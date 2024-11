TEST Porsche 911 - waarom we stiekem hopen dat-ie nooit elektrisch wordt

Tests

Nu er steeds meer elektrische sportwagens zijn, keken we extra uit naar onze testrit met de vernieuwde Porsche 911 Carrera. Zit zijn tijd er nu echt op of is de Porsche 911 alleen maar aantrekkelijker geworden?

De grootste verandering betreft de GTS T-Hybrid. We zien liefhebbers al lichte braakneigingen vertonen, want inderdaad: voor het eerst in zijn lange historie is de Porsche 911 (992-2) leverbaar als hybride. Die levert een Porsche-waardige 541 pk, maar omdat wij met deze groep mensen meeleven, laten we de hybride versie voor wat-ie is en kruipen we achter het stuur van de Porsche 911 Carrera, zónder hybridetechnologie.

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.4 Ontdek onze krachtige, volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 572* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Meer vermogen

Je hoeft je niet te schamen met de instap-911. De 3,0-liter biturbo zescilinder boxermotor is nog sterker geworden en levert voortaan 394 pk. Dat komt door nieuwe turbo's (van de vorige GTS) en de intercooler van de 911 Turbo van het pre-faceliftmodel. Tegelijkertijd daalde de CO2-uitstoot, maar dat zal kopers een bockwurst wezen.

De nieuwe Porsche 911 Carrera Coupé accelereert in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h. De door ons gereden cabriolet doet hier 4,3 seconden over, maar niet dat we dit verschil ook maar enigszins opgemerkt hebben. De topsnelheid blijft steken onder de magische grens van 300 km/h: 294 km/h voor de coupé en 291 km/h voor de cabriolet.

Mak als een lammetje

In de normale rijstand is de 911 zo mak als een lammetje. Echt, je oma rijdt er lachend zo mee weg. Je merkt heus wel dat je in iets bijzonders rijdt, want je zit met je kont zowat op het asfalt. Achter je hoofd kucht en hoest de boxermotor wat, maar hij houdt zich vooral koest. De 911 rijdt als een doorsnee sportieve middenklasser. Het gaspedaal laat zich licht bedienen en met een snelheid van zo'n 110 km/h draait de boxermotor een lage 2000 toeren.

De wereld ziet er opeens heel anders uit, als je de sportstand inschakelt. Alleen al omdat dan ook de sportuitlaat wordt geactiveerd. Een extraatje van zomaar 2753 euro, maar al moet je hiervoor je zuurverdiende geld voor een vakantie naar een tropisch eiland opzij zetten, doe het. Het geluid dat uit beide uitlaatpijpen komt, is donker en rauw en bezorgt elke autoliefhebber kippenvel. Opeens zit je in een auto die je oma de stuipen op het lijf jaagt.

Tandje bruter

In Sport Plus wordt het allemaal nog een tandje bruter, want dan komt launch control erbij en zijn de schakelwegen van de 8-trapsautomaat afgestemd op de autosport waarin Porsche actief is. We denken nu eerder in een Carrera GT te rijden dan in een sportieve middenklasser.

Tussengas, ploffende uitlaten, een spijkerhard onderstel; je kunt het zo gek niet bedenken of je krijgt het. De automaat schiet een paar versnellingen terug en zelfs met een constante snelheid van 100 km/h wordt de achtste versnelling niet ingeschakeld, waardoor het toerental hoog blijft en de motor rauw klinkt. Je voelt de aandrijfkrachten in het stuur en het gaspedaal, de besturing is messcherp en je beseft andermaal hoe bijzonder de 911 is. Deze auto staat op eenzame hoogte.

Test Porsche 911 (2024) conclusie

De Porsche 911 heeft niks van zijn aantrekkingskracht verloren. Sterker nog: door de komst van de elektrische sportwagen waardeer je des te meer hoe geweldig de 911 rijdt en hoe bijzonder hij is. Porsche heeft aangegeven dat de 911 het allerlaatste model is dat geëlektrificeerd wordt. Stiekem hopen we dat die tijd nooit aanbreekt.

Lees de volledige test van de Porsche 911 in Auto Review 10/2024.