Waarom deze verzekeraar auto’s van Jaguar en Land Rover weigert

Jaguar verkoopt nauwelijks nieuwe auto's meer en ook Land Rover heeft wel betere tijden gekend. En nu krijgen ook hun occasions een keiharde tik. Verzekeraar CarGarantie is er klaar mee. En dat blijkt niet voor niets.

CarGarantie volgt met deze beslissing een bredere trend onder verzekeraars, zo lezen we bij het Belgische Autonieuws. Door stijgende claimkosten voor reparaties hebben ook andere partijen eerder hun dekking op de tweedehands Jaguars en Land Rovers teruggeschroefd.

In een aantal Europese landen zijn professionele verkopers van tweedehands auto’s wettelijk verplicht om hun klanten een garantie van 12 tot 24 maanden aan te bieden. Om zich tegen garantieclaims in te dekken, verzekeren garagebedrijven zich hiervoor bij partijen als het Duitse CarGarantie, een specialist in garantieverzekeringen.



Geen reparatiegarantie tweedehands Jaguars en Land Rovers



Ook in Nederland en België is CarGarantie actief. Op het platform van CarGarantie verscheen onlangs de volgende melding: “Vanwege het patroon van de claims bij Jaguar en Land Rover, accepteren wij vanaf 1 november 2024 geen voertuigen van deze fabrikanten meer.” Oftewel, geen nieuwe contracten meer voor gebruikte Jaguars en Land Rovers, maar bestaande contracten blijven wel geldig.



Concurrent Real Garant biedt nog wel dekking, maar heeft zijn premies voor deze Britse modellen aanzienlijk verhoogd. Dealers hebben geen keuze: zij moeten deze hogere kosten doorberekenen aan de consument, die voor onderhoudskosten beter af lijkt bij een merkdealer.

Problemen bij Jaguars en Land Rovers

De betrouwbaarheid van Jaguars en Land Rovers laat al langer te wensen over. Vooral SUV-modellen als de Range Rover Velar, Land Rover Defender, Range Rover Evoque en Jaguar F-Pace staan er slecht op. Britse publicaties, zoals What Car, plaatsen deze modellen vaak in de top 10 van minst betrouwbare auto's. Eigenaren klagen over problemen met infotainmentsystemen, elektronica, maar ook de motoren. De ophanging is eveneens een zwak punt.



Hoewel elektrische auto’s minder complexe componenten en onderdelen hebben, en de naam hebben minder onderhoudsgevoelig te zijn, staat de de elektrische Jaguar I-Pace ook niet bekend als een wonder van betrouwbaarheid. Ongeveer 42 procent van de Britse I-Pace-eigenaren meldt storingen. Bij een groot deel van de meldingen kon de auto niet meer rijden.

Bij de nieuwe Range Rover en Range Rover Sport zijn er ook al signalen van elektronische problemen. Daarnaast was er een terugroepactie vanwege transmissieproblemen. De bak zou tijdens het rijden soms zomaar in neutraal schieten.

Moderne Ingenium-motor bron van frustratie

Jaguar en Land Rover hebben sinds enkele jaren een eigen motorenfamilie, de Ingenium, waarvan vooral de 2,0-liter dieselmotor een zorgenkind is. De motor, gebruikt in modellen als de Jaguar XF, Jaguar XE en de Land Rover Discovery Sport en Range Rover Evoque, kampt met terugkerende problemen. Zo treedt olieverdunning op, waardoor het inwendige van de motor onvoldoende gesmeerd wordt. Dat kan op zijn beurt leiden tot ernstige slijtage en schade.



Bovendien rekken de distributiekettingen soms uit, met ratelende geluiden als gevolg. Als de ketting te slap wordt, kan de kleptiming van tijd raken, wat op zijn beurt weer voor duizenden euro's schade kan zorgen. Eveneens de turbocompressoren zijn kwetsbaar. Zelfs bij relatief lage kilometerstanden. Enkele zescilinders, tenslotte, hebben in een aantal gevallen problemen met de krukas en de hoofdlagers.

Aandachtspunten tweedehands Jaguars en Land Rovers



Overweeg je toch een tweedehands Jaguar of gebruikte Land Rover, wees dan alert op kilometerstanden. Diesels met lage kilometers lijken misschien aantrekkelijk, maar verhogen het risico op snelle slijtage, zeker als de vorige eigenaar vooral korte ritjes maakte. Volgens een expert is een jaarlijkse oliewissel cruciaal, zelfs als de indicator anders aangeeft. Dat Jaguar Land Rover lange onderhoudsintervallen voorschrijft, maakt de problemen alleen maar erger, aldus de specialist.

Wel goed bekend staat de oudere 2,2-liter dieselmotor. Die ligt in veel Jaguars XF uit de periode 2012-2015, maar is ook gebruikt in Peugeots en Fords. Een nadeel van deze motor is dat-ie niet aan de Euro 6-emissienorm voldoet, maar de betrouwbaarheid is gewoon goed.



Fabrieksgarantie Jaguar Land Rover

Uiteraard kan de occasionkoper binnen de fabrieksgarantie wel gewoon rekenen op dekking. Voorwaarde is wel dat het onderhoud precies volgens schema is uitgevoerd. Zelfs een te late oliewissel kan er volgens Autonieuws toe leiden dat Jaguar Land Rover een claim weigert.