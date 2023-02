Lotus Emira test: met deze zinderende sportwagen neemt Lotus afscheid van de verbrandingsmotor

Voordat Lotus helemaal overstapt op het in eigen huis ontwikkelde, volledig elektrische platform van de Eletre, neemt het Britse merk op gepaste wijze afscheid van de verbrandingsmotor – in de splinternieuwe Lotus Emira.

Vooruit, nog één keer dan. De Lotus Emira is de allerlaatste auto die Lotus zal leveren met een verbrandingsmotor. De eerste exemplaren van de nieuwe sportcoupé zijn al afgeleverd, aan klanten die bereid waren bijna 150.000 euro neer te tellen voor de speciale First Edition met supercharged 3,5-liter V6-motor. Sommige mensen hebben meer geluk dan andere …

Als je het design van de Emira op je laat inwerken, zie je elementen van de elektrische, 2000 pk sterke hypercar Evija. Al is de Emira een paar categorieën kleiner: met een lengte van 4,41 meter, zit hij precies tussen de Porsche 718 Cayman en de Porsche 911 in.

Lotus heeft een naam hoog te houden op het gebied van lichtgewicht constructies, en ook in de Emira is veel aluminium verwerkt. Net als bij de Elise en Evora – die met pensioen zijn gestuurd – is het chassis opgebouwd uit aluminium componenten die aan elkaar zijn geklonken. Toch is de Emira met zijn massa van 1493 kilo geen vel over been.

Doordat het chassis flink is gegroeid, profiteren niet alleen de inzittenden van meer leefruimte, maar heeft de Emira zelfs een kofferbak van 151 liter én een bagageruimte van 258 liter achter de stoelen. Standaard heeft de Emira een digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met touchscreen aan boord. Andere comfortverhogende zaken zijn de sleutelloze entree en de adaptieve cruise control. En dankzij de grote portieren, heb je niet meer het gevoel dat je je bij in- en uitstappen door een brievenbus moet laten glijden.



Porsche-territorium: specificaties Lotus Emira

Allemaal leuk en aardig, maar bij een Lotus kan het feest pas echt beginnen als je met je vinger het rode klepje op de middentunnel openklapt en de startknop indrukt. Dan komt de V6 achter je rug tot leven. In de binnenspiegel zie je hoe de gasklep van de motor reageert op de bewegingen van je rechtervoet. Dankzij de mechanische compressor, levert de V6-motor 405 pk. Dat is een klein beetje meer dan de Porsche 718 Cayman GTS 4.0 te bieden heeft. De honderdsprint duurt 4,3 seconden, de top van de Lotus zit op 290 km/h. Ook dat is Porsche-territorium.

De Emira rijdt als op rails, de besturing communiceert als een liefdesbrief in braille met je vingertoppen. Als mirakel van fijnmechanica beweegt de korte pook door het schakelschema, het stembereik van de agressief brullende V6-motor op de proef stellend. Bij elke gasbeweging springt de Emira venijnig vooruit. En trap je op het rempedaal, dan bijten de klauwen zich in de schijven vast als een stel hongerige rottweilers die een biefstuk krijgen toegeworpen.

“Bij een Lotus kan het feest pas echt beginnen als je het rode klepje op de middentunnel openklapt.”

Maar de Lotus Emira is niet alleen in rechte lijn razendsnel, ook in bochten worden natuurkundige wetten betwist. Pas wanneer je een dwarskracht van 1,2 g hebt bereikt, wijkt de Lotus voorzichtig van zijn lijn. De meeste bestuurders zijn dan allang afgehaakt, huilend om genade; in een zoektocht naar de grenzen, zal de auto niet de belemmerende factor zijn.

Kies je met de Drive Mode-schakelaar bij de versnellingspook voor het Touring-programma, dan gedraagt de Emira zich beschaafd en kan er zelfs van veercomfort worden gesproken. Als je de schakelaar daarentegen op Track zet, dan legt de auto je ruggenwervels in een nieuwe volgorde. In rechte lijn is hij razendsnel, in de bocht zelden in de buurt van zijn limieten en in de remmen altijd even vertrouwenwekkend en capabel om de lucht uit je longen te slaan. De Lotus Emira hoeft voor de Alpine A110 en Porsche 718 Cayman beslist zijn hoofd niet te buigen.

Lotus Eletre moet zorgen voor elektrische ommezwaai

Behalve de 3,5-liter Toyota-V6 met compressor, komt de Emira ook met een viercilinder turbomotor, afkomstig uit de schappen van AMG. Die heeft een vermogen van 365 pk, maar komt dicht in de buurt van de prestaties van de zescilinder. De cijfers: van 0 naar 100 km/h in 4,2 seconden, top 283 km/h. Aangedreven door het AMG-blok, is de Emira de eerste Lotus met een versnellingsbak met dubbele koppeling. Doordat de viercilinder lichter is dan de V6, komen de dynamische eigenschappen van de Lotus nog beter tot hun recht. Dat zal de liefhebber van volbloed sportwagens beslist aanspreken.

Wil je ook afscheid nemen van de verbrandingsmotor?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor een heleboel EV-nieuws!

Toch weten de Britten donders goed, dat de jongste loot aan de Lotus-stamboom niet bijzonder toekomstbestendig is. In tegendeel, hij markeert het einde van een tijdperk, terwijl Lotus’ elektrische toekomst al is begonnen. Lotus maakt, net als Volvo, deel uit van het Chinese Geely-concern, en aan elektrische kennis ontbreekt het daar niet.

De Lotus Eletre moet zorgen voor de elektrische ommekeer, maar blijft met motorvermogens tot wel 905 pk trouw aan de sportieve geschiedenis van het Britse merk. “En dat is nog maar het begin,” zegt CEO Matt Windle. Tot 2025 kunnen we ten minste nog drie andere elektrische modellen van Lotus verwachten. Ineens gaat het daar in Engeland allemaal razendsnel …

Conclusie

Een diepe buiging voor de Lotus Emira. Op papier zet hij de Toyota GR Supra en Porsche 718 Cayman S in hun hemd. Al zit hij – als First Edition – wel in het prijstechnische vaarwater van de Porsche 911 Carrera. Daar komt spoedig verandering in, wanneer ook de viercilinder Emira op de markt verschijnt. En die wordt heus niet minder spectaculair dan de V6. Lotus neemt op waardige manier afscheid van de verbrandingsmotor, en maakt zich gelijktijdig op voor een nieuwe, elektrische toekomst.