsche-dealer kosten, slaat de stress helemaal toe. Gelukkig zit er op deze Boxster S een jaar Bovag-garantie ... Vind je 34 mille veel voor een auto van 15 jaar oud? Bedenk dan dat-ie nieuw ruim 90.000 euro heeft gekost.

+ Toppunt van rijplezier, zescilinder boxer, jaar garantie

- Jammer dat 911-rijders je niet serieus nemen



Jaguar XK Convertible 4.2 V8 - 2006 - 89.383 km - € 29.950

Volgens Jaguar-liefhebbers is de 4,2-liter V8 van Jaguar een degelijke machine. En het exemplaar in deze tweedehands XK heeft nog geen ton gelopen en moet dus haast nog zo fris zijn als een hoentje. Nu alleen maar hopen dat-ie niet te veel heeft stilgestaan, want dat ­vinden allerlei rubbers en pakkingen weer niet fijn. Komt er geen blauwe walm uit de dubbele uitlaat? Dan is de motorische kust veilig en kan het Grote Genieten beginnen.



Zo’n Jaaag mag dan minder sportief rijden dan de Porsche hierboven, de diepdonkere grom van een V8 heeft óók z'n charme. En vlak de prestaties van deze vierzits cabrio ook niet uit. Om nog maar te zwijgen van de chique uitstraling. Alleen zouden wij in ­combinatie met het zwarte leer niet zo snel voor dat overvloedige walnotenhout hebben gekozen. Verder zien we deze Brit helemaal zitten. Onze pomphouder trouwens ook.

+ De macht van een V8, lage km-stand, uitstraling

- Beetje veel hout, ­dorstig type



Audi TT Roadster 1.8 TFSI - 2018 - 89.771 km - € 27.950

Deze prachtige tweedehands Audi TT Roadster uit 2018 is er eentje van de derde generatie. Hij is uiterlijk nog sterk verwant aan zijn voor­gangers, maar oogt strakker en stoerder. In het segment van de moderne roadsters is de Audi TT het ideale compromis. Hij biedt zijn twee inzittenden een ruime zit, het veercomfort is prima en de ergonomie uitstekend. Hij heeft geen fors touch­screen, maar wel een instrumentarium dat uit een enorm scherm bestaat waarop je ook de navigatiekaart groot kunt laten weergeven. Voor de belangrijkste functies zijn even fraaie als duidelijke knoppen voorhanden.



De 1.8 TFSI-motor van dit bouwjaar heeft geen kettingproblemen meer, maar lust tussen de beurten door soms wel extra een slokje olie. Met benzine springt-ie juist vrij zuinig om. Qua rijeigenschappen is de TT geen partij voor de Porsche Boxster, maar in onze tests bleef-ie tegenover de BMW Z4 uitstekend overeind. En de prestaties? Lekker, maar niet overweldigend.

+ Vlot en toch zuinig, kekke kleur, fraai interieur

- Geen topsporter

Lexus 430 SC - 2005 - 178.029 km - € 19.950

Bij de eerste aanblik moet je wellicht even wennen aan de lange achterkant van deze Lexus 430 SC. Maar ja, z'n metalen vouwdak moet érgens heen. Het past maar net, want voor je weekendje-weg-bagage resteert slechts 130 liter. Toch kunnen wij deze herencabrio in 2+2-configuratie wel waarderen. De boterzachte V8 werkt naadloos samen met de vijftraps­automaat, maar jaagt de auto veel harder vooruit dan je op grond van z’n beschaafde uiterlijk verwacht.

Snel bochtjes ronden, is dan weer niet zijn ding. Nee, deze tweedehands Lexus 430 SC is vooral een comfortabele cruiser. Met een sublieme geluidsinstallatie en een automatische airco die slimmer is dan ChatGPT. Zonder dat je ’m hoeft te prompten. De lage instap kan lastig zijn, ter compensatie geeft de auto je buik en knieën extra ruimte met de automatisch in- en uitschuivende stuurkolom. Helaas zit er geen garantie op deze prijzige youngtimer, maar hij is dealeronderhouden en zo betrouwbaar als een ... Lexus.

+ Toppunt van raffinement, degelijk, sneller dan je denkt

- Mini-kofferbak, geen garantie, fout hout

Opel Speedster 2.2-16V - 2001 - 67.734 km - € 23.950

De vorige eigenaar van deze gebruikte Opel Speedster heeft blijkbaar zo hard gereden, dat de Opel-logo’s er onderweg afgevallen zijn ... Dat verzinnen we ter plekke; de waarheid is dat we Speedsters wel vaker zonder de Blitz op front en kont zien. Blijkbaar ­vinden veel mensen hem geweldig rijden maar kunnen ze het tegelijkertijd niet verkroppen dat het ‘gewoon’ een Opel is. Nou ja, 'gewoon', de Speedster werd samen met de Lotus Elise ontwikkeld. Het chassis is dan ook van aluminium en het carrosserie van met glasvezel versterkte kunststof.



De Speedster beschikt zodoende over een lichtheid, waarvan de moderne Lotus Eletre alleen maar kan dromen. Het resultaat: prestaties waar je – ondanks het relatief bescheiden vermogen – u tegen zegt. Daar staat tegenover dat je geen comfort pussy moet zijn; de Speedster is keihard, puur en spartaans. Hij stuurt als een kart en kan op de grenzen van zijn eigen en jouw kunnen best tricky zijn. Oppassen dus!

+ Sportiefste Opel ooit, licht en puur

- Hoe lang blijft dit leuk?



