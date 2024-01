Goedkope elektrische auto van Hyundai daagt Citroën ë-C3 en Dacia Spring uit

Nieuws

Hyundai brengt waarschijnlijk nog dit jaar een goedkope elektrische auto naar Europa. Hij is gebaseerd op de compacte Hyundai Casper, die nu al leverbaar is in Zuid-Korea, maar dan met een verbrandingsmotor.



Hyundai timmert al een tijdje flink aan de weg met elektrische auto's. De Hyundai Kona Electric was er al vroeg bij, terwijl de Hyundai Ioniq 5 en de Hyundai Ioniq 6 grote stappen zetten op het gebied van onder meer laadtechniek en design. De Hyundai Casper lijkt met zijn hoekige ontwerp perfect aan te sluiten bij de Ioniq 5.



Het model oogt stoer en massief en doet wel een beetje denken aan de Suzuki Jimny, maar dan wat afgerond en minder bonkig. Of de elektrische variant ook van die stoere dakrails krijgt als de Zuid-Koreaanse Casper, valt nog te bezien, want die zijn natuurlijk niet goed voor de stroomlijn en de actieradius.

Wordt de elektrische Hyundai Casper langer?



Als we de in Noord-Zweden geschoten spionagebeelden bekijken en die vergelijken met de benzine-Casper die we al sinds 2021 kennen, lijkt het alsof de wielbasis iets is verlengd, maar dat is speculatie. Verder zal het rasterwerk van de ondergrille wel plaatsmaken voor een aalglad aerodynamisch oppervlak. De combinatie van smalle led-dagrijlichten en grote ronde koplampen een verdieping lager, herinneren aan de Nissan Juke.

Aan de achterkant lijken de zeer herkenbare lichtunits ongewijzigd, maar in de bumper ontdekken we een paar ronde elementen die we even niet kunnen thuisbrengen. Wel zien we onder de auto iets metaalkleurigs, wat waarschijnlijk de behuizing van het accupakket is.

Hyundai Casper gaat strijd aan met Citroën ë-C3



De elektrische Hyundai Casper wordt voor Hyundai een belangrijke afronding van het EV-aanbod aan de onderkant. Met een lengte van zo'n 3,60 meter, is de benzine-Casper ongeveer even lang als de Hyundai i10. De Citroën ë-C3 (4,02 m) en de Dacia Spring (3,73 m) zijn iets langer. Ook daarom lijkt het niet uitgesloten dat de wielbasis van de elektrische Casper iets wordt uitgerekt.

Enkele maanden geleden gaf het hoofd van de Hyundai-fabriek in Tsjechië al wat hints en die zijn nu bevestigd door Lionel French Keogh, de hoogste vertegenwoordiger van Hyundai in Frankrijk. De kans is groot dat Hyundai de elektrische Casper in Tsjechië gaat bouwen, net als de EV-versie van de Hyundai Kona.

Aankoopsubsidie Hyundai Casper



Op die manier kan de Hyundai Casper blijvend profiteren van Europese aankoopsubsidies, ook als landen besluiten dat deze niet wordt uitgekeerd voor de aanschaf van EV's die buiten de EU worden geproduceerd. Dit plan komt uit de koker van de Franse president Emanuel Macron, die zo de invasie van goedkope Chinese elektrische auto's tot staan wil brengen. Ook de Citroën ë-C3 loopt in Europa van de band, de Dacia Spring wordt daarentegen in China geproduceerd.



Hyundai Casper actieradius en prijs



Als Hyundai zijn rol als EV-pionier wil bestendigen, moet het de elektrische Casper een actieradius van minimaal 300 kilometer meegeven en de prijs ruim onder de 25 mille houden. Met het kleinste accupakket uit de vorige Konda Electric (48,4 kWh) zou dat eerste in elk geval moeten lukken. Wordt vervolgd!