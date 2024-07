Waarom de Hyundai Ioniq 5 plotseling 9150 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Hyundai Ioniq 5 werd onlangs vernieuwd, en nu heeft hij ook een prijs. Opvallend genoeg is Hyundai Ioniq 5 flink goedkoper geworden, terwijl je juist een grotere actieradius krijgt. Het prijsverschil is zelfs fors te noemen.

Waar je eerst minimaal 49.195 euro mee moest nemen naar de Hyundai-dealer voor een Ioniq 5, nemen de verkopers nu al genoegen met 42.995 euro. Althans, als je voor de instapper gaat. Begenadigde rekenaars zullen opmerken dat dit prijsverschil nog niet de genoemde 9 mille is, maar dat zit zo.

Omdat de Ioniq 5 nu onder de subsidiegrens van 45.000 euro duikt, maken kopers ook nog aanspraak op 2950 euro SEPP-subsidie. Met het overheidsdouceurtje kun je dus al vanaf 40.045 euro een Ioniq 5 bestellen - een aantrekkelijke prijs voor een EV van dit formaat. Maar voor dit steuntje in de rug moet je wel snel zijn: 2024 is het laatste jaar dat de subsidie kan worden aangevraagd.

Grotere batterij en actieradius

Buiten de prijs is de opgefriste Hyundai Ioniq 5 om meer redenen begeerlijker geworden. Dan hebben we het niet eens zozeer over de vernieuwde bumpers en de komst van een achterruitwisser (al lost die wel een irritatiepunt van ons op), maar vooral over de verhoogde actieradius. Dat komt doordat het accupakket van 58 of 77,4 kWh is vervangen door 63 of zelfs 84 kWh. Dat levert een actieradius op van 440 of 570 kilometer, voorheen was dit 384 of 507 kilometer.

Hyundai Ioniq 5 Style

Voor dik 40 mille krijg je de Hyundai Ioniq 5 als Style uitgevoerd. Dat is de instapper, maar je hoeft beslist niet op een houtje te bijten. Standaard zijn onder meer:

19-inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Privacy glass

Parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera

Climate control met 2 zones

Adaptieve cruise control

12,3-inch digitaal instrumentarium

12,3-inch multimediatouchscreen met Apple Carplay en Android Auto

Hyundai Ioniq 5 prijs



Veel merken versimpelen tegenwoordig hun prijslijsten, maar dat geldt niet voor Hyundai. Je kunt de vernieuwde Hyundai Ioniq 5 in 12 verschillende uitvoeringen configureren. Wij zetten ze samen met de nieuwe prijzen voor je op een rijtje.

Alle prijzen van de Hyundai Ioniq 5: