Review Lexus RZ 450e: zo steekt elektrische Lexus middelvinger op naar EV-haters

De nieuwe elektrische Lexus RZ 450e heeft geen baanbrekende accutechniek of schokkend snelle laadtijden. Toch slaat hij veel EV-bashers om de oren met een verkoopargument om u tegen te zeggen.

Wat is opvallend aan de Lexus RZ 450e?

Zoals eigenlijk elke suv van Lexus, ziet de RZ 450e eruit als het resultaat van een wilde onenightstand tussen een geodriehoek en een liniaal. Het aantal scherpe lijnen en hoeken is niet bij te houden. Daarmee onderscheidt de Lexus RZ 450e zich uiterlijk van veel concurrenten, maar er is wel een duidelijke verwantschap met de Toyota bZ4X. Onderhuids verwacht je ook veel overeenkomsten, maar eigenlijk delen de twee concernbroeders alleen de met accu’s gevulde bodemplaat. De Lexus RZ 450e is dus, net als zijn Toyota-broer, het eerste puur als elektrische auto geconstrueerde model.



Ben jij ook zo benieuwd wat de actieradius van de Lexus RZ 450e in Nederland is?

Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte



De Lexificatie van het gedeelde platform heeft zich bij de RZ 450e niet beperkt tot een ander koetswerk en een paar gewijzigde logo’s in het interieur. Ook de aandrijflijn is aangepast. Terwijl de voorwielaangedreven Toyota bZ4X het moet doen met één elektromotor en 204 pk, heeft de Lexus RZ 450e twee motoren, die een gecombineerd vermogen van 313 pk naar de voor- en achterwielen sturen. Afhankelijk van de rijomstandigheden kan dat vermogen in allerlei verschillende verhoudingen over beide assen worden verdeeld. DIRECT4 met torque vectoring noemt Lexus dit.

Ook het interieur van de RZ 450e is volledig anders dan dat van de Toyota bZ4X. De indeling van het dashboard en het grote multimediascherm zijn volledig des Lexus. Eronder zitten een paar opvallend grote draai knoppen waarmee je de temperatuurinstellingen van de klimaatbeheersing en het volume van de audio kunt regelen. Een andere opvallende voorziening in het interieur is het elektrisch dimbare panoramadak. Met een druk op de knop verandert de heldere hemelruit in melkglas; een afdekscherm is dus onnodig en dat scheelt hoofdruimte. Slim. Niet per se slim, maar wel leuk, is de sfeerverlichting in ruitjespatroon die vanuit het dashboard op de deurpanelen wordt geprojecteerd (President Line).



Wat is goed aan de Lexus RZ 450e?

313 pk is een respectabel vermogen, maar daar zet de Lexus RZ 450e een eveneens respectabel gewicht tegenover. Toch is-ie lekker snel: de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 5,3 tellen gepiept. Dat scheelt bijna 3 seconden met de standaardversie van de Toyota bZ4X. Daarbij hoor je behalve wat windgefluister en bandengeroffel hoegenaamd niets. Lexus heeft de geluidsisolatie en de torsiestijfheid echt uitstekend voor elkaar.



Het DIRECT4-aandrijfsysteem met torque vectoring verdeelt de krachten van beide elektromotoren afhankelijk van de situatie bliksemsnel over de voor- en achterwielen. Het resultaat is een prachtig neutraal weggedrag. Ook als je op een bochtige bergweg met flinke stroomstoten uitdeelt met je rechtervoet. Daarbij merk je nauwelijks dat je met een auto van dik 2000 kilo onderweg bent. Onder alle omstandigheden is het rijgedrag comfortabel, zij het met een stevig randje. Voor wie een luchtgeveerde Lexus gewend is, mist in de RZ wellicht het waterbedcomfort, maar wij vinden het onderstel mooi in balans.



Veel mensen die sceptisch zijn over elektrische auto’s, beweren dat het accupakket na de gebruikelijke garantieperiode (meestal 8 jaar) aan het eind van zijn Latijn is. Dat zou betekenen dat je de auto wel kunt weggooien, want een nieuw accupakket is inderdaad peperduur. Waar ze deze informatie precies vandaan halen, is onduidelijk, maar Lexus snoert deze EV-bashers definitief de mond. Voor het accupakket van de RZ 450e geldt een garantieperiode van 15 (vijftien!) jaar met een maximum van 1 miljóén kilometer. Ongekend! En dan te bedenken dat er op de rest van de auto al een garantie van 10 jaar geldt.

Wat kan beter aan de Lexus RZ 450e?

Alles onder direct hand- en oogbereik in de Lexus is van mooie, diervriendelijke materialen gemaakt. Ze voelen aangenaam aan, met uitzondering van de wel érg synthetisch aandoende bekleding van het stuur. Lager gelegen delen als de portiervakken zijn van doodordinair Toyota-plastic – dat had wel wat meer premium gekund.

Dankzij de vrijwel vlakke wagenvloer van de Lexus RZ 450e is de beenruimte voor achterpassagiers riant. Daar staat tegenover dat je je voeten niet onder de voorstoelen kwijt kunt wanneer die in hun laagste stand staan. Daarnaast is de achterbankzitting vrij laag, zodat je benen onder een weinig comfortabele hoek staan.

Wij zijn fans van one pedal driving in elektrische auto’s, zeker als je de mate van afremmen op de elektromotor met flippers aan het stuur kunt regelen. De Lexus heeft wel van die flippers, maar op tot stilstand af te remmen, zul je toch altijd het rempedaal moeten gebruiken.

Lexus gaat er prat op dat het zijn klanten zo veel mogelijk wil ontzorgen. Dan verwacht je bij een elektrische Lexus een riant accupakket en laadtijden die tot de top van de markt horen. De werkelijkheid is anders; een accupakket van 71,4 kWh is verre van uitzonderlijk in deze prijsklasse. Hetzelfde geldt voor een snellaadvermogen van 150 kW. Verrast de Lexus RZ 450e dan meteen uitzonderlijke zuinigheid? Mwah: tijdens de rij-impressie scoren wij een gemiddelde van 19,6 kWh per 100 kilometer, terwijl de fabriek 16,8 kWh/100 km opgeeft. Wie dat haalt, komt een keurige 440 kilometer ver, maar zo’n 360 kilometer achten wij realistischer.

Wanneer komt de Lexus RZ 450e naar Nederland en wat is de prijs?

Vanaf het derde kwartaal van 2023 staat de Lexus RZ 450e bij de Nederlandse dealer. Oftewel ergens in juni. De basisversie heet Comfortline en kost 67.495 euro. Die staat op 18-inch wielen, heeft stoffen stoelbekleding en een 14-inch multimediascherm met navigatie. Daarboven zitten de Executive Line (71.495 euro) met extra’s als bekleding van synthetisch leer en elektrisch verstelbare stoelen. De Luxury Line (75.595 euro) voegt daar onder meer 20-inch wielen, een elekrisch verstelbaar en verwarmbaar stuur en geluidwerende zijruiten aan toe. In de President Line (79.495 euro) beschik je bovendien over aangenaam aanvoelend imitatiesuède bekleding, achterbankverwarming, slimme koplampen, een premium geluidssysteem en energiebesparende infraroodverwarming . De importeur verwacht dat de helft van de kopers voor de topper van de reeks kiest. Alle versies hebben zeer complete Lexus Safety System+3 aan boord, inclusief Safe Exit Assist, dat waarschuwt als je je portier wilt openen terwijl er van achteren een fietser nadert.

Wat vind ikzelf van de Lexus RZ 450e?

Hij heeft even op zich laten wachten, de eerste, from scratch als EV ontworpen Lexus. Gelukkig is het geen anticlimax geworden. De Lexus RZ 450e is zeer stil, behoorlijk snel en beschikt over mooie features. Jammer alleen dat het geen auto à la Lexus IS 300 SportCross is geworden. Ik heb nu eenmaal niks met suv’s en des te meer met mooie stationwagons.



Maar eerlijk is eerlijk: de Lexus RZ 450e stuurt en rijdt een stuk strakker dan ik op grond van zijn gewicht (2030 kg) en hoge (1,64 m) verschijning had verwacht. Als iemand die bijna altijd tweedehands auto’s koopt, ben ik erg blij met de zeer riante garantietermijn die Lexus hanteert. Dat betekent dat ik er over 10 jaar nog gerust eentje zou durven aanschaffen – er is dan immers nog 5 jaar garantie op het accupakket te gaan. Daar kunnen andere premiummerken als BMW, Mercedes en Audi een puntje aan zuigen. De vraag is alleen of ik me in 2033 ook over het drukke design heen heb gezet, want dat vind ik nu nog een vouw of twintig te ver gaan.