Tweedehands Suzuki Swift of Ford Fiesta? Hierdoor is de Swift tientjes per maand goedkoper

Zoek je een verse, leuk sturende occasion van 9000 tot 18.000 euro? Kijk dan eens naar een Ford Fiesta of Suzuki Swift. Wil je behalve leuk ook voordelig rijden? Dan biedt de Swift één serieus voordeel.



De Ford Fiesta is alweer een tijdje uit productie en hij kreeg geen directe opvolger. Gelukkig is het aanbod van tweedehands Fiesta's van de jongste generatie (2017-2023) groot. Fords compate model was immers jarenlang een bestseller.



Anders dan Ford blijft Suzuki zijn B-segmenter gewoon produceren. De versie uit deze occasiontest is zelfs al vervangen door een geheel nieuw model. Toch vinden we ook een tweedehands Suzuki Swift nog steeds een aanrader.

Suzuki Swift: korter maar ruimer dan Ford Fiesta

Ook al is de Suzuki Swift 20 centimeter korter dan de Ford Fiesta, zijn interieur biedt meer bewegingsvrijheid. Vooral de hoofd­ruimte is beter voor elkaar. De kofferbak is daaren­tegen iets ­kleiner dan die van de Fiesta. Je kunt er 265 tot 947 liter in kwijt, bij de Fiesta is dat 292 tot 1093 liter.



Veiligheid bij de tijd

De nieuwe Suzuki Swift blinkt uit met zijn uitgebreide pakket met moderne veiligheidssystemen, maar ook de vorige generatie was al aardig bij de tijd. Hij bood onder meer led-koplampen, adaptieve cruisecontrol, botswaarschuwing en een ­autonoom noodremsysteem.



De Ford Fiesta ­waarschuwt ook nog voor naderend verkeer tijdens het uitparkeren. De bediening roept in geen van beide auto’s vragen op. De Ford heeft mooiere materialen in het interieur, maar de Swift is overzichtelijker.

Met lichte Swift bespaar je flink op de wegenbelasting

Dat bij de Suzuki Swift een laag gewicht topprioriteit had, merk je aan alles. Als je het portier opent, voelt dat vederlicht aan. Oftewel: de Japanner is wat ­blikkeriger dan zijn Duitse opponent. Hij weegt dan ook 262 kilo minder dan de Fiesta, een enorm verschil voor auto’s rond de 1000 kilo. Dat verschil in kilo's zie je ook terug in de wegenbelasting.

Nemen we de provincie Utrecht als voorbeeld, dan betaal je voor de Fiesta 48 euro per maand aan wegenbelasting, voor de Swift is dat slechts 23 euro. Dat scheelt je maandelijks dus 25 euro. Op jaarbasis bespaar je zo een leuk bedrag van 300 euro.