TEST: BMW M2 laat elektrische Ioniq 5 N alle hoeken van het circuit zien

Tests

De Hyundai Ioniq 5 N is geweldig, maar nuchter bekeken is de BMW M2 de betere sportwagen. In deze vergelijkende test komen drie duidelijke verschillen bovendrijven.

Deze test van de Hyundai Ioniq 5 N en de BMW M2 is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 10. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Hieronder lees je op welke 3 manieren de befaamde BMW M2 zijn benzine-middelvinger opsteekt naar de volledig elektrische Hyundai 5 N.



1. Kuipstoelen als bankschroeven

De kuipstoelen in onze BMW M2 (links) zijn ronduit geweldig. Ze maken deel uit van het M Race Track Pack en bieden niet alleen zijwaartse steun van bankschroefachtige proporties, maar ook uitstekend zitcomfort op lange ritten.

De voorstoelen van de Ioniq 5 N (rechts) zijn eveneens goed op hun sportieve taken berekend, maar we overladen de ontwerpers ervan niet met bloemen en cadeau’s. De zachtere kussens zijn prettig als je ver moet rijden en tegelijkertijd biedt het meubilair genoeg ondersteuning bij het nemen van bochten.

2. Er gaat niets boven the real deal

De Hyundai-ontwikkelaars hebben de Ioniq 5 N gesimuleerde schakelmomenten meegegeven. De BMW M2 heeft dergelijke gimmicks niet nodig, want onder zijn motorkap schuilt een van de meest fascinerende verbrandingsmotoren van dit moment. Een zescilinder lijnmotor met een cilinderinhoud van drie liter, twee turbo’s en een hartverwarmend geluid. Zijn doseerbaarheid is uiterst nauwkeurig en de krachtreserves zijn immens.

Dankzij het optionele M Drivers Pack dat samen in het eerdergenoemde pakket met onze nieuwe favoriete kuipstoelen zit, haalt de M2 een topsnelheid van 285 km/h. De Ioniq 5 N houdt het bij 260 km/h voor gezien.

3. BMW M2 is onverslaanbaar op het circuit

De Ioniq 5 N is snel in een rechte lijn, maar bij de eerste ambitieus genomen bochten blijkt al dat de BMW M2 veel duidelijker communiceert met zijn bestuurder. Of het nu gaat om de besturing, het rempedaal of het onderstel, de M2 geeft altijd meer feedback.

Bovendien bouwt de coupé, die is voorzien van Pilot Sport Cup 2-banden van Michelin, hogere zijdelingse krachten op. Daarbij stuurt de BMW veel gretiger in en kan-ie de bochten aanzienlijk krapper nemen dan de forse elektrische auto.

Dat zijn rondetijd nog eens 1,6 seconden sneller is dan die van de Ioniq 5 N, is ook te danken aan het volhardende remsysteem dat ronde na ronde krachtig en consistent aangrijpt. Kortom, op het circuit is de oude rot in het vak onverslaanbaar.

Conclusie

We vinden het stoer dat Hyundai een elektrische sportwagen heeft gebouwd. Want hoe voeg je emotie toe aan een aandrijflijn die dat van zichzelf niet heeft? De Ioniq 5 N laat zien hoe: met uitgebreide instelmogelijkheden en gesimuleerde schakelmomenten (en motorgeluiden). Bovendien rijdt-ie geweldig, met indrukwekkende prestaties tot gevolg. Maar nuchter bekeken is de BMW M2 de betere sportwagen. Hij klokt de snelste rondetijden en biedt het meeste rijplezier.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 10. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.