Range Rover: rotsvast vertrouwen

De Range Rover is ongevoelig voor trends en maatschappelijke ontwikkelingen. We laten ons nog een keer in de watten leggen door zijn achtcilinder, en zoeken voor de gelegenheid een klassieke Range Rover op.

De komst van een plug-in hybrideversie ten spijt, blijft de V8-versie van de Range Rover simpelweg de meest begerenswaardige motorvariant. Zo'n V8 vormt immers al sinds 1970, toen het oermodel werd gelanceerd, het fluweelzacht kloppende hart van de deftigste aller offroaders. Een ontmoeting tussen de nieuwe Range Rover P530 First Edition en een klassieke Range Rover V8 Vogue is daarom geheel verantwoord - met name vanuit historisch perspectief.

Grondige restauratie

Dat de 36 jaar oude Range Rover uit dit verhaal in zo'n ongelooflijk mooie staat verkeert, komt deels door zijn Italiaanse verleden. Het droge en zonnige mediterrane klimaat heeft eraan bijgedragen dat de auto slechts beperkt door roestvorming was aangetast. Een grondige 'body off' restauratie bleek voor het behoud van de auto desondanks noodzakelijk.

Hangend over de onderste laadklep, met de achterruit omhoog gezwaaid, hebben we vanuit de kofferbak (om de rijdende Range Rover P530 te fotograferen) de beste plek gevonden om de wonderschone V8-klanken vanuit de dubbele uitlaatpijp te registreren. Met zijn inhoud van 3,5 liter is dit natuurlijk geen gigantische motor; dat houdt het verbruik nog enigszins binnen de perken.

Geen gebrek aan koppel

Het is dan ook meer het geluid van koppel dat de V8 ten gehore brengt dan het geluid van puur vermogen: met twee volwassenen aan boord, heeft de achtcilinder algauw twee ton in beweging te brengen. En daarvoor is 127 pk bepaald geen indrukwekkende output. De beste prestaties levert de Range Rover als je hem de tijd geeft om op snelheid te komen, desnoods met een zware paardentrailer aan de trekhaak. Dan kun je jezelf alle tijd gunnen om te luisteren hoe de V8 zijn rijke voeding vanuit de benzinetank omzet in smeuïg koppel. Want met 263 Nm heb je daaraan beslist geen gebrek.

Beter te verantwoorden

De nieuwe Range Rover is een halve meter langer en meer dan 600 kilo zwaarder dan zijn oude voorganger. Natuurlijk is de plug-in hybrideversie tegenwoordig beter te verantwoorden, maar in een Range Rover hoef je niet bang te zijn dat de 4,4-liter V8-motor met 530 pk en een CO 2 -uitstoot van 261 gram per kilometer meteen resulteert in een huisbezoek van boze fakkeldragers, zo beschaafd ziet hij eruit.



Geniet liever

Natuurlijk kun je met 530 pk onder je rechtervoet ontzettend lomp tekeergaan, maar de nieuwe Range Rover is in staat heel subtiel aan te dringen op zelfreflectie: waarom zou je? Geniet liever van het prachtig afgewerkte interieur, de ontspannen trekkracht van de V8-motor, de ongekende souplesse van de luchtvering, de keuzemogelijkheden van de massagestoelen en de fijne klanken uit het driedimensionale high-end audiosysteem van Meridian.

Wat dat betreft is er nog helemaal niets veranderd, sinds de allereerste Range Rover. Met een aandrijflijn die je alle mogelijkheden biedt om de wereld te verkennen. Dit is een auto die niet alleen een rotsvast vertrouwen uitstraalt, maar die je ook een rotsvast vertrouwen geeft.

