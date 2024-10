TEST: elektrische Hyundai Ioniq 5 N dolt brutale BMW M2 op 4 manieren

Tests

In zijn eerste vergelijkende test verdedigt de elektrische Hyundai Ioniq 5 N de eer van de PlayStation-generatie. Zijn tegenstander is het resultaat van ruim honderd jaar ontwikkeling op benzinegebied: de BMW M2.

Deze test van de Hyundai Ioniq 5 N en de BMW M2 is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 10. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Tijdens onze kennismaking met de Ioniq 5 N een paar maanden geleden, waren we meteen dolenthousiast. Wil je sportief rijden en kijk je verder dan het laadsnoer lang is, dan komt de BMW M2 in beeld. Dat is er nog een van de oude stempel.





1. Fijnere bediening en meer ruimte in Ioniq 5 N

We gaan de BMW M2 niet bestraffen voor het feit dat het een tweedeurs coupé is, dus we overladen de Ioniq 5 N niet met punten voor de riante achterbank waarop je eenvoudig plaatsneemt. Je kunt de bank zelfs verschuiven en de grote achterklep is ook reuze praktisch.

De ruimte voorin is wel een ding, want daar zit de hardwerkende bestuurder. De SUV-achtige Hyundai biedt meer hoofdruimte dan de Duitse coupé. Bovendien heeft de Ioniq 5 N de fijnere bediening, dankzij de fysieke knoppen en simpele menu-indeling.

2. Je moet naar het circuit rijden …

Beide auto’s verlaten de fabriek standaard met adaptieve schokdempers, waarvan de afstemming meer gericht is op sportiviteit dan op comfort. Op weg naar het circuit bevalt het onderstel van de Hyundai het best, dankzij de soepeler manier waarmee het reageert op bescheiden hobbels en bobbels. Ook grotere schades in het asfalt verwerkt de Koreaan effectiever.

De BMW laat zijn inzittenden zelfs de kleinste oneffenheden in het wegdek voelen, wat op lange afstanden om doorzettingsvermogen van de inzittenden vraagt.

3. De indrukwekkende kracht van de Ioniq 5 N

Kijken we naar de prestaties, dan heeft de verbrandingsmotor het nakijken bij de brute elektromotoren. De indrukwekkende kracht van 650 pk die op alle vier de wielen wordt losgelaten, zorgt bij de Hyundai voor een ongeëvenaarde acceleratie. In 11,3 seconden katapulteert de Hyundai zich vanuit stilstand naar 200 km/h.

De BMW hoeft zich met 460 pk nergens voor te schamen, maar heeft voor dezelfde oefening wel 1,2 seconden meer tijd nodig.

4. Hyundai is bijna 50 mille goedkoper dan BMW

Als je in Nederland een BMW M2 koopt, krijg je een heleboel belastingen door je strot gedrukt. Bij ons kost-ie 121.484 euro en bijna de helft van dat bedrag bestaat uit bpm en btw. Kijk je naar de netto catalogusprijs van beide auto’s, dan zijn de Ioniq 5 N en de M2 bijna even duur.

De optielijst van de Ioniq 5 N is trouwens lachwekkend kort, want er staat maar één ding op: een panoramadak van 895 euro. Alles wat je ziet op de foto’s, zit er standaard op of aan. Dat maakt de voor Hyundai­begrippen forse adviesprijs van 73.995 euro wat makkelijker te verteren.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 10. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.