Range Rover Sport P510e review: de Range Rover waarbij alles op z'n plaats valt

De Range Rover Sport P510e (2023) is net wat kleiner en dynamischer dan de gewone Range Rover. Hij maakt in alle opzichten indruk: met zijn comfort en zijn klasse, maar ook met zijn prijs.



Wat is opvallend aan de Range Rover Sport P510e?

Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar bij Land Rover kun je ervan uitgaan dat na een ‘gewone’ nieuwe Range Rover altijd een Range Rover Sport volgt.

Beide Range Rovers staan op hetzelfde platform, dat geschikt is voor volledig elektrische versies. Ook motorisch is het aanbod van de Range Rover en de Sport precies gelijk. Dat betekent dat de Range Rover Sport leverbaar is met een V8 benzine, een zescilinder diesel en twee plug-in hybrides. In de P440e zorgen de benzinemotor en de elektromotor samen voor 440 pk. Onze P510e First Edition is zelfs goed voor 510 pk.

Wie niets moet hebben van elektrische nieuwlichterij, kan zijn hart nog ophalen met de Range Rover Sport. Hij is - voor het laatst - nog leverbaar met een achtcilinder. Dan krijg je 530 pk en 750 newtonmeter – én de groeten van BMW, dat de 4,4-liter V8 leverde. De Duitse achtcilinder vervangt de oude vijfliter V8. Maar dat zal de trotse Brit vast niet aan zijn vrienden vertellen als hij in de pub aan zijn eerste pint toe is. En over anti-nieuwlichterij gesproken, Range Rover biedt zelfs nog een zescilinder diesel met 300 pk aan. Ook dat is voor het laatst …

Wij gaan voor modern en testen de P510e, de meest krachtige plug-in hybride van de Range Rover Sport. Een zescilinder benzinemotor (400 pk) werkt samen met een 143 pk sterke elektromotor. Dankzij het batterijpakket van 38,3 kWh kun je (theoretisch) 112 kilometer elektrisch rijden. De Sport biedt zelfs een snellaadmogelijkheid (50 kW).

De uiterlijke wijzigingen concentreren zich bij de nieuwe Sport vooral rond de achterkant. Voor het eerst verdween de kentekenplaat naar de bumper en Range Rover heeft een joekel van een dakspoiler gemonteerd. Aan de voorkant doet Range Rover mee met de mode en dus werden de koplampen smaller.



Wat is goed aan de Range Rover Sport P510e?

Je houdt je hart vast over het comfort van de Range Rover Sport als je weet dat hij voorzien is van 23 (drie-en-twintig!) inch wielen. Maar tegelijk weet je ook dat je bij Range Rover eigenlijk nooit hoeft te vrezen voor al te uitzinnige sportieve escapades. En dat is goed nieuws voor je benen, je rug en je oren.



Het begint bij het onderstel. Luchtvering met adaptieve dempers is standaard, waarbij Range Rover een mooie balans vond tussen topcomfort en een vleugje sportiviteit. Het systeem past de zachtheid aan met behulp van de gegevens van het navigatiesysteem. In snelle bochten op de route, wordt de afstemming van de adaptieve dempers steviger.

Op de meeste Nederlandse wegen kom je niet in de verleiding om de Sport op zijn dynamische kwaliteiten te testen. Doe je dat wel, dan profiteer je van de torque vectoring – koppelverdeling – die standaard is op de First Edition. Daarbij wordt het koppel gestuurd naar het wiel met de meeste grip.

Met die sportieve accenten onderscheidt de Range Rover Sport, sinds 2005 het antwoord op snelle Duitse suv’s als de BMW X5 en Porsche Cayenne, zich van de ‘oer’-Range Rover, waarbij alles moet wijken voor optimaal comfort. Zoals je ook naar de grote Range moet uitwijken als je een auto wilt met zeven zitplaatsen.

Maar ook in de Range Rover Sport draait het bovenal om comfort. Dat bewijzen de 22-voudig instelbare stoelen met verwarming, verkoeling en massage. Het meeste indruk maakt de Range Rover Sport met zijn geluidscomfort. In de verte hoor je iets wat op motorgeluid lijkt. De ene keer hoor je het zachte gezoem van de elektromotor, de andere keer de sonore zescilinderbrom, en het samenspel tussen beide motoren gaat bijzonder soepel. Opdringerig wordt het nooit, en dus lijkt het zelfs bij een minimalistisch pianoconcert van Arvo Pärt alsof je in het Concertgebouw zit in plaats van in een zware suv.



Die stilte is mede te danken aan een audio-foefje. De Range Rover Sport heeft active noise cancellation. Op elk wiel bevinden zich sensoren die de trillingen van het wegdek in de gaten houden. Ze berekenen de tegengestelde geluidsgolf die nodig is om de passagiers niet met vervelende geluidjes te vermoeien. Die golf bereikt via de Meridian-geluidsinstallatie het passagiersgedeelte. Gemiddeld scheelt het volgend Range Rover 3 tot 4 dB.



Niets zo persoonlijk als smaak, maar wij worden blij van de inrichting van het interieur. Waar een merk als Mercedes in de overdrive schiet met kleurenschermen over de gehele breedte van de auto, houdt Range Rover het bescheiden. In de middenconsole zit een mooi, niet al te groot aanraakscherm. Sfeerverlichting is aanwezig, maar kan ook worden uitgeschakeld, zodat je tijdens een avondrit niet het gevoel hebt dat je op de Tilburgse kermis rondloopt.



Wat kan beter aan de Range Rover Sport P510e?

Volgens de folder, kan kan hij 113 kilometer volledig elektrisch rijden. In onze testweek gaf het display in het gunstigste geval 93 kilometer aan, maar ook dat is in de praktijk lastig te halen. Toch halen we zonder veel moeite en met af en toe een lange rit makkelijk een gemiddelde van 1 op 25. Als je tussen je huis en je werk maximaal 60 kilometer aflegt, moet het mogelijk zijn om de afstand volledig elektrisch af te leggen. En dus hoef je dan zelden te tanken.



Vanaf 2026 betaal je voor een plug-in hybride de volle mep aan wegenbelasting. Dus ook voor deze Range Rover Sport P510e. En dat tikt aan met een leeggewicht van 2735 kilo. Ben je niet goed in manoeuvreren, breekt het angstzweet je uit in krappe parkeervakken en krijg je nachtmerries van 23-inch onvriendelijke opstaande randen in parkeergarages? Dan moet je nog eens nadenken over de aanschaf van de meer dan twee meter brede Range Rover Sport.



Wat is de prijs van de Range Rover Sport P510e en wanneer komt hij naar Nederland?

Wil je je nog één keer onderdompelen in onverbloemd en overrompelend V8-geluid, dan moet je de duurste Autobiography-versie kopen. Deze hang naar nostalgie kost je 206.994 euro.

De plug-in hybride versies zijn veel goedkoper. De P440e is met zijn prijs van 104.899 euro de minst dure Range Rover Sport. De P510e waarmee wij rijden, is leverbaar vanaf 143.869 euro. Zelfs een diesel is nog leverbaar: de D300 kost 141.467 euro.

In 2024 verschijnt voor het eerst een volledig elektrische Range Rover Sport. Ook daarin volgt hij de gewone Range Rover.



Wat vind ikzelf van de Range Rover Sport P510e?

Eerder reden we met de indrukwekkende Range Rover P440e. Een heerlijke auto, zoals eigenlijk alleen Range Rover ze weet te bouwen. Maar gevoelsmatig past de iets kleinere en minder zompige Sport iets beter bij Nederland. Hij is minder parkeervak-onvriendelijk en de afstemming van het onderstel is net iets uitgebalanceerder. Voor het comfort zouden we de auto in de Britse adelstand willen verheffen.