Volkswagen Golf GTE (2024): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

144 kilometer is de officiële actieradius van de Volkswagen Golf PHEV. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt, voordat de benzinemotor bijspringt? Dat testen wij!

Volkswagen is lekker bezig met zijn nieuwste generatie plug-in hybride modellen. De stekkerversies van de Golf, Passat en Tiguan kregen een grote batterij van 19,7 kWh, goed voor een officiële EV-range van ruim honderd kilometer. De nieuwe instapversie van de Golf eHybrid spant de kroon met 144 kilometer.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Het streefgetal is 131 kilometer

Onze testauto is een 272 pk sterke Volkswagen Golf GTE. Die is krachtiger dan de gewone Golf eHybrid (204 pk), maar heeft evengoed een indrukwekkend elektrisch rijbereik van 131 kilometer. Het maakt volgens Volkswagen niet uit of je hem met 17- of 18-inch lichtmetaal bestelt, de EV-range is hetzelfde.

We kunnen trouwens bevestigen dat de bruikbare accucapaciteit 19,7 kWh bedraagt. Zoveel elektrische energie wisten wij uit een volle batterij te halen, dus daar rekenen we mee.

Volkswagen Golf GTE: actieradius bij 100 km/h

Overdag is het 6 graden en dus moet de elektrische verwarming aan de bak. Als je met 100 km/h over de snelweg rijdt, is het resultaat een gemiddeld stroomverbruik van 21,4 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 19,7 kWh helemaal leeg rijden, dan neemt na 92 kilometer de benzinemotor het stokje over.

Volkswagen Golf GTE: actieradius bij 130 km/h

Op de dag dat we ’s avonds de snelweg opdraaien voor de 130 km/h-test is het warmer: 13 graden. Zelfs op deze snelheid blijft de Golf GTE hardnekkig op stroom rijden – de benzinemotor houdt zich afzijdig. En zo hoort het ook als je handmatig de EV-stand inschakelt.

Het gemiddelde stroomverbruik bij 130 km/h bedraagt 26,1 kWh/100 km. Dit houdt onze stekker-Golf precies 75 kilometer vol.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 131 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 92 km - 70%

Actieradius 130 km/h - 75 km - 57%

Conclusie

In de Golf-klasse kunnen wij geen andere PHEV bedenken die 92 kilometer ver komt wanneer je in de winter over de snelweg rijdt. Afgezien van zijn concernbroertjes, uiteraard. Zo houdt de Toyota Prius PHEV (actieradiustest) dit maar 60 kilometer vol. En op basis van de fabriekscijfers durven we te voorspellen dat de plug-in hybride Mercedes A-klasse het ook niet redt.

Dat heeft de Golf PHEV te danken aan zijn grote batterij van 19,7 kWh. En in de andere jaargetijden, wanneer de elektrische verwarming niet zo hard hoeft te werken, haalt-ie vast de magische grens van 100 kilometer en misschien nog wel meer.

Het enige wat ons dwarszit, is dat Volkswagen adverteert met 131 kilometer en dan valt 92 kilometer toch een beetje tegen. Dus mocht je een stekkerhybride van Volkswagen overwegen, ga dan uit van ongeveer 100 kilometer en dan kan de EV-range alleen maar meevallen.