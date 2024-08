Hoe Porsche ons weet in te palmen met een simpel ruitmotiefje

Nieuws

Van de Porsche 911 bestaan inmiddels zoveel gelimiteerde uitvoeringen dat we er een beetje moe van worden. Maar toch gaan we voor de nieuwste uitvoering, de Porsche 911 Turbo 50 Years, meteen voor de bijl. Al is het alleen maar om die geweldige stoelbekleding.

Porsche en Louis Vuitton hebben iets gemeen. Ze hebben allebei een wereldberoemd ruitmotief. Dat van het Franse modehuis stamt uit 1888, het ruitje van het Duitse sportwagenmerk dateert van de Porsche 930 uit 1974, de allereerste 911 Turbo, toen de snelste auto die je in Duitsland kon kopen.

Dat Porsche-ruitje vind je nu, 50 jaar later, terug in de nieuwste gelimiteerde versie van de 911, de Turbo 50 Years. Het siert de middenbaan van de stoelen en de portierbekleding, net als bij het origineel. Supergaaf, en voor ons genoeg reden om naar de dealer te rennen.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het belangrijkste autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Historisch kleurtje

Maar je 'krijgt' nog meer, zoals wielen in de kleur 'turbonite'. Ook deze kleur is historisch verantwoord, want hij werd ooit speciaal voor de Turbo-modellen ontworpen. De kleur vind je ook in de inlegstukken op de motorkap (voor de leek: de motor ligt achterin), in het Porsche-embleem en op de tankdop, maar ook op de veiligheidsgordels. De Turbo-bestickering boven de wielkasten is dan weer een verwijzing naar de 911 RSR Turbo.

Boven het dashboardkastje prijkt een jubileumlogo met het productienummer. Porsche bouwt in totaal 1974 exemplaren van de 911 Turbo 50 Years, waarmee het hint naar het geboortejaar van de iconische sportwagen. Het analogo klokje midden op het dashboard heeft een speciaal design en de zwarte geborstelde aluminium instaplijsten zijn verlicht.

Heritage Design Pakket

Voor wie dit allemaal nog maar magertjes vindt, is er het optionele Heritage Design Pakket. Dan krijg je onder meer een startnummer naar eigen keuze op de portieren (van 0 naar 99), een klassiek Porsche-beeldmerk uit 1964 op de neus en goudkleurige Turbo 50- en Porsche-logo's op de kont.

De Porsche 911 Turbo 50 Years heeft de beroemde 3,7-liter boxermotor achterin liggen, met een vermogen van 650 pk en 850 Nm koppel. Hiermee accelereer je in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Een sportuitlaat met zwarte uitlaatpijpen is standaard, evenals een met 10 mm verlaagd sportonderstel. Vierwielaandrijving moet ervoor zorgen dat je ook niet de historische verwijzing the widowmaker van de oorspronkelijke 911 Turbo eer aandoet ...

Porsche 911 50 Years prijs

Je kunt de Porsche 911 Turbo 50 Years nu al bestellen, maar de prijzen zijn nog niet bekend. Overigens is het jubileummodel gebaseerd op de uitzwaaiende 911 en niet het facelift model dat nog alleen als Carrera en GTS leverbaar is. Je moet het dus bijvoorbeeld zonder een volledig digitaal instrumentarium doen. Maar of dat nou zo erg is. Ruitjes zijn tenslotte toffer dan pixels.