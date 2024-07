In deze auto kwamen Bonnie & Clyde door 112 kogelgaten om het leven

Nieuws

Auto's, zoals deze Ford 40B Condor Deluxe V8 van misdaadkoppel Bonnie & Clyde, spelen soms onbedoeld een hoofdrol in de wereldgeschiedenis.



Bonnie & Clyde was een legendarisch misdaadkoppel dat in de jaren dertig een spoor van moord en vernieling trok door het midden van de Verenigde Staten. Ten onrechte kregen ze door de media een Robin Hood-imago aangemeten en het door de Grote Depressie getroffen publiek smulde ervan.

Bonnie Elisabeth Parker was in 1930 pas 19 jaar oud toen ze Clyde Chestnut Barrows ontmoette. Ze was weliswaar al getrouwd met een man die in de gevangenis zat vanwege een moord, maar werd dolverliefd op de energieke Clyde. Om indruk op Bonnie te maken, sloeg Clyde een kruidenier neer om er met de kassa vandoor te gaan.

Bonnie op haar beurt hielp hem te ontsnappen uit de Eastham Prison door een revolver naar binnen te smokkelen. Daarna begon een rooftocht langs banken, winkels en tankstations. Altijd waren ze op de vlucht. Soms konden ze even tot rust komen in verschillende hide-outs, maar ze werden vervolgens weer opgejaagd door het politieapparaat. Dan werd er een auto gestolen en wist het illustere duo weer te ontsnappen.

Voorkeur voor Ford



Het kranten lezende publiek vond het prachtig. Dat het duo daarbij menig politieagent doodschoot, mensen in gijzeling nam of winkeleigenaren om zeep hielp, mocht de pret niet drukken.

Clyde Borrows had een voorkeur voor het merk Ford, met name voor de V8-uitvoeringen. Deze auto’s waren vaak sneller dan de auto’s die de politie ter beschikking had. Clyde Barrows, publiciteitsgeil als hij was, heeft zelfs ooit een briefje geschreven aan Henry Ford om hem te bedanken voor de geweldige auto’s die Ford in die tijd produceerde. Dat briefje is nog steeds te zien in het Ford Museum in Flint.

Het illustere duo zou ook zijn einde vinden in een Ford V8; een Ford 40B Fordor Deluxe, om precies te zijn. Die was in mei 1934 gestolen uit de garage van eigenaar, Ruth Warren die hem kort daarvoor had aangeschaft. Een topmodel in die tijd.

Op 23 mei van het jaar 1934 hadden verschillende politiediensten eendrachtig een hinderlaag gelegd ten zuiden van het plaatsje Gibsland in Louisana. De Ford werd getroffen door 112 van de in totaal 167 afgevuurde kogels.

Bonnie noch Clyde kreeg de kans om ook maar één kogel terug te schieten. Ze overleden in de kogelregen. De Ford 40B Fordor Deluxe met de de 112 kogelgaten staat nu tentoongesteld in Whiskey Pete’s Primm Casino in Las Vegas, Nevada.

