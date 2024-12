Met deze auto's uit 1977 is de SUV-ellende begonnen

Nieuws

Om de SUV-hype als ellende te omschrijven, is misschien wat overdreven, maar we zijn geen grote fan van dit type auto. Terwijl twee van de grondleggers van de SUV juist zo leuk zijn. Toeval of niet: allebei komen ze uit 1977, net als de andere genoemde modellen.

Matra Rancho - de auto van Bassie en Adriaan

De Matra Rancho (officieel Matra-Simca) zag eruit als een terreinauto, maar had alleen voorwielaandrijving en kon in het terrein dus nog geen deuk in een pakje boter slaan. Bovendien lag er geen koppelsterke diesel voorin, maar een 1,4-liter viercilinder benzinemotor met 80 pk. Aan hoofdruimte achterin geen gebrek, het dak ging achter de voorstoelen een eind de hoogte in.

Hoe avontuurlijk de Rancho er ook uitzag, de voorstoelen en het dashboard kwamen rechtstreeks uit de Simca 1100. Bijzonder is dat de carrosserie van polyester is. Later deed Matra dit nog eens dunnetjes over met de eerste Renault Espace die het produceerde. De Rancho werd in Nederland wereldberoemd als de auto van Bassie en Adriaan.

Lada Niva - spartaans, maar leuk

Net als de Matra Rancho, was de Lada Niva ook een van de grondleggers van het compacte SUV-segment. Maar in tegenstelling tot de Fransoos, had zijn Russische tegenhanger wel 4x4-aandrijving. En zelfs een hoge en lage gearing. Je kon er dus echt wat mee in het terrein. De Niva was zo spartaans als een veldbedje in een Siberisch strafkamp, maar juist daarom houden we van hem.

In het begin was de Niva leverbaar met een 1,6-liter benzinemotor met 78 pk en carburateur. Pas in 1995 werd deze vervangen door een modernere 1.7 met inspuiting en 83 pk. Die motor vind je nog altijd in de Lada Niva Legend, zoals de auto inmiddels heet. Op lada.ru kun je hem samenstellen. Omgerekend kost-ie nog geen 10.000 euro. Of Lada hem ook thuisbezorgt, vermeldt de site niet.

Porsche 928 - Auto van het Jaar

De Porsche 928 moest en zou de 911 opvolgen. Porsche liet niets aan het toeval over en ontwikkelde een huzarenstukje. De watergekoelde 4,5-liter V8 met 240 pk was van aluminium en lag voorin. En ook de portieren, motorkap en voorschermen waren van aluminium. De versnellingsbak lag boven de achteras (transaxle) wat zorgde voor een optimale gewichtsverdeling.

Roest kreeg geen vat op de zinken carrosserie en alles wat je maar kon bedienen, gebeurde elektrisch. De 928 is de enige sportauto die is uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar (1978), maar werd desondanks geen groot succes. Desondanks hield hij het vol tot 1995. Maar de Porsche 911 is nog steeds in productie.

Alfa Giulietta - geen liefde op het eerste gezicht

Menig Alfa Romeo groeit uit tot een klassieker, maar met de nuova Giulietta uit 1977 wil het nog niet zo vlotten. Al neemt de interesse inmiddels wat toe. Vanaf het prille begin waren liefhebbers niet dolenthousiast. Dat was vooral te wijten aan de hoekige lijnen en dan vooral het gekke korte kontje met een gek naar boven wippende geïntegreerde spoiler.

Ook maffiosi klaagden steen en been; de bagageruimte van 210 liter was veel te klein om fatsoenlijk een lijk in op te bergen. Binnenin was het zo mogelijk nog erger. Geen diepliggende snelheidsmeter en toerenteller in fraaie kokers, maar een saai vierkant instrumentarium. Toch waren de oplopende taillelijn en scherpe lijnen hun tijd ver vooruit; ook de latere Alfa 75 en 33 kregen ze.

Suzuki SC100 GX - 'complete snelle sportcoupé'

De Suzuki SC100 GX had als basis de Suzuki Cervo uit Japan die daar in 1977 op de markt kwam. Het tweetakt motortje met drie cilinders werd verruild voor een viertakt exemplaar met vier cilinders. De motor leverde 49 pk, lag achterin en dreef de achterwielen aan. Het blokje lag wat gekanteld voor een betere gewichtsverdeling en om dezelfde reden vond je het reservewiel voorin.

Al in de jaren 70 had je marketingmensen die een tikkeltje konden overdrijven, want importeur Nimag prees de SC100 GX aan als 'de complete snelle sportcoupé' met een 'flitsende acceleratie'. De 642 kg lichte coupé accelereerde in ongeveer 17 seconden van 0 naar 100 km/h. Jij mag zeggen of dat flitsend is. Uiteindelijk verlieten bijna 3300 exemplaren de showroom, wat helemaal niet zo slecht was.