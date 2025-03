Zo rijdt de Lexus RZ met dat gekke stuur (en hij krijgt 100 km erbij)

Nieuws

Dit jaar wordt de Lexus RZ leverbaar met een bijzondere stuurinrichting. Zonder fysieke verbinding tussen het stuurwiel en de voorwielen. In de herfst 2025 bij de dealer, maar wij reden er al mee. Interessant, maar misschien is de veel grotere actieradius wel belangrijker ...

Al voordat Lexus het steer by wire-systeem in productie nam, mochten wij het testen. En dan niet stapvoets tussen rijtjes pylonen en met een strenge Japanse instructeur die ons op de vingers keek. Nee, gewoon op de openbare weg in Zuid-Frankrijk.



Ondanks die 'alledaagse' omstandigheden, gaf de auto ons het idee dat we in een racegame zaten. Niet alleen vanwege de sciencefiction-achtige looks van het stuur, maar ook door de ultradirecte reacties. In bochten hoef je het stuur maar heel iets te verdraaien en overpakken is nooit nodig. Vandaar dat het stuur geen bovenrand heeft en de contouren van een vlinder bezit.



Variabele overbrengingen

Doordat de besturing geheel elektronisch verloopt, is het relatief gemakkelijk om de overbrenging te variëren. Zo stuurt de auto bij snelheden van meer dan 100 km/h op een rechte weg minder direct dan op een bochtig traject waarop de snelheid lager ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de auto zich op de snelweg gedraagt als een overprikkelde puber met ADHD.



Lexus RZ: parkeren = wennen

We vroegen ons af hoe de besturing zou reageren als we op een bochtige snelwegafrit flink zouden afremmen. Gelukkig bespeurden we geen plotselinge en onnatuurlijke veranderingen in de stuurreacties. Tijdens het parkeren en rijden met lage snelheden moet je wel even wennen aan de extreem directe manier waarop de voorwielen reageren. In het begin draai je het stuur al snel te ver in. Inmiddels heeft Lexus het systeem bijgepunt, dus het zou ons niet verbazen als het nu natuurlijker aanvoelt.

Zelf 'schakelen' met sportiefste Lexus RZ

Lexus gaat het steer by wire-systeem alleen leveren op de dikste versie van de RZ. Dat is de nieuwe, 408 pk sterke RZ 550e F Sport met twee elektromotoren en AWD.

Om de rijbeleving van de Lexus RZ 550e F Sport nog spannender te maken, introduceert Lexus Interactive Manual Drive. Dat is een virtueel schakelsysteem dat je bedient met schakelpeddels aan het stuur. Daarbij simuleert het systeem een mechanische versnellingsbak met acht versnellingen. Inclusief nep-motorgeluiden, zoals de Hyundai Ioniq 5 N dat – op zeer vermakelijke wijze – ook doet.

100 km actieradius erbij voor de Lexus RZ

Houd jij liever een normaal stuur vast en ben je juist blij dat een elektrische auto zelf schakelt en geen motorgebrul maakt? Dan heeft de Lexus RZ ook voor jou heuglijk nieuws. De capaciteit van het accupakket is toegenomen van 71,4 tot 77 kWh (bruto). Samen met een betere efficiëntie levert dit tot maximaal 100 kilometer meer actieradius op. Nu varieert die nog van 405 tot 480 kilometer. De nieuwe voorverwarmingsfunctie voor de batterij en de krachtiger 22 kW-boordlader zorgen voor kortere laadtijden.



Meer vermogen, hoger trekgewicht

Zoals gezegd levert de Lexus RZ 550e F Sport 408 pk, een toename van 95 pk ten opzichte van de huidige topversie, de 450e. De RZ 300e met 204 pk maakt plaats voor de 224 pk sterke Lexus RZ 350e, en als tussenvariant komt Lexus met de vierwielaangedreven RZ 500e die 380 pk levert.

Ook voor caravanliefhebbers heeft de vernieuwde Lexus RZ positieve berichten. Het maximale trekgewicht van de twee krachtigste versies (beide met AWD) stijgt van 750 naar 1500 kilo. De RZ 350e blijft steken op 750 kilo.