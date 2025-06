Nieuwe auto, nieuwe ergernissen: dit stoort jullie het meest in 2025

Nieuws

Al 39 jaar doet J.D. Power onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe auto's. Het nieuwste onderzoek legt een aantal opmerkelijke zaken bloot. Zoals het infotainment dat steeds meer verandert in een digitale grabbelton. Maar ook zoiets simpels als een bekerhouder drijft automobilisten tot waanzin.

5 opvallende uitkomsten uit het J.D. Power-onderzoek:

1 - Infotainment blijft zorgenkindje

Met gemiddeld 42,6 problemen per 100 voertuigen levert het infotainment de meeste ergernis op. Vooral het gemis van fysieke knoppen doet pijn. Net als dat ook de eenvoudigste handelingen verstopt zitten in het scherm. Zoals de bediening van de airco en zelfs het openen van een handschoenenkastje - lezen we mee, Volvo?

2 - Premium betekent niet probleemloos

Hoewel premium auto’s vaak worden gezien als beter afgewerkt, blijken ze gemiddeld meer defecten en storingen te hebben dan goedkopere volumemodellen. Vooral het exterieur scoort slechter, met gemiddeld 4,2 problemen meer per auto dan het wagentje van Henk en Ingrid. Denk aan de carrosserielak en lasnaden.

3 - Plug-ins hebben de meeste problemen

Plug-in hybride modellen hebben gemiddeld meer problemen dan volledig elektrische auto’s (237 vs. 212 problemen met 100 voertuigen). Benzineauto’s (184) en hybride auto's zonder stekker (196) doen het nog beter. De vooruitgang bij EV’s is vooral te danken aan Tesla, dat het aantal problemen per 100 voertuigen met 62 wist te verminderen.

4 - Nieuwkomers worstelen

Nieuwe auto’s die in 2025 op de markt zijn gebracht, vertonen met gemiddeld 203 problemen per 100 voertuigen het hoogste aantal sinds 2020. Van de 18 nieuwe modellen doen er slechts twee het beter dan het segmentgemiddelde. Positieve kanttekening: ze hoeven minder vaak naar de dealer voor reparatie.

5 - Aarrghh, bekerhouders!

Op Moeder Teresa en bekerhouders kun je niet kwaad worden. Maar nu automobilisten steeds vaker herbruikbare flessen en bekers meenemen, blijkt dat veel bekerhouders moeite hebben met de uiteenlopende formaten en tóch frustratie oproepen. Het gevolg: meer klachten over iets wat ooit als opgelost werd beschouwd.

Welk automerk biedt de hoogste kwaliteit?

Dan zijn we aangekomen bij de automerken zelf. Welk merk komt volgens het onderzoek als beste uit de bus en welke merken laten steken vallen?

Lexus is dit jaar de beste, met 166 problemen per 100 voertuigen. Dat klinkt misschien veel, maar weet dat het gemiddelde 192 bedraagt. Alle merken die hieronder zitten, scoren goed. Zoals Nissan (169), dat hiermee het betrouwbaarste volumemerk is. Al telt Lexus tegenwoordig meer modellen dan Nissan in Nederland.

Toyota valt van de Japanse merken met een score van 200 een beetje tegen, net als Mazda (225) en Mitsubishi (222). Honda (179) en Subaru (187) scoren dan weer prima. En ook Hyundai (173) en Kia (181) staan hoog op de lijst. Dat geldt niet voor de Duitse merken. Porsche duikt met 188 net onder het gemiddelde, de rest presteert beduidend minder, Mercedes zelfs met 210. Volkswagen? Met 225 problemen bijna onderaan ...

Audi bungelt helemaal onderaan

Maar het kan altijd erger: Audi bijvoorbeeld, dat met 269 problemen per 100 voertuigen helemaal onderaan de lijst bungelt. Met Volvo als 'goede' tweede met een score van 258. Hadden ze de Volvo EX30 nou maar een handschoenenkastje gegeven dat je normaal kunt openen in plaats van via het centrale scherm ...



Dit is de beste auto

De allerbeste auto die uit het onderzoek van J.D. Power 2025 naar voren kwam, is de Porsche 911. Maar die kost dan ook wat.

Het onderzoek

Het onderzoek (klik op de foto hierboven om de volledige lijst te zien) is gebaseerd op 227 vragen die zijn gesteld aan autobezitters, gecombineerd met relevante reparatiegegevens. De resultaten zijn verdeeld over tien categorieën: infotainment, bediening en displays, exterieur, rijassistentie, interieur, aandrijflijn, stoelen, rijervaring, klimaatregeling en een losse categorie voor unieke reparatieproblemen. De gegevens zijn verzameld tussen juni 2024 en mei 2025.

Het J.D. Power-rapport meet de kwaliteit van auto's in de eerste 90 dagen na aflevering. Het gaat dus vooral om fabrieksfouten, bedieningsproblemen en ontwerpmissers – zaken die meteen opvallen zodra je met de auto gaat rijden. Het zegt niets over de betrouwbaarheid op de lange termijn.