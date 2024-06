Hyundai Inster (2025): betaalbare EV moet strijd aangaan met Citroën ë-C3, VW ID.2 en Renault 5

Nieuws

Steeds meer merken komen met een betaalbare elektrische auto. Ook Hyundai meldt zich op het strijdtoneel met de Inster, een EV waar we eerder kennis mee maakten onder een andere naam.

Begin dit jaar zagen we spionagebeelden voorbij komen van de Hyundai Casper, een compacte en betaalbare elektrische auto. In thuisland Zuid-Korea was de Casper al leverbaar, maar alleen met verbrandingsmotor. Het bonkige, hoekige en massieve ontwerp deed ons denken aan een kruising tussen de Suzuki Jimny en de Hyundai Ioniq 5.



Alle nieuwe auto's zie je als eerste als je je inschrijft voor de Auto Review-nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Van Casper naar Inster

De elektrische Casper van de spionagebeelden gaat in werkelijkheid Hyundai Inster heten. Maar de elektrische auto is nog altijd gebaseerd op de Casper met de verbrandingsmotor. En dus zien we dezelfde hoekige vorm, de ronde dagrijverlichting en zelfs de dakrails (staat leuk, maar niet goed voor de aerodynamica) terug in het ontwerp van de Inster.



De spionagebeelden van de Inster bekijkend, dachten we al dat hij langer was dan de Casper. Ons voorgevoel bleek te kloppen; de Casper is 23 centimeter langer en de wielbasis groeide met 18 centimeter. Daardoor is-ie niet alleen ruimer, maar is er ook plek voor het accupakket in de bodem.

Hyundai Inster specificaties

Dit accupakket is in de standaarduitvoering 42 kWh groot, de Long Range doet daar 7 kWh bovenop. De maximale actieradius van laatstgenoemde is 355 kilometer, de Standard Range komt volgens Hyundai ‘ruim 300 kilometer’ op één lading. De Citroën ë-C3 komt zowel als You (vanaf 24.290 euro) en Max (vanaf 28.790 euro) tot maximaal 320 kilometer. Puntje voor de Hyundai dus, al is het afwachten wat de prijs van de Inster (daarover later meer) met deze vergelijking doet.

De elektromotor in de instapper produceert een vermogen van 97 pk, in de Long Range wordt dit opgeschroefd tot 115 pk. Aan de thuislader of in de buurt laadt de Inster met 11 kW, over een snellaadvermogen rept Hyundai met geen woord. Wel geven ze aan dat je de batterij van de compacte EV in 30 minuten van 10 naar 80 procent kan laden. Een warmtepomp en een batterij-verwarmingssyteem staan op de optielijst.

Specs van de Hyundai Inster op een rijtje:

Uitvoering Standard Range Long Range Accu 42 kWh 49 kWh Actieradius 300+ km 355 km Vermogen 97 pk, 147 Nm 115 pk, 147 Nm Verbruik 15,3 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km DC-laden n.n.b. - 10-80 % in 30 min n.n.b. - 10-80 % in 30 min AC-laden 11 kW 11 kW 0-100 km/h 11,7 s 10,6 s Topsnelheid 140 km/h 150 km/h Bagageruimte 280 l 280 l

Inster interieur

Binnen in de auto springen de twee schermen direct in het oog. Ze meten beide 10,25 inch en dienen logischerwijs als digitaal instrumentarium en infotainment. Tot onze opluchting spotten we onder het centrale touchscreen fysieke knoppen. Dit zijn snelkoppelingen, waardoor je gemakkelijk bij het menu van je keuze komt. Daarbij kun je ook onder andere de klimaatregeling en de optionele verwarmbare voorstoelen besturen met de fysieke knoppen.

Hyundai Inster prijs en levertijd

Over de prijs van de Inster maakt Hyundai nog niets bekend, al gaan we ervan uit dat de instapper (Standard Range) 25 mille gaat kosten. Daarmee zou de Inster direct kunnen concurreren met de Citroën ë-C3 en de aankomende Renault 5 en Volkswagen ID.2.

Het blijft echter gissen tot Hyundai officieel de prijzen bekendmaakt. Wat we wel zeker weten is wanneer de Inster onze kant op komt: in het eerste kwartaal van 2025 wordt de EV in Nederland verwacht.