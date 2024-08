De deuren van deze BMW waren wel heel raar

Nieuws

Wie van voetbal houdt, glundert als hij het jaartal 1988 hoort. Toen werd Oranje voor de eerste keer Europees kampioen. Maar ook veel nieuwe auto's kregen de handen op elkaar, waaronder een Duitse sportwagen met een bijzondere deurconstructie, bedacht door een Nederlander.

BMW Z1 - Nederlands design

De Porsche Carrera GT wordt gezien als het meesterwerk van de Nederlandse ontwerper Harm Lagaaij, maar wij willen een lans breken voor de BMW Z1, die ook van zijn hand is. De portieren waren wel het meest bijzondere aspect van de BMW Z1; die zonken namelijk naar beneden in de carrosserie. Dat je hierdoor over een enorme drempel moest stappen om achter het stuur plaats te kunnen nemen, nam je voor lief.

Gaaf is dat je met verzonken portieren gewoon de weg op mocht. Het roestspook kreeg geen vat op de kunststof carrosseriepanelen. Die kon je tamelijk eenvoudig verwijderen en inwisselen voor een ander kleurtje. Niet dat iemand dit deed overigens. De 2,5-liter zescilinder uit de BMW 325i leverde 170 pk. In totaal zijn er 8000 exemplaren gebouwd.

Audi V8 - BMW en Mercedes pesten

Tegenwoordig telt Audi helemaal mee in het topsegment, maar dat is niet altijd zo geweest. Toen ook de supergestroomlijnde Audi 100 en zelfs de luxer uitgevoerde 200 door BMW en Mercedes niet voor vol werden aangezien, was voor Audi de maat vol. De 7-serie en de S-klasse moest een lesje worden geleerd! De auto die dat moest doen, was de Audi V8.

De Audi V8 was gebaseerd op de 200, maar standaard uitgerust met een 3,6-liter achtcilinder met 250 pk. Het was de eerste Audi ooit met een V8. Later volgde een versie met 4,2 liter en 280 pk. Nog een primeur was dat de V8 de eerste Audi met quattro-aandrijving en een automaat was. Het mocht allemaal niet baten, een succes is het nooit geworden. De V8 leek dan ook wel erg op de 200. Opvolger Audi A8 deed het een stuk beter.

Fiat Tipo - ruimtewonder

Wanneer zie je nou nog de eerste Fiat Tipo rijden? Toch was het best een opmerkelijke auto. Het was een van de eerste auto's waarbij regengootjes ontbraken en de portieren tot in het dak doorliepen. Allemaal voor een betere stroomlijn. Met de portieren was ook iets bijzonders aan de hand; die konden zo ver open dat je zowat met gestrekte benen achterin kon instappen.

De binnenruimte was voor een C-segmentauto indrukwekkend, net als het digitale dashboard van de DGT-versie. Ook heel modern: de carrosserie was voor een deel verzinkt. De opvolger van de Ritmo schopte het zelfs tot Europese Auto van het Jaar. De Tipo 2.0 16V (sedicivalvole) ging de strijd aan met de Golf GTI. Maar waar tegenwoordig torenhoge prijzen voor de Golf worden betaald, kun je de Tipo voor een grijpstuiver kopen. Als je er al een vindt.

Volkswagen Corrado - budget-Porsche

Iedereen die in 1988 net zijn rijbewijs had gehaald, wilde een Volkswagen Corrado hebben, vooral vanwege de achterspoiler die boven een bepaalde snelheid als een duveltje uit een doosje tevoorschijn kwam. De Corrado werd hoger in de markt gepositioneerd dan zijn voorganger Scirocco. Er was een 2.0 met 115 pk en een 1.8 16V met 136 pk, maar het werd pas echt leuk met de 160 pk sterke G60 en de 190 pk krachtige VR6.

De G60 had een (storingsgevoelige) G-lader, een soort compressor, en de VR6 een zescilinder die het midden houdt tussen een lijn- en een V-motor. De productie werd uitbesteed aan Karmann, waar ook de Golf Cabriolet werd gebouwd. De hoge prijs zat een succes in de weg, maar wie nu 50-plus is, koestert warme herinneringen aan de Volkswagen Corrado.

Suzuki Vitara - kappersauto

Suzuki had al de Samurai (eerder SJ413), maar hoe geinig dit terreinwagentje ook was, comfort was ver te zoeken. Zijn bladveren waren handig in het terrein, maar na een rit op de openbare weg stapte je bont en blauw uit. De eerste Vitara had geen bladveren en reed een stuk beter. Suzuki boorde een nieuw marktsegment aan, de enige concurrent was de Daihatsu Feroza.

De eerste 2-deurs Vitara met uitgeklopte spatbordjes was er als Metal Top en Cabrio. De softtop van de Cabrio kon je in allerlei vrolijke kleurtjes krijgen, zoals mintgroen en zelfs roze. Je zag dan ook veel dames achter het stuur zitten. Onder de motorkap lag een 1,6-liter benzinemotor met 80 pk (75 pk zonder katalysator). Later werd de Suzuki Vitara groter en volwassener, maar ook minder leuk.