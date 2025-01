Hyundai wil Europese EV-verkoop verdubbelen (en daar is een goede reden voor)

Nieuws

Hogere verkoopcijfers betekenen meer omzet en normaliter dus ook meer winst. Maar dat Hyundai specifiek de verkoop van elektrische auto’s wil verdubbelen, heeft een heel andere reden.

In 2024 daalde Hyundai’s EV-verkoop in Europa met 15 procent naar 68.279 exemplaren. Vooral in Duitsland was de terugval fors. Daar kelderden de verkopen met 41 procent. Dit kwam grotendeels door de afschaffing van de aanschafsubsidies voor een nieuwe elektrische auto.

Ook de totale leveringen in Europa daalden in 2024, al was die daling met 3,8 procent een stuk minder dramatisch. Dat komt doordat de niet-elektrische modellen nog wel heel aardig werden verkocht.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Miljarden aan CO2-boetes dreigen



In 2023 bestond 15 procent van Hyundai’s Europese verkoop uit EV’s, maar in 2024 was dat gedaald naar 11 procent. En dat is een probleem als je als fabrikant in 2025 de CO₂-reductiedoelen van de EU moet halen. Red je dat niet, dan riskeer je namelijk enorme boetes.

Die doelen betekenen dat de CO2-uitstoot in 2025 per merk ongeveer 15 procent lager moet zijn dan in 2021. Bij die boetes gaat het niet om lullige bedragen. Voor een grote fabrikant als Volkswagen heb je het dan over 1,5 miljard.

De ACEA, de Europese belangenvereniging van autofabrikanten, heeft becijferd dat de gezamenlijke boetes voor de fabrikanten kunnen oplopen tot wel 15 miljard euro.



140.000 elektrische Hyundai's



Alle merken moeten dus aan de bak. Al hebben Renault en de Volkswagen Group hebben de EU gevraagd om de boetes te versoepelen, omdat ze moeite hebben om de verkoop van hun elektrische modellen snel genoeg op te voeren.

Hyundai is schijnbaar niet zo van het klagen, en wil zelf z'n beste beentje voorzetten. “We doen ons uiterste best om aan de emissiedoelen te voldoen. Voor ons betekent dat vooral het verhogen van het aandeel EV’s in onze totale verkoop”, aldus financieel directeur Seung Jo Lee van Hyundai Motor tegen Automotive News.

Met een verdubbeling van de verkoop tot ongeveer 140.000 elektrische auto’s, zou het EV-aandeel in Hyundai’s Europese verkoopcijfers boven de 20 procent uitkomen. Volgens Renault zijn dergelijke percentages nodig om aan de nieuwe CO₂-normen te voldoen.

Hyundai Inster moet EV-verkoop opkrikken

Hyundai verwacht dat een groot deel van zijn EV-groei in 2025 zal komen van de net geïntroduceerde Hyundai Inster. Deze compacte en betaalbare elektrische stadsauto heeft in Nederland normaliter een vanafprijs van 24.295 euro, maar tijdelijk geeft Hyundai 2000 euro korting. In België kost de basisversie van de Inster 24.499 euro.

Daarnaast brengt Hyundai dit jaar de Ioniq 9 naar Europa, de technische broer van de Kia EV9. Dit model heeft een 110 kWh-batterij en een WLTP-actieradius van 620 kilometer. Daar blijft het niet bij: in 2025 wordt nog een compact elektrisch model verwacht. Dat wordt waarschijnlijk de Hyundai Ioniq 3, die sterk verwant is aan de Kia EV3, de Auto Review auto van het jaar 2024.

Hyundai’s EV-topper: de Kona

De bestverkochte elektrische Hyundai in Europa in 2024 was de Hyundai Kona. De compacte SUV was goed voor ruim de helft van de totale EV-verkopen van het merk met 36.526 exemplaren. De Hyundai Ioniq 5 was het op één na populairste elektrische model met 22.830 stuks, terwijl de Hyundai Ioniq 6 met 8.731 verkopen een nichemodel bleef.

Genesis wordt volledig elektrisch



Ook Hyundai’s luxemerk Genesis wordt meegerekend in de Europese cijfers. Dat wordt in Nederland en België niet verkocht, maar in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is het wel op de markt. Vorig jaar verkocht Genesis 1.383 elektrische auto’s in Europa en in 2025 schrapt het merk alle brandstofmodellen om Hyundai’s CO₂-gemiddelde verder te verlagen.