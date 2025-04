Volkswagen, breng deze elektrische SUV met 1000 km range naar Nederland a.u.b.

Nieuws

Volkswagen heeft drie studiemodellen onthuld voor de Chinese automarkt. Één daarvan lusten wij ook wel: de ID. ERA is een 7-persoons SUV met een stekker en meer dan 1000 kilometer actieradius.

De Volkswagen ID. ERA heeft een primeur: het is de eerste Volkswagen met een range extender. Tijdens het rijden verandert deze generator brandstof in elektrische energie en dat levert 700 kilometer extra rijbereik op. Samen met de 300 kilometer actieradius van de batterij, kun je meer dan 1000 kilometer elektrisch afleggen.



Batterij + range extender = 1000 km

Dat moet een behoorlijk forse batterij zijn, want de huidige plug-in hybride Volkswagen Golf met 19,7 kWh komt nog niet half zo ver op een acculading stroom (tot 144 km). Dus het accupakket van de ID. ERA is vermoedelijk 40 kWh of groter. Misschien gebruikt Volkswagen wel de kleinste batterij van de Volkswagen ID.3 (45 kWh) om de EV-range van 300 kilometer mogelijk te maken.

In de praktijk kom je ongeveer 100 kilometer ver met de huidige PHEV-modellen van Volkswagen – en veel automerken zijn jaloers op zo’n riante range – maar het wordt pas echt leuk als je auto een elektrisch uithoudingsvermogen van 200 tot 250 kilometer hebt. Dan kun je zelfs middellange ritten in stilte en uitstootvrij afleggen. Op en neer van de Auto Review-redactie in Nijmegen naar het Louwman Museum in Den Haag, bijvoorbeeld.

We mogen de ID. ERA niet mooi vinden

Van de drie studiemodellen vinden we de ID. ERA ook de mooiste auto. Groot, stoer en met een strakke lichtbalk op de voor- en achterkant. Eigenlijk ‘mogen’ we de hoekige SUV niet mooi vinden, want het design is juist toegespitst op de smaak van Chinese autokopers. En die wijkt, volgens Volkswagen, af van de behoeften voor de Europese markt.

Het ontwerp van de lilakleurige sedan (ID. AURA) doet in onze ogen wel ‘Chinees’ aan. Hij is bedoeld voor Chinese klanten met een kleine beurs. De ID. EVO is een blauwe crossover die ze op basis van de looks best achter de Chinese Muur mogen houden. Maar de onderhuidse techniek is wel lekker: het 800 volt-platform staat garant voor razendsnel opladen.

30 nieuwe Volkswagen-modellen voor China

Volkswagen is van plan om de Chinese autokoper te bestoken met 30 nieuwe modellen, waarvan 20 modellen zogeheten New Energy Vehicles (NEV’s) zijn. Dat is de verzamelnaam voor volledig elektrische auto’s, gewone plug-in hybrides en range extender-modellen zoals de Volkswagen ID. ERA.