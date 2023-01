Range Rover P440e AWD PHEV test: is de goedkoopste versie wel goed genoeg?

De eigenaar van een Range Rover P440e hoeft als hij slim is minder vaak te tanken dan iemand met een Fiat Panda. Vanwege zijn CO2-uitstoot van 18 g/km, is de plug-in hybride ook nog eens de goedkoopste Range Rover.



Wat moet het voor de Land Rover-verkoper heerlijk zijn dat de plug-in hybride Range Rover P440e zijn opwachting maakt in de showroom. De auto biedt zoveel voordelen dat zelfs de meest onervaren stagiair nog een goed verhaal heeft voor de showroombezoeker. Ga maar na: ondanks een riant vermogen van 440 pk, is de PHEV de zuinigste Range Rover aller tijden en kost hij het minst.

Plug-in hybride Range Rover is 30.000 euro goedkoper



Triomfantelijk kan de prijslijst onder de neus van de klant geschoven worden. Die weet heus wel dat een Range Rover nooit een koopje is, maar zal des te verbaasder zijn over de basisprijs van 143.304 euro. Dat is flink minder dan de eerste 'exclusieve' verbrandingsmotor in de lijst, de 250 pk sterke Range Rover D250 AWD. Die kost al 173.468 euro. Voor de goedkoopste benzineversie, met 400 pk en zonder stekker, betaal je zelfs al 186.040 euro.



En dan het benzineverbruik: alsof Hans Kazán Hoofd Ontwikkeling was, neemt de zescilinder benzinemotor genoegen met 0,8 l/100 kilometer. Dat betekent dat deze 2770 kilo wegende joekel dus 125 kilometer doet met één liter benzine! Als je tenminste oplaadt met de discipline van een grenadier guard bij de wisseling van de wacht.

Elektrische actieradius van 113 kilometer

De Range Rover P440e heeft dan ook een behoorlijk groot accupakket van 31,8 kWh (netto). Met die berenmuts-discipline, kun je op de elektromotor volgens Land Rover 113 kilometer rijden. Extra handig is dat de Range Rover een snellaadmogelijkheid heeft, waarbij de lege batterij al na een uur weer 80 procent gevuld is. Laad je thuis aan de wallbox, dan is de batterij in vijf uur helemaal vol.

Wanneer de klant nog niet helemaal overtuigd is, kan de verkoper nog uit een ander vaatje tappen. Eerst een thee met melk, we zijn tenslotte in Britse sferen, en dan door naar de niet kinderachtige specificaties. Van 0 naar 100 in 6,1 seconden, een elektrische top van 140 km/h, en als de drieliter zescilinder het overneemt zelfs 225 km/h. Scones erbij, misschien?

Kasteelheer

Ja, de Range Rover P440e is een erg indrukwekkende auto. Toch moeten we het jubelverhaal een klein beetje temperen. In theorie kan de Range Rover weliswaar 113 kilometer elektrisch rijden, maar onze rechtervoet komt met volle accu niet verder dan 90 kilometer. Maar nog altijd halen we een verbruik dat je eerder met een stadsauto associeert. In onze testweek komen we tot 3,9 l/100 km - de Fiat Panda waarover we in de inleiding schreven, doet 5,6 l/100 km. Natuurlijk betaal je ook geld voor de stroom, maar dat gaat thuis op de grote hoop, dus merk je het wat minder.

Range Rover is te groot voor Nederland

En nu we toch bij de minder charmante eigenschappen zijn beland: de Range Rover is eigenlijk te groot voor Nederland. Tijdens onze testweek beelden we ons regelmatig in dat we op een Schots landgoed wonen en in deze Range Rover van de koninklijke stallen naar de rococokamer rijden voor een goed glas whisky. Geen druk verkeer, geen smalle wegen, alleen maar elektrisch topcomfort.

De Britse (en Nederlandse) adel heeft ongetwijfeld een laadpaal op het landgoed. Maar als we uit onze droom ontwaken, hebben wij hebben laadpaal noch landgoed, en dus moeten we ons heil zoeken bij openbare palen. De Nederlandse postzegel-parkeervakjes zijn echter niet gemaakt voor auto's van 2,2 meter breed en vijf meter lang. Zoals de smalle wegen in de binnenstad, de meeste parkeergarages en de wasstraten dat ook niet zijn.

Verder zien we hier en daar missers in de afwerking, zo sluit het klepje van de benzinetank niet zo mooi. "Voorseriemodel", stelt de woordvoerder van Range Rover ons gerust. Maar dat excuus hebben we vaker gehoord ...

Ook voor SUV-haters



Hoewel we tegenliggers dwingen om ver opzij te gaan en fietsers om achter elkaar te gaan rijden, incasseren we weinig boze blikken. De Range Rover is ook voor SUV-haters doorgaans acceptabel, simpelweg omdat hij al bestond voordat de grote Duitse merken zich erop stortten. Al in 1970 verscheen de eerste Range Rover. Het idee van hoofdingenieur Charles Spencer King was: een auto op de weg krijgen met het comfort van een sedan, de ruimte van een stationwagon en de offroad-kwaliteiten van een terreinwagen. En dat waren in die tijd nog écht terreinwagens, het comfort was zo beroerd dat je er niet langer in wilde zitten dan strikt noodzakelijk. Verschil moet er zijn tussen dit klassieke Britse model en de toch wat ordinaire concurrentie van de grote Duitse merken.



Ultieme luxe



In 52 jaar tijd werd de Range Rover verder geperfectioneerd. Wat comfort betreft, krijg je het idee dat hij nu af is. Zeker als alleen de elektromotor aan het werk is, hoor je werkelijk niets van de buitenwereld. Zelden reden we in zo'n stille auto. De drieliter zescilinder springt als het nodig is onmerkbaar bij. Dan is de benzinemotor eerder Purcell dan Pearl Jam, en treedt hij dus nooit op de voorgrond. Het voortreffelijke, licht deinende onderstel met luchtvering draagt bij aan de weelde. Net als de luxe om je heen: hebberig makende leren bekleding (donkerrood in onze testauto), een audiosysteem met 14 luidsprekers en 20-voudig verstelbare stoelen die je kunt verwarmen en verkoelen.

Elektrische Range Rover in 2024

Land Rover heeft de stekker ontdekt. Naast de P440e waarmee wij reden, is er ook een duurdere P510e PHEV met 510 pk. De basisprijs daarvan is 160.270 euro. Klapstuk is de volledig elektrische Range Rover, die in 2024 zijn opwachting maakt. In 2030 is er van elk Land Rover model een volledig elektrische versie.

De P440e is een eerste stap in de richting van volledige elektrificatie, en meteen een indrukwekkende. Een stille en krachtige elektromotor past eigenlijk uitstekend bij het karakter van de Range Rover. Zelfs in het terrein biedt een elektromotor motor voordelen. Het koppel is direct beschikbaar en de motor hoeft geen hoge toerentallen te draaien om de auto veilig over onverharde paden te loodsen, wat normaliter in lage gearing wel het geval is. Al zullen weinig kopers dit in de praktijk gaan proberen …

Conclusie: de Range Rover die je moet hebben?

Zelfs als je niet zo'n liefhebber bent van het suv-genre, gaat er een onweerstaanbare aantrekkingskracht van de Range Rover uit. Ondanks zijn enorme afmetingen, blijft hij de meest stijlvolle aller suv's. We hebben de batterij behoorlijk gedisciplineerd opgeladen en kwamen tot een verbruik van 3,9 l/100 km. Nu nog een landgoed, want krappe en volle steden zijn niet de natuurlijke habitat van de Range Rover P440e PHEV.



Als aanvulling op het Range Rover-gamma, is de plug-in hybride perfect. Zelfs voor vermogende kopers is het fijn als ze minstens 40.000 euro in hun zak kunnen houden en niets aan comfort te hoeven inboeten.