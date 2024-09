Hoe deze brave auto in 2009 de wereld schokte

Nieuws

Sinds auto’s rond het jaar 1900 hun intrede deden in het maatschappelijk leven, speelden ze soms een hoofdrol bij overbekende historische gebeurtenissen. Zo werd in 2009 een anderzijds brave Suzuki Swift ineens internationaal nieuws door een bizarre aanslagpoging. Bavo Galama dook in de geschiedenis.

Een aanslag op een lid van Het Huis van Oranje komt niet vaak voor. Balthasar Gerards heeft de geschiedenisboekjes gehaald door Willem de Zwijger in 1584 definitief te laten zwijgen, maar verder zou ik het niet weten. Of toch? Jawel, ene Karst T. uit het dorp Huissen deed een vergeefse poging om leden van de Koninklijke Familie te raken, maar in plaats daarvan bracht hij zeven omstanders om het leven. Zelf overleefde hij de aanslag evenmin.

Aanslag

Op 30 april 2009, de traditionele Koninginnedag, maakten de Oranjes in Apeldoorn een rondrit in een opengewerkte en dakloze touringcarbus. Ineens stormde een zwarte Suzuki Swift door de af rastering en nam een aantal toeschouwers mee. De auto komt uiteindelijk tot stilstand tegen een monument dat wordt aangeduid als ‘De Naald’. Een monument uit 1901 dat de verbondenheid moet uitdrukken tussen de stad Apeldoorn en het Koninklijk Huis.

Suzuki Swift in Nederland

De Suzuki Swift is een populaire auto in Nederland. In totaal zijn er sinds de introductie in 1989 164.000 verkocht. Ten tijde van de aanslag was de vijfde generatie al op de markt, maar T. reed nog in een 16 jaar oud exemplaar van de tweede generatie. Na de aanslag vreesde men bij de importeur voor een onherstelbare imagoschade. Men overwoog zelfs om voor Nederland de modelnaam Swift te schrappen. In 2008, het jaar vóór de aanslag, werden er 7820 verkocht. In 2009 nog maar 3921 en in het jaar daarop 3838. In 2011 klimt de verkoop alweer naar meer dan 5500 stuks. Er is dus wel sprake van een negatief effect, maar dat waaide weer redelijk snel over.

Auto vernietigd

Er ontstond een paar jaar later een controverse tussen nabestaanden van de slachtoffers en twee musea. Het CODA-museum in Apeldoorn en het Politiemuseum wilden het wrak van de bewuste Suzuki Swift van Karst T. bewaren om het over enkele decennia ten toon te kunnen stellen als historisch object. Daarop spanden nabestaanden een kort geding aan. De rechtbank in Zutphen besliste in 2011 dat de auto vernietigd moest worden.