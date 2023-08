Vijfentwintighonderd kilo, zoveel weegt de Lotus Eletre. Alsof het motto van Lotus-oprichter Chapman is omgedraaid: simplify, then add weight. Om nog wat zout in de wond te strooien: de Lotus Eletre wordt gebouwd in Wuhan ...

Voor 2020 had je waarschijnlijk nooit van Wuhan gehoord. Maar toen werd de Chinese miljoenenstad het epicentrum van de coronapandemie. De rest is geschiedenis. Wuhan is mijlenver verwijderd van Groot-Brittannië, het land waar elke auto van Lotus tot nu toe vandaan kwam.

De Lotus Eletre is de eerste suv van Lotus én de eerste Lotus met een neerklapbare achterbank en een trekgewicht (2250 kilogram). Het is een flinke jongen: 5,10 meter lang en 2,23 meter breed, inclusief de buitenspiegels. Als je liever 10 cm minder breed voor de dag komt, kun je kiezen voor de optionele digitale spiegels. Die zitten ook op ons testexemplaar, maar we kunnen er maar niet aan wennen. We kijken telkens naar het cameraatje zelf in plaats van naar de displays aan weerzijden van het dashboard. Daardoor zien we tijdens het invoegen op de snelweg bijna een vrachtwagen over het hoofd.

Lotus Eletre concurrenten

De hoogte van de Lotus Eletre is gelijk aan die van de Audi Q8 E-tron (1,63 meter). Andere concurrenten zijn de Porsche Cayenne en de Range Rover. Om het gewicht van 2500 kilo niet nog verder te laten toenemen, heeft Lotus de carrosserie deels van aluminium vervaardigd. De Lotus Eletre staat op een eigen platform en deelt dat niet met modellen van concerngenoten Polestar of Volvo.

Meesturende achterwielen

Voor een grote en zware suv rijdt deze Lotus Eletre opvallend lichtvoetig. Natuurlijk, zo speels als een Lotus Elan - het sportwagentje uit de jaren 60 waar de Mazda MX-5 op geïnspireerd is - wordt het niet. Maar je kunt de elektrische suv goed plaatsen en hij stuurt direct. Dankzij het adaptieve onderstel met luchtvering en de variabele vierwielaandrijving inclusief torque vectoring raakt de Eletre gevoelsmatig een paar overtollige kilo's kwijt. De topuitvoering is bovendien voorzien van meesturende achterwielen.



Prachtig interieur

Dat de Lotus Eletre een forse suv is, merk je op de achterbank. De schouder-, been- en hoofdruimte zijn riant. Tegen meerprijs vervangt Lotus de achterbank door twee sportstoelen met een middenarmsteun, inclusief een 9-inch touchscreen. Het interieur is prachtig. Fraai leer en sportief alcantara wisselen elkaar af en alles steekt voorbeeldig in elkaar. De rugleuning lijkt aanvankelijk stevig, maar dit went na verloop van tijd.

Lotus Eletre test conclusie

De Lotus Eletre is groot, zwaar en luxe. Eigenschappen waar Lotus-oprichter Colin Chapman van gruwelde. Aan de andere kant: het merk kan niet alleen bestaan van de Emira. De op-en-top Britse engineers die we tijdens de introductie spraken, zijn zo betrokken bij de wederopstanding van hun merk dat we werden meegenomen in hun enthousiasme en de Eletre het voordeel van de twijfel gunnen. Maar dat doen we ook omdat de elektrische suv gewoon goed rijdt.



De volledige test van de Lotus Eletre vind je in Auto Review 08/2023.