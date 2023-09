De Porsche Cayenne (2023) gaat fier zijn ondergang tegemoet

Voor de Porsche Cayenne is het aftellen begonnen. Tenminste, in zijn huidige vorm, want over twee jaar krijgt Porsches wereldwijde bestseller een volledig elektrische opvolger. Voor het zover is, geeft Porsche hem nog een laatste opfrisbeurt.

Van paria tot succesnummer, van verworpene tot leader of the pack. Toen de Cayenne ruim twintig jaar geleden het levenslicht zag, was het Porsche-­wereldje te klein. De trouwe 911-rijders ­vonden dat het ‘lompe apparaat’ het erfgoed van het sportwagenmerk te schande maakte. Ze voorspelden hem dan ook een sombere toekomst. Al moesten ze ook toegeven dat de Cayenne voor een suv onwaarschijnlijk goed reed en de meest praktische Porsche ooit was.

Bijna 100.000 Cayennes per jaar



Hoe dan ook groeide de nieuw­komer in no-time uit tot het succesnummer van de fabrikant uit Zuffenhausen. Ook in 2022 liet de ­Cayenne alle andere Porsches ver achter zich, met een verkoopcijfer van ruim 95.000. Dat komt neer op het dubbele van het aantal verkochte 911’s (zo’n 41.000) en bijna een derde van het totale aantal verkochte ­Porsches.

Serieuze upgrade Porsche Cayenne



Toch is de huidige Cayenne aan het uitbollen, want ook bij Porsche is de toekomst elektrisch. Om te voorkomen dat de Cayenne zijn laatste levensdagen als een eenzame bejaarde in een hoekje van Huize Avondrood doorbrengt, gaven zijn makers hem een serieuze upgrade.

Aan de buitenkant herken je de faceliftversie vooral aan de nieuwe bumpers en iets hoekiger koplampen met gewijzigde lichtsignatuur - met vier liggende led-strepen in plaats van vier punten. Minder opvallend zijn de verbreding van de spatborden en de gewijzigde motorkap.



Het interieur van de vernieuwde Cayenne wordt gekenmerkt door de komst van een derde scherm in het dashboard. Wie naast de doordeweekse Cayenne ook nog een 911 voor zon- en feestdagen heeft, herkent onmiddellijk het stuur van zijn favoriete sportwagen.

Meer E-power, minder V-power



Porsche is het merk er niet naar om zich uitsluitend met uiterlijkheden bezig te houden en dus is ook de techniek aangepakt. Alle versies kregen er vermogen bij, al is dat bij de E-Hybrid niet te danken aan de V6-turbomotor; die deed juist een stapje terug van 340 naar 304 pk. Maar dankzij een flinke stroomstoot voor de elektromotor (+41 pk) is het systeemvermogen gestegen van 463 naar 470 pk. De software is zodanig afgestemd, dat de elektromotor nu een grotere rol krijgt in de aandrijving. Daarom heeft Porsche de accucapaciteit vergroot van 17,9 naar 25,9 kWh.



Hoe zuinig is een Cayenne E-Hybrid?



Met die extra portie prik komt de Cayenne puur elektrisch nu 74 kilometer ver. De elektrische topsnelheid bedraagt 135 km/h. ­Tijdens onze eerste testrit toonde de boordcomputer een verbruik van 9,0 l/100 km (1 op 11). Niet verkeerd voor 2,5 ton aan rollend staal met een vermogen van bijna 500 pk. In de rijstanden Sport en Sport Plus doet de elektromotor mee tot een restcapaciteit van 20 respectievelijk 30 procent.



In stadsverkeer wordt de verbrandingsmotor nauwelijks aangesproken. Goed voor de luchtkwaliteit, maar de accu raakt sneller leeg. Om die reden heeft Porsche het regeneratievermogen opgeschroefd van 66 naar 88 kW. Dat voel je ook, want voorheen remde de stekkerhybride al regenererend maar af tot 14 km/h, nu houdt-ie dat vol tot 2 km/h.



Verslavende SUV



De V6 en de elektromotor werken samen als Lennon & McCartney in hun beste dagen; ze produceren een lekkere, maar niet te opdringerige sound met veel vaart. De honderdsprint is een aangenaam snel riedeltje van 4,9 seconden. Maar dat we de Cayenne het liefst grijs zouden draaien, is niet alleen te danken aan de aandrijflijn. Ook het onderstel en de besturing spelen een belangrijke rol in de verslavende werking van deze suv. De standaard schroefveren met de tweekleps-schokdempers zorgen voor een aangenaam comfort. Desgewenst doet de optionele luchtvering hier nog een toefje beschaving bovenop.



Hoewel de Cayenne nog altijd een lel van een auto is, is-ie nog lichtvoetiger en handzamer dan voorheen. Dat is onder meer te danken aan de anders afgestemde besturing en de adaptieve schokdempers. Bovendien benadert de gewichtsverdeling met de zwaardere accu achterin de perfectie.

Porsche-garantie is een lachertje



Kies je voor de tegen meerprijs leverbare vierwielbesturing, dan zul je vooral in stadsverkeer merken dat die bij lage snelheden verder instuurt dan voorheen. Je moet niet proberen om de auto op een dubbeltje te keren, maar op een 2-euromunt moet het lukken.

Hebben we dan niets aan te merken? Toch wel: de remmen zijn ons te bijterig en de prijs neemt enorme happen uit je budget. Voor minder dan 110.000 euro kun je naar een Cayenne E-Hybrid fluiten. Op het prijskaartje van de Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid prijkt zelfs een bedrag van 113.200 euro. En dan die garantie: twee jaar! Dat is tegenwoordig een lachertje, zeker als je weet dat Lexus tien jaar biedt.

Het kan nog veel sneller



De Cayenne mag dan al jaren een hit zijn, in zijn huidige vorm is-ie begonnen aan zijn afscheids­tournee. Voor zijn rijeigenschappen en prestaties verdient hij het evergreen-stempel, zeker als stekkerhybride. Maar de EV-revolutie is volop gaande en dus moet de Cayenne plaats gaan maken voor een nieuwe, volledig elektrische versie. Tot dan moet hij het opnemen tegen de plug-in hybride-versies van de grofweg even dure Range Rover Sport en de duidelijk goedkopere BMW X5. Als je de 470 pk van de testauto niet genoeg vindt, kun je binnenkort ook opteren voor de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid met meer dan 700 pk! Als dat geen knaleinde wordt ...