Range Rover plug-in hybrid (2022) review: koninklijk comfort, beperkte dorst, (relatief) zacht prijsje

De kans is groot dat de eigenaar van een Land Rover Range Rover plug-in hybride (P440e) minder vaak hoeft te tanken dan iemand met een Fiat Panda. Vanwege zijn CO2-uitstoot van 18 gram, is hij ook nog eens de goedkoopste Range Rover.



Een suv is een tikje ordinair, maar een Land Rover Range Rover is juist koninklijk. Verschil moet er zijn tussen dit klassieke Britse model, dat al meer dan 50 jaar bestaat, en de concurrentie van de grote Duitse merken. Deze generatie Range Rover werd eind 2021 geïntroduceerd. In 2022 is het de beurt aan de plug-in hybride, die wij testen. Het sluitstuk komt in 2024, als zelfs een volledig elektrische Range Rover wordt gepresenteerd.



1. Wat valt op aan de Range Rover plug-in hybrid?

De specs van de Range Rover P440e PHEV, zoals-ie officieel heet, zijn te mooi om waar te zijn. Een vermogen van 440 pk, een sprint van 0 naar 100 km/h in 6 seconden en een verbruik van 0,8 l/100 km. Dat betekent dat deze 2770 kilo wegende joekel dus genoegen neemt met één liter benzine per 125 kilometer! Dat bekent dat je uitstootvrij van Nijmegen naar Amsterdam kunt rijden. Leve de plug-in hybrid, als je tenminste oplaadt met de discipline van een grenadier guard bij Buckingham Palace.



In theorie kan de Range Rover 113 kilometer elektrisch rijden, onze Range Rover komt niet verder dan 90 kilometer met volle accu. Maar toch. Rijd je niet te veel lange afstanden en laad je braaf op, dan kun je verbruikscijfers halen die lager zijn dan die van een stadsauto.



2. Wat is goed aan de Range Rover plug-in hybrid?

De Range Rover is ook voor suv-haters doorgaans acceptabel, simpelweg omdat hij al bestond voordat de grote Duitse merken zich erop stortten en het genre een makelaars- en topvoetballers-imago kreeg. Al in 1970 verscheen de eerste Range Rover. Het idee van hoofdingenieur Charles Spencer King was: een auto op de weg krijgen met het comfort van een sedan, de ruimte van een stationwagon en de offroad-kwaliteiten van een terreinwagen. En dat waren in die tijd nog écht terreinwagens. Het comfort was zo beroerd dat je er niet langer in wilde zitten dan strikt noodzakelijk.



In 52 jaar tijd werd de Range Rover verder geperfectioneerd. Wat comfort betreft, krijg je het idee dat de Range Rover nu af is. Zeker als alleen de elektromotor aan het werk is, hoor je werkelijk niets van de buitenwereld. Zelden reden we in zo'n stille auto. De drieliter zescilinder springt zo nodig onmerkbaar bij, als een Engelse butler die discreet een wolkje melk in je afternoon tea doet. Ook de benzinemotor is eerder Purcell dan Pearl Jam, en treedt dus nooit op de voorgrond.



Het voortreffelijke, licht deinende onderstel met luchtvering draagt bij aan de weelde. Net als de luxe om je heen: fraaie leren bekleding (donkerrood in onze testauto), een audiosysteem met 14 luidsprekers en 20-voudig verstelbare stoelen die je kunt verwarmen en verkoelen.



De stekker-Range Rover voegt daar een snellaadmogelijkheid aan toe, waardoor de flinke batterij van 31,8 kWh in een krap uurtje tot 80 procent is opgeladen. Doe je dit thuis, dan duurt het minimaal vijf uur voordat de batterij weer vol is. Volledig elektrisch rijden kan tot een snelheid van 140 km/h.



3. Wat kan beter aan de Range Rover plug-in hybrid?

De Range Rover is te groot voor Nederland. Tijdens onze testweek beeldden we ons regelmatig in dat we op Balmoral Castle woonden en daar in deze Range Rover van de koninklijke stallen naar de privévertrekken reden. Geen verkeer, geen smalle wegen, alleen maar elektrisch topcomfort. De Britse (en Nederlandse) adel heeft ongetwijfeld een laadpaal op het landgoed.



Maar wij hebben laadpaal noch landgoed, en dus moeten we ons heil zoeken bij openbare laadpalen. De Nederlandse postzegel-parkeervakjes zijn echter niet gemaakt voor auto's van 2,2 meter breed en vijf meter lang. Zoals de smalle wegen in de binnenstad, de meeste parkeergarages en de wasstraten dat ook niet zijn.



Verder zien we hier en daar missers in de afwerking, zo sluit het klepje van de benzinetank niet zo mooi. "Voorseriemodel", stelt de woordvoerder van Range Rover ons gerust. Maar dat excuus hebben we vaker gehoord ...



4. Wanneer komt de Range Rover naar Nederland en wat is de prijs?

Misschien komt bij deze vraag nog wel het leukste antwoord, want dankzij de stekker en het laadsnoer is de Range Rover plug-in hybrid de goedkoopste van alle Range Rovers.



De 250 pk sterke Range Rover D250 AWD was tot nu toe de minst dure, en kost 167.955 euro. Voor de goedkoopste benzineversie met 400 pk betaal je 180.964 euro. Daar duikt de stekker-Range flink onder, met zijn prijs van 142.962 euro. Daarvoor krijg je meer vermogen en een lager verbruik. Wat wil je nog meer? Nou, een volledig elektrische Range Rover bijvoorbeeld. Die komt er ook aan, maar wel pas in 2024.

Naast de P440e is er ook een nog krachtiger Range Rover P510e plug-in hybride (510 pk), daarvan bedraagt de prijs 159.915 euro.



5. Wat vind ikzelf van de Range Rover plug-in hybrid?

Zelfs als je niet zo'n liefhebber bent van het suv-genre, gaat er een onweerstaanbare aantrekkingskracht van de Range Rover uit. Ondanks zijn enorme afmetingen, blijft hij de meest stijlvolle aller suv's. We hebben de batterij behoorlijk gedisciplineerd opgeladen en kwamen tot een verbruik van 3,9 l/100 km. Nu nog een landgoed, want krappe en volle steden zijn niet de natuurlijke habitat van de Range Rover P440e PHEV.