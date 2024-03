Nieuws

Dus jij overweegt een Lotus Eletre van minimaal 98.690 euro te gaan kopen? Speciaal voor jou lichten we drie pluspunten en drie minpunten uit van de gespierde elektrische suv. Dat zijn zes weetjes die je nog niet wist.

De Lotus Eletre is koning snelladen. Toen wij hem testten, schoot het laadvermogen op het display van de laadpaal tot boven de 300 kW. Dat komt handig van pas, want de Lotus Eletre-actieradius is kleiner dan je verwacht van een auto met zo’n joekel van een batterij (109 kWh). Niet eerder liep een batterij zo snel leeg en zo snel vol.

Maar een elektrische auto is meer dan de optelsom van zijn actieradius en laadsnelheid. Zoals een designer van de elektrische Renault 5 zo treffend zei: “Je herinnert niet zozeer een oude auto in zijn geheel, maar bepaalde typische eigenschappen of uiterlijkheden.” Daarom belichten we hieronder drie positieve en drie negatieve eigenschappen van de Eletre.



3 voordelen van de Lotus Eletre

1. Het interieur is een blotevoetenpad voor je handen, met uiteenlopende materialen, stiksels en ribbels om aan te raken.

2. Wanneer je de temperatuur aanpast met de fysieke schakelaar, licht het ventilatierooster blauw of rood op. Fraai detail.

3. De achterbank is zo ruim, dat een bestuurder van bijna twee meter lang achter zichzelf kan zitten.

3 nadelen van de Lotus Eletre

1. De camera’s werken goed genoeg, maar zeker niet beter dan echte buitenspiegels. Niet aanvinken op de optielijst, dus.

2. De meeste Eletre-kopers ­twijfelen tussen grijs, zwart of grijs. Fleur het Nederlandse straatbeeld toch eens op en kies de gele!

3. Lotus geeft de Eletre vier (!) hightech LiDAR-systemen voor autonoom rijden, maar gebruikt parkeercamera’s uit het jaar kruik.

Bonus: Waar laat je het laadsnoer?

Onder de laadvloer van de grote kofferbak zit een opbergvak waar het laadsnoer in past. Maar de Eletre heeft ook een frunk en we proberen onszelf aan te leren om die te gebruiken. Anders loop je het risico dat de laadkabel onder allerlei tassen en boodschappenkratten ligt en moeilijk te pakken is. En de frunk openen is geen straf, want zowel de motorkap als de klep van de frunk blijven uit zichzelf open staan. Kijk maar naar de foto boven dit bericht.