Deze auto ken jij niet, maar kostte 17 miljoen mensen het leven

Nieuws

Sinds auto’s rond het jaar 1900 hun intrede deden in het maatschappelijk leven, speelden ze soms een hoofdrol bij overbekende historische gebeurtenissen. Zo had deze onbekende auto een cruciale rol in het verloop van de wereldgeschiedenis.

Gräf & Stift is een Oostenrijkse autofabrikant die in de tweede helft van zijn bestaan, tot 1970, enkel nog vrachtwagens produceerde. In 1910 bouwde het merk echter nog een luxe personenauto die een belangrijke rol speelde bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog begon, zoals bekend, met een aanslag op de troonopvolger van het Oostenrijk-Hongaarse Keizerrijk.

De Zwarte Hand

Franz-Ferdinand en zijn vrouw Sophie maakten op 28 juni 1914 in een Gräf & Stift Double Phaeton (serienummer 287) een rondrit in Sarajevo. Op verschillende punten langs de route stonden Servische terroristen hen echter op te wachten. Het huidige Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina hoorden in 1914 bij het Oostenrijk-Hongaarse rijk van Keizer Franz Josef. De man van Sisi zeg maar.

Ook voor interessante auto-verhalen als deze moet je bij Auto Review zijn. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Servië was echter een onafhankelijke staat. In Bosnië-Herzegovina woonden veel Serviërs die liever bij Servië wilden horen. Die hadden een geheim genootschap met de naam De Zwarte Hand. Een naam als uit een ouderwets avontuurlijk jongensboek, maar in werkelijkheid een terreurorganisatie die met grof geweld aansluiting van Bosnië-Herzegovina bij Servië wilde afdwingen.

Primitieve versnellingsbak

De eerste bom die naar de Gräf & Stift werd gegooid werd, volgens overlevering, handig opgevangen door Franz Ferdinand persoonlijk. Hij wist het projectiel vervolgens uit de auto te gooien. Sterk verhaal, maar vooruit ... De bom ontplofte onder een van de volgauto’s. De stoet reed daarop naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daarna wilde de kroonprins de rijtoer vervolgen. De chauffeur raakte de oorspronkelijke route kwijt en moest omkeren.

Toen brak de hel los

Een Gräf & Stift in ‘reverse’ zetten was echter een omslachtig proces. Dat gaf een terrorist met de naam Gavrilo Princip precies genoeg gelegenheid om zijn pistool te trekken en met twee schoten de aartshertog én zijn vrouw dood te schieten. Oostenrijk verklaarde vervolgens Servië de oorlog. Rusland steunde echter Servië, Duitsland koos juist weer voor Oostenrijk, Engeland en Frankrijk echter voor Rusland en Servië en toen brak de hel los.

De Gräf & Stift was voorzien van een viercilinder motor die 28 tot 32 pk leverde en een kennelijk nog uiterst primitieve versnellingsbak. Die kostte uiteindelijk miljoenen mensen het leven. De bewuste auto is bewaard gebleven en is te zien in het Oostenrijks Militair Museum in Wenen.