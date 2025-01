Nog even geen EV: in deze landen zweren mensen bij hun dieselauto

Nieuws

In Nederland is de diesel volledig uit de gratie. Maar het zal je verbazen in hoeveel Europese landen diesels nog altijd véél populairder zijn dan EV’s. Daarnaast ontdekten we nog meer opmerkelijke cijfers in de Europese verkoopstatistieken van 2024.

Van de 381.227 nieuwe auto’s die in 2024 in Nederland werden verkocht, waren er 132.166 volledig elektrisch. Daarmee hadden EV’s ruim een derde van de markt in handen: 34,7 procent. Daarbij steken de dieselcijfers schril af: met 3763 stuks bleef het marktaandeel net onder de 1 procent.



Ook in België is diesel op z'n retour



Hoewel België diesels altijd veel gunstiger gezind was dan Nederland, is de zelfontbrander daar ook voorbijgestoken door de elektrische auto. In 2024 namen 127.703 Belgen een nieuwe EV mee naar huis (marktaandeel 28,5 procent), terwijl maar 21.879 zuiderburen met een nieuw dieseltje de dealerpoorten uitreden (4,9 procent).

Duitsers nog steeds dol op diesel



Met ruim 2,8 miljoen nieuw verkochte auto's in 2024, is Duitsland nog altijd de grootste automarkt van Europa. Kijkend naar de verkoopcijfers van afgelopen jaar snappen we wel dat ook de Duitse auto-industrie een beetje EV-spijt heeft. Weliswaar werd het respectabele aantal van 380.609 nieuwe elektrische auto’s verkocht, maar op een totale markt van ruim 2,8 miljoen betekent dat een marktaandeel van slechts 13,5 procent.



Onze oosterburen wisten de uitvinding van wijlen hun landgenoot Rudolf Diesel beter te waarderen: ze kochten in totaal 483.261 dieselauto’s. Daarmee kopen de Duitsers in absolute aantallen de meeste diesels van alle Europeanen. Het marktaandeel bedroeg een serieuze 17,2 procent, maar er zijn landen die hoger scoren.



Frankrijk was vroeger een dieselland bij uitstek, maar ook daar moet de dieselauto tegenwoordig de EV laten voorgaan. In Oostenrijk – ooit ook een echt dieselland – gaan EV’s en dieselauto’s vrijwel gelijk op.



Landen met grootste marktaandeel diesel



In veel andere landen heeft de elektrische auto nog een lange weg te gaan en is de diesel veel populairder. Dan hebben we het niet alleen over (relatief) kleine markten als Estland en Kroatië, maar ook over Italië, Tsjechië en Polen. Het grootste marktaandeel voor diesels zien we echter in Ierland, Tsjechië en Kroatië. In de onderstaande tabel zijn de landen vet gedrukt waar meer diesels verkocht worden dan EV's.



Verkoopcijfers en marktaandeel EV vs. diesel in Europa*

LAND EV's (marktaandeel %) DIESELS (marktaandeel %) België 127.703 (28,5) 21.879 (4,9) Bulgarije 1665 (3,9) 6986 (16,3) Denemarken 89.199 (51,5) 7048 (4,1) Duitsland 380.609 (13,5) 483.261 (17,2) Estland 1320 (5,2) 4421 (17,4) Finland 21.868 (29,5) 3413 (4,6) Frankrijk 290.614 (16,9) 124.151 (7,2) Griekenland 8707 (6,4) 9835 (7,2) Groot-Brittannië 381.970 (19,6) 54.804 (2,8) Hongarije 8565 (7,0) 14.674 (12,1) Ierland 17.459 (14,4) 27.628 (22,8) Italië 65.620 (4,2) 215.294 (13,8) Kroatië 1793 (2,8) 12.203 (18,8) Nederland 132.166 (34,7) 3763 (1,0) Noorwegen 114.396 (88,9) 2938 (2,3) Polen 16.564 (3,0) 48.866 (8,6) Portugal 41.757 (19,9) 18.443 (8,8) Spanje 57.373 (5,6) 96.380 (9,5) Zweden 94.333 (35,0) 18.771 (6,7)

*Over 2024; selectie, niet alle Europese landen zijn in dit overzicht opgenomen.

Diesel in Noorwegen populairder dan in Nederland

Zoals de tabel laat zien, is Noorwegen Europees kampioen elektrisch rijden. Maar liefst 88,9 procent van de Noorse automarkt is in handen van EV’s. Desondanks is de diesel in Noorwegen populairder dan bij ons, in elk geval in marktaandeel. De Noorse autodealers wisten in 2024 weliswaar slechts 2938 nieuwe dieselauto’s te slijten, maar daarmee hadden ze alsnog een dubbel zo groot marktaandeel als in Nederland: 2,3 procent.



Meeste EV's verkocht in Groot-Brittannië

De Scandinavische buren van de Noren laten een soortgelijk beeld zien. Noorwegen, Denemarken, Zweden en Nederland zijn de koplopers als je kijkt naar het marktaandeel van EV’s. Daarna volgen Finland, België, Portugal en Groot-Brittannië. In absolute aantallen zijn de Britten de Europese EV-kampioenen: zij kochten in 2024 ruim 381.970 elektrische auto’s. Slechts een paar meer dan de Duitsers, maar in Duitsland was de totale markt bijna 941.000 auto's groter.