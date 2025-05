Is de Hyundai Inster de goedkope EV die je moet hebben?

Nieuws

De Hyundai Inster is nog maar kort op de markt maar stijgt met stip in de verkoophitlijsten. Terecht? We gaan op zoek naar de antwoorden op 4 belangrijke vragen over de betaalbare elektrische Koreaan.

1. Is de Hyundai Inster echt een SUV?

Hyundai zelf noemt de Inster ‘de ultieme urban SUV’. En inderdaad heeft de 3,83 meter lange dreumes SUV-trekjes, zoals kunststof spatbordranden en aluminium­kleurige skidplates onder de bumpers. De duurste versies hebben zelfs dakrails. Al met al is de Inster een stoer karretje. Maar dan zoals een kleuter met papa’s laarzen aan stoer is, of een pup die een veel te groot bot tussen z’n melktanden vastklemt.



We verwachten de Inster dan ook vaker aan te treffen op de parkeerplaats van de gemiddelde dameshockeyclub dan voor Sportschool DDS (Door Doping Sterk). Alle gekheid op een stokje: we noemden de Fiat Panda 20 jaar geleden toch ook geen SUV? Nee, zelfs niet als we het over de Panda 4x4 Climbing hadden. Dus: nee, de Hyundai Inster is geen SUV, maar een stoere compacte hatchback.



2. Wat is de prijs van de Hyundai Inster?

Normaliter koop je voor 24.295 euro de Inster E-motion met het kleine accupakket (42 kWh, WLTP-bereik 327 km) en 97 pk. Onder de noemer 'wegrijvoordeel' biedt Hyundai Nederland deze versie nu aan voor 1000 euro minder: 23.295 euro.

De basisversie moet het helaas met bedekselde stalen wielen doen. Wat de voordeligste Inster wel standaard heeft: twee grote digitale schermen, inclusief een navigatiesysteem, Apple CarPlay en Android Auto. Ook zaken als climate control, een achteruitrijcamera, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en cruisecontrol zijn aanwezig.



Voor 1700 euro extra mag je de E-motion met de 49 kWh-accu meenemen. Daarmee stijgt het officiële bereik naar 370 kilometer. Wij zouden minimaal voor de Pulse-versie (27.295 euro) kiezen. Niet eens vanwege de 15-inch lichtmetalen wielen, maar wel om de verschuifbare achterbank. Daarmee kun je óf de beenruimte van de achterpassagiers, óf de kofferbak prioriteit geven.



De meest luxe uitrustingsvarianten zijn de Evolve (28.795 euro), de Evolve Sky (29.595 euro) en de Cross Sky Plus. Ze hebben allemaal 17-inch lichtmetalen wielen en de Cross is aan de buitenkant nog een tandje stoerder dan de andere Insters. Zo heeft-ie aangepaste bumpers, bredere skirts en andere wielen. De uitrusting is zo uitgebreid, dat we er een aparte vraag aan wijden.

3. Welke verwennerij bieden de meest luxe Insters?

De laatste jaren zijn ook compacte auto’s steeds luxer geworden. Maar voor een opgeschoten A-segmenter maakt de Hyundai Inster het wel erg bont. Deels ­letterlijk, want Hyundai heeft de (botergele) Evolve-versies geel-zwarte bekleding met een gezellig pied-de-poule-achtig ruitje gegeven. Het interieur van de Cross Sky Plus is afgewerkt met grijze stof, opgeluisterd met limegroene accenten.

Aan de buitenkant herken je de duurste Insters aan hun 17-inch lichtmetalen wielen. Kies je voor het winterpakket à 995 euro, dan krijg je niet alleen een warmtepomp, maar ook verwarmde stoelen en een verwarmd stuur.

Bij de Cross Sky Plus zijn die zaken standaard. Via de BlueLink-app kun je ze vanaf je telefoon activeren, net als de klimaatregeling. Zo hoef je nooit meer ruiten te krabben en stap je altijd in een voorverwarmde auto. De toevoeging 'Sky' staat trouwens voor het glazen dakje.

Voor 1295 koop je voor de Evolve het Tech Pack, op de Cross Sky Plus is het inbegrepen. Het omvat een 360-gradencamera en Blind Spot View Monitor. Zodra je de richtingaanwijzer activeert, geeft het systeem je via het instrumentarium een duidelijk beeld van wat zich schuin achter je afspeelt.

Vanaf de Pulse-­uitvoering heb je trouwens al een draadloze telefoon­oplader. Voor Vehicle-to-Load (V2L) ­waarmee je bijvoorbeeld een laptop of waterkoker kunt opladen, moet je minimaal de Evolve-versie kiezen.

3. Zijn de interieurmaterialen ook van zo’n hoog niveau?

Ja, alles binnen in de Hyundai Inster ziet er leuk uit en steekt stevig in elkaar. Over het knuffel­gehalte van het dashboard en de overige interieurpanelen hoef je je echter niet te veel illusies te maken. De kunststoffen zijn hard, met uitzondering van die op de ­zijkant van de armsteunen.



Merkwaardig genoeg geeft de bovenkant totaal niet mee. Zo heb je na een ritje Nijmegen-­Rotterdam een laag eelt op je ellebogen waar een tere ziel jaloers op zou zijn. Het stuur is gelukkig wel bekleed met zacht materiaal en alle knoppen voelen degelijk aan, inclusief de regeneratieflippers aan het stuur.

4 Houden de inzittenden het net zo lang uit als de accu?

Oftewel: hoe is het rij- en zitcomfort? Bij zo’n compacte auto ontkom je er niet aan: de stoelen zijn natuurlijk geen relaxfauteuils. Op lange ritten zijn de zittingen wat te kort en mis je ondersteuning op schouderhoogte. In de onderrug is de steun juist weer boven verwachting. Afhankelijk van de lichaamsbouw en de beenlengte van de voorste inzittenden, kan het onderste deel van de middenconsole de knieën in de weg zitten.

