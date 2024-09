Zo maakte deze Mercedes op bizarre wijze een einde aan het leven van een nazi-kopstuk

Nieuws

Sinds auto’s rond het jaar 1900 hun intrede deden in het maatschappelijk leven, speelden ze soms een hoofdrol bij overbekende historische gebeurtenissen. Zo zorgde één producteigenschap van deze Mercedes voor een wel heel merkwaardige dood van de architect van de Holocaust. Bavo Galama dook in de geschiedenis.



Heinrich Heydrich was tijdens het nazibewind de rechterhand van SS-baas Himmler. Heydrich was voorzitter van de zogenaamde Wannsee-conferentie, waar het plan werd uitgewerkt om de Joden in Europa uit te roeien. In die zin is Heydrich de hoofdarchitect van de Holocaust. Vanaf 1942 werd hij de ook de hoogste nazi in Bohemen en Moravië, het latere Tsjecho-Slowakije. Met zijn genadeloze optreden wist hij het Tsjechische verzet snel op te rollen.

Heydrich (midden, met papier in zijn hand) en Himmler (links)

Beveiligde Mercedes-cabriolet

Hitler wilde hem daarop graag naar Frankrijk overplaatsen om daar de ‘Marquis’, het succesvolle Franse verzet, uit te schakelen. Heydrich en zijn vrouw wilden echter liever in hun luxueuze kasteel bij Praag blijven wonen . Op 27 mei 1942, de dag dat Heydrich naar Hitler in Berlijn zou vliegen om te vragen of-ie in Praag mocht blijven, liet hij zich eerst naar zijn kantoor in de Burcht van Praag rijden. Daarvoor gebruikte hij een Mercedes-cabriolet. Hij waande zich veilig genoeg om een gepantserd vervoermiddel te weigeren. Zijn cabriolet was aan de achterzijde weliswaar enigszins beveiligd met een ijzeren plaat, maar dat stelde weinig voor.

Aanslag in Praag

Midden in Praag stonden de in Engeland getrainde verzetsstrijders Jan Kubis en Joseph Gabcik hem op te wachten. Toen de stengun van Gabcik weigerde, gooide Jan Kubis een antitankgranaat onder de auto. Heydrich werd geraakt, maar dat belette hem niet om nog op de vluchtende aanslagplegers te schieten.

Paardenhaar leidt tot dood

Hij leek niet levensgevaarlijk gewond, maar één eigenschap van de Mercedes leidde toch tot zijn dood. Een granaatscherf had de passagiersstoel doorboord en daarna de milt van Heydrich. Die stoelvulling bestond deels uit paardenhaar dat door de explosie in het lichaam van Heydrich terechtkwam. Dit veroorzaakte een ernstige bloedvergiftiging, die hem fataal zou worden.



In Denemarken teruggevonden

De represailles van de Duitsers waren nietsontziend. 13.000 Tsjechen werden gearresteerd, van wie er 5000 werden vermoord. De auto werd lang na de oorlog in een verlaten boerenschuur in Denemarken teruggevonden. Een man genaamd Lauritz Lauritzen stak 6500 uur in de restauratie van de Mercedes met chassisnummer 434 801 (zie foto boven artikel). Dat dit echt de bewuste auto van Heydrich is geweest, is niet 100 procent zeker, want er zijn nog twee andere exemplaren met dezelfde claim.